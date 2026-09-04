Prens Harry ve Meghan Markle neden İngiltere’ye dönüyor?

Kendi "Brexit"lerini ilan ederek altı yıl önce İngiltere’yi tek eden ve ABD’ye yerleşen İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle’ın İngiltere’ye geri döneceği haberi uluslararası basında büyük yankı uyandırdı. Peki Harry ve Meghan aslında neden geri dönüyor? Gelin olayların perde arkasına bir göz atalım.

Yaklaşık altı yıl önce Win­dsor Hanedanı’nın kapı­larını kapatıp arkalarına bakmadan California’nın güneş­li kıyılarına sığınan Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle, sonunda İngiltere toprağına geri dönüyor.

Sussex çifti, 2020’de “İngiliz tabloid basınının üzerlerindeki amansız ve kimi zaman acıma­sız baskısını, saray duvarları ar­kasındaki ırkçılık iddialarını ve Meghan’ın intiharın eşiğine ge­len ruh sağlığı krizlerini” gerekçe göstererek Atlantik’in diğer tara­fına taşınmıştı. O dönemde İngil­tere’nin Avrupa Birliği’nden çı­kışını tanımlayan “Brexit” keli­mesinden esinlenerek “Megxit” adı verilen bir çıkışla Londra’dan ayrılmışlardı. Çiftin İngiltere’yi terk etmesinin ardından hakla­rında çok şey söylendi, çok şey yazıldı.

Amerikalı ünlü TV sunucu­su Oprah Winfrey’ye verdikleri özel röportajda ne İngiliz Krali­yeti’nin, Meghan Markle’ın do­ğuracağı bebeğin ten rengiyle il­gili ırkçı görüşleri olduğu iddiası kaldı, ne de Markle’ın Kraliyet ta­rafından dışlandığı… Hatta Prens Harry işi daha da ileri götürüp, eşi Meghan Markle’ı, yaşadığı dö­nemde sıcaklığı, samimiyeti, za­rafeti ve yardımseverliğiyle tüm dünyanın hayranı olduğu ve Pa­ris’teki vahim otomobil kazası sonucu hayatını kaybeden anne­si Prenses Diana ile kıyaslamaya kalktı, “Annemin başına gelenle­rin onun başına gelmesini iste­medim” gibi sözler sarf etti.

Şimdi çift, bütün bunlar yaşan­mamış gibi çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte İngiltere’de ye­ni bir sayfa açmaya hazırlandık­larını açıkladılar. Peki neden?

Resmi açıklamalara bakılırsa bu dönüş "özel, krallık görevle­rinden bağımsız ve tamamen ki­şisel" bir adım. Ancak işin perde arkasına dikkatlice baktığımız­da, karşılaştığımız tablonun sıra­dan bir "vatan sevgisi" veya ailevi buluşmanın çok ötesinde, strate­jik bir marka yönetimi ve hayatın gerçekleriyle yüzleşme hamlesi olduğunu görmek hiç de zor değil.

Güneşli Montecito’da hayaller ve gerçekler

Gelin biraz geriye gidelim ve çiftin Manş Denizi’ni aşarak Amerika’ya yerleştiği ilk dönem­leri hatırlayalım. Oprah Win­frey’e verilen ve Buckingham Sarayı’nın temellerini sarsan o olaylı röportaj, ardından Netf­lix’te yayınlanan belgeseller ve Prens Harry’nin babasını da ağabeyini de adeta yaymaca ate­şe tuttuğu olaylı biyografi kita­bı “Spare” (Yedek)... Çift, krali­yet unvanlarını bir kenara bıra­kıp kendi finansal özgürlüklerini kazanacaklarını ve küresel birer medya ikonu haline geleceklerini ilan etmişti.

Ancak Hollywood’un altın ka­pılı dünyasının son derece acı­masız bir kuralı vardır: Eğer üret­tiğiniz yeni bir içerik veya söy­leyeceğiniz yeni bir söz yoksa, ilginin son kullanma tarihi çok çabuk dolar.

Nitekim çiftin Spotify ile im­zaladığı 20 milyon dolarlık de­vasa podcast anlaşmasının gü­rültülü bir şekilde feshedilmesi, şirket yöneticilerinin arkaların­dan sarf ettiği ağır eleştiriler ve Meghan’ın yaşam tarzı markası “American Riviera Orchard”ın telif engellerine takılarak isim değiştirmek zorunda kalması gi­bi süreçler, Amerikan Rüyası’nın üzerindeki o büyüleyici tozu ya­vaş yavaş kaldırdı. Sadece "Sara­ya öfkeli eski prens ve eşi" rolüyle sürdürülebilir bir medya impa­ratorluğu kurmanın imkansızlı­ğı anlaşıldı. Kraliyet ailesinin o asırlık "gizem" kalkanı olmadan, Hollywood’daki binlerce sıradan ünlüden biri haline gelme riski belirmişti.

Tabii olayı sadece soğuk tica­ri hesaplarla açıklamak haksız­lık olur; işin içinde çok insani ve duygusal bir boyut da var. Kral III. Charles’ın kanser teşhisi alma­sı ve tedavi süreci, Prens Harry için kuşkusuz büyük bir kırılma noktası oldu. Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda "Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyo­rum" diyerek ailevi bağları onar­ma arzusunu dile getiren Harry, geçen Temmuz ayında çocukla­rını ve Meghan’ı da yanına alarak Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile basına kapalı, gizli bir çay bu­luşması gerçekleştirmişti.

Monarşinin ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları, Archie ve Lili­bet’in dedeleriyle vakit geçirebil­mesi için zamanın daraldığı his­sini iyice pekiştirdi. Kral Char­les’ın da bu karardan son derece memnun olduğu ve torunlarını daha sık görebilmek adına çifte yeşil ışık yaktığı saray kulislerin­de konuşuluyor.

Gözler Galler Prensi William’da

Ancak baba-oğul arasındaki bu yumuşama, aile içindeki tüm kriz­lerin çözüldüğü anlamına gelmi­yor. Asıl büyük çatışma, tahtın doğrudan varisi olan Galler Prensi William ile Harry arasında yaşa­nıyor. Kardeşinin “Spare” kitabın­da kendisi ve eşi Kate Middleton hakkında yazdığı detayları henüz affetmemiş olan William’ın, Har­ry ve Meghan’ın adaya geri dönme­sinden rahatsız olduğu da sır değil.

İki kardeş arasındaki gerginli­ğin, Cotswolds bölgesindeki ye­ni malikanenin komşuluğuyla bir anda ortadan kalkması beklen­miyor. Hele ki Meghan Markle’ın, Hollywood’a tam anlamıyla ve­da etmeyip Guy Ritchie’nin ünlü Netflix dizisi “The Gentleman”ın yeni sezonuyla oyunculuğa döne­ceği yönündeki iddialar gündem­deyken...

Sonuç olarak Sussex çifti, kral­lık görevlerini devredip sıradan vatandaşlar olarak yaşamak iste­diklerini söyleseler de, yarattıkla­rı etki alanı ve kamuoyunun onla­ra olan ilgisi asla azalmıyor. Şimdi cevabını bekleyen en büyük soru şu: Prens William tahta çıktığın­da bu aile draması nasıl bir hal ala­cak? İngiltere halkı ve “The Sun” gazetesinin başını çektiği İngiliz tabloid gazeteleri, geri dönen "asi evlatları" nasıl karşılayacak?

Ne olursa olsun, Windsor Hane­danı’nın bu en çok izlenen, en çok tartışılan ve adeta bir Amerikan dizisi heyecanında ilerleyen pem­be dizisinde yeni ve çok hareketli bir sezon başlıyor.

"Hem kardeşim hem baş düşmanım"

Sussex Dükü Prens Harry’nin ABD’de yaşadığı dönemde yazdığı ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran otobiyografik kitabı “Spare” (Yedek), İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki derin çatışmaları ve tahtın birinci sıradaki varisi Galler Prensi William ile yaşanan gerilimi gözler önüne seriyor. Kitabında ağabeyine yönelik sert ifadeler kullanan Harry, William’ı kurumun baskılarına teslim olmakla ve kendisine karşı düşmanca bir tutum sergilemekle suçluyor.

Kitabın farklı bölümlerinde ağabeyiyle olan ilişkisini değerlendiren Prens Harry, William için "sevgili ağabeyim ve baş düşmanım" nitelemesini kullanıyor. Aralarındaki bağın çocukluktan itibaren Kraliyet hiyerarşisi ve rekabetle şekillendiğini savunan Harry, monarşi sisteminin kardeşlik ilişkilerini zedelediğini öne sürüyor.

Fiziksel saldırı iddiası

Kitapta yer alan en dikkat çekici ayrıntılardan biri, 2019 yılında Kensington Sarayı’nda yaşanan tartışma. Prens Harry, eşi Meghan Markle hakkındaki değerlendirmeler nedeniyle çıkan tartışmada Prens William’ın kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia etmişti. William’ın kendisini yakasından tutarak yere düşürdüğünü belirten Harry, olay sırasında yaralandığını ve aralarındaki ilişkinin bu noktadan sonra tamir edilemez bir yara aldığını yazmıştı.

Harry, ağabeyini ve ekibini halkla ilişkiler stratejileri doğrultusunda hareket etmekle de eleştirmişti. Galler Prensi’nin kendi kamuoyundaki imajını korumak adına Saray bürokrasisiyle iş birliği yaptığını öne süren Harry, basına kendisi ve eşi aleyhinde haber sızdırılmasına göz yumulduğunu savunmuştu.

Kitapta, dedeleri Prens Philip’in cenaze törenindeki karşılaşmalarına da değinen Harry, ağabeyinin fiziksel değişimine dikkat çekmişti. William’ın saçlarının dökülmesini "endişe verici" olarak nitelendiren Harry, ağabeyinin yaşlandıkça anneleri Prenses Diana’ya olan benzerliğini yitirdiğini iddia etmişti.