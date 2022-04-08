Prof. Sedat Hakkı Eldem: Bir Cumhuriyet Mimarı..

1983 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Büyük Ödülü'nü, 1986’da Uluslararası Ağa Han ödülünü kazanan, Türkiye mimarisinde önemli birçok esere imza atan Prof. Sedat Hakkı Eldem…

Türk mimarisinin büyük ustası Sedat Hakkı Eldem, 1908 yılında İsmail Hakkı Bey ve Azize Galip hanımın çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası, Marsilya Konsolosu olarak tayin edilince Fransa’ya gitti. 1918’de Zürih’te görevlendirilince, ilk öğrenimine Cenevre’de başladı.

1924’te ailesi İstanbul’a dönünce, Sanayi-i Nefise Mektebi’ne (günümüzdeki Mimar Sinan GS Üniversitesi) girdi. Prof. Monderi‘nin öğrencisi olarak klasik eserlerin mimari çizimlerini yaptı. 1928’de Akademi’den mezun olduktan sonra, devlet bursu ile 2 sene süreyle Almanya, İngiltere ve Fransa’da Hans Poelzing ve Le Corbosier gibi mimarlarla çalıştı. 1930 yılında Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümüne öğretim üyesi olarak girdi. Bu görevi, 1978 yılında emekli olana kadar sürdürdü. Üniversitenin oditoryumuna onun adı verildi.

Akademide iken öğrencilerine Osmanlı saray ve köşklerinin rölövelerini çıkarttırarak, önemli bir arşiv çalışması gerçekleştirdi.

1954’te ‘’Türkevi’ndeki Plan Tipi‘’ isimli ilk kitabını yayımladı. 1969 ve 1973 yıllarında 2 cilt olarak ‘’Köşkler ve Kasırlar’’ adlı eserini yayımlandı. 1976’da ‘’Türk Bahçeleri’’, 1977’de ‘’Sadabat’’, 1979’da ‘’İstanbul Anıları’’ ve ‘’Boğaziçi Anıları’’, 1984 ve 1987 de ‘’Türkevi: Osmanlı Dönemi’’ eserlerini yayımlandı.

1934-37 Yalova Termal Oteli, 1938 Ankara Gümrük ve Tekel Bakanlığı Binası, 1951- 55’de Mimar Emin Onat’la birlikte İstanbul Adalet Sarayı Binası ve İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte Binaları, 1971 Fındıklı’daki Akbank-AK Sigorta Genel Merkezi, 1974’de Mimar Hamdi Şensoy’la birlikte Taksim Atatürk Kitaplığı, 1988 Alarko Holding Binası, yapıtlarının önde gelenleridir.

Prof. Sedat Hakkı Eldem‘e 1983 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Büyük Ödülü verildi. 1986’da Uluslararası Ağa Han ödülünü kazandı.

Eldem, 16 yıl Eski Eserler Yüksek Koruma Kurulu’nda görev aldıktan sonra, 1988 yılında 80 yaşında hayata veda etti. Profesör Eldem, sonu gelmez mimari çalışmaları, şaşmaz disiplini ve özgün stil arayışıyla bir örnekti, onu saygıyla anmayı bir görev olarak biliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

WHO‘ya göre soluduğumuz havanın %98’ kirli hava, yoruma hiç gerek yok…