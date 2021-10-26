PPK açıklamasından anladıklarımız ve anlayamadıklarımız

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) kararı kadar kararın açıklandığı metinler de önemlidir; aynı Fed’in ve Avrupa Merkez Bankası’nın metinleri gibi. Bu açıklamalar analistler tarafından en ufak ayrıntısına kadar incelenir, önceki açıklamalarla karşılaştırılır, farklılıklar bulunmaya çalışılır. Amaç gelecekte para politikası uygulamalarına dair ipuçları bulmaktır. Bizim Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu da, toplandıktan sonra kararını açıkladığı bir sayfalık bir metin yayınlar. Bu metni herkes gibi ben de çok önemserim. Satır aralarına bakıp Banka’nın ekonomiyi ve enflasyon görünümünü nasıl gördüğünü ve bundan sonraki aksiyonlarının neler olabileceğini anlamaya çalışırım.

Ama bazen anlamakta zorlanırım. Son açıklamada da anlamakta zorlandığım kısımlar var…

Mesela 2 ay öncesine kadar metinlerde “Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir” denilirdi. Buna bakarak enflasyon düşmedikçe faizin düşmeyeceği öngörülebilirdi ama olmadı. Enflasyon belirgin şekilde düşmeden, görünüm belirgin şekilde düzelmeden faiz indirimi başladı.

PPK açıklamaları tanım gereği öyle sıradan metinler değillerdir. Bunlar para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK bence tarihindeki en kritik birkaç toplantısından birini geçen hafta yaptı. Bu toplantı çok konuşulacak ve ileride çok hatırlanacaktır. Referans toplantılardan biri olacaktır. Faizlerin beklentilerin ötesinde iki puan indirildiği bu toplantının hemen ardından her zaman olduğu gibi PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklandı. Boşluklar dahil toplam 4160 karakterlik bu açıklamada küresel ve yerel ekonomi ile enflasyona dair bazı değerlendirmeler vardı.

Özetle deniliyordu ki; dünyada fiyatlar çeşitli nedenlerle artıyor ama bunlar geçici artışlar. Türkiye’de de artıyor ama “arizi unsurlardan kaynaklı” yani bunlar da geçici. Üstelik daha önce yapılan güçlü parasal sıkılaşma da sonuç veriyor.

Karışık mesajlar

Açıklamada boşluklar dahil 627 karakterlik bir bölüm daha vardı. Deniliyordu ki: “TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.”

Buna benzer paragraflar fiyat istikrarını sağlamayı öncelik olarak belirleyen basiretli her merkez bankasının olmazsa olmazıdır. Özellikle bizimki gibi “enflasyon hedeflemesi” uyguladığını söyleyen bir merkez bankası için çok kritiktir. Özetle der ki; bizim bir enflasyon hedefimiz var. Ona ulaşmak için her şeyi yapacağız. Eğer bunu başarırsak ekonomide istikrar da sağlanır, büyüme de hızlanır, istihdam da artar. Tersten okursak TCMB diyor ki: Eğer bu hedeflere yaklaşamazsak ne ekonomide istikrar kalır, ne sürdürülebilir büyüme sağlanır ne de işsizlere iş yaratılabilir.

Oysa alınan karar bu paragraf ile uyumlu değil. Türkiye’nin orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5’tir. Mevcut enflasyon ise yüzde 19.58’tir. Anlayacağınız, an itibariyle hedefin çok uzağındayız. Bu durumdaki bir merkez bankası doğal olarak faiz artırır, para politikasını sıkar. Ya da sıkı duruş varsa korur. Biz de ise faiz düşürüldü, para politikası gevşetildi. TCMB’yi buna yönelten iki temel neden olabilir:

1) Merkez Bankası enflasyondaki artışın geçici olduğunu düşünüyordur.

2) Para Politikası Kurulu üyeleri yüksek faizin yüksek enflasyonun nedeni olduğuna inanıyor olabilirler. Dolayısıyla faizin düşürülmesinin enflasyonu da aşağı çekeceğini öngörüyorlar.

Bunlar, karar alırken geniş bir veri setini dikkate aldığı ve orta vadeli bir bakış açısıyla gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklandığı varsayılan 6 üyeli Kurul’un analiz kapasitesini yansıtıyor. Bu analizin ne kadar doğru olduğunu önümüzdeki dönemlerde açıklanacak enflasyon rakamları gösterecektir. Benim dikkatimi çeken bir diğer nokta ise metindeki “Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yılsonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir” ifadesidir. Eğer yüksek faiz yüksek enflasyona neden oluyorsa ve faizin düşürülmesi enflasyonu da düşürecekse aşağıda neden sınırlı bir alan kalsın ki?