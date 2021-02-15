Profesör Dasgupta’nın raporu ne diyor?

Prof. Dasgupta’nın 21 bölümden oluşan 606 sayfalık “Bio-Çeşitliliğin Ekonomisi” raporu, doğanın istismarında zirveye çıkıldığını gösteriyor. Bu alandaki çalışmaların tamamı, hep bir “tehlike’’ den söz ediyordu, bu rapor ise “yokoluş’’u anlatıyor.

“Bio-Çeşitliliğin Ekonomisi.” Oxford Üniversitesi’nden Prof. P. Dasgupta’nın 21 bölüm ve 606 sayfadan oluşan yeni çalışması bu adla yayınlandı. Kısaca “Dasgupta Raporu” olarak anılıyor. Dasgupta’nın 1979’dan bu yana bu konudaki 7. çalışması. Raporun önemi şu: Bu alandaki çalışmaların tamamı, hep bir “tehlike’’den söz ediyordu, bu rapor ise “yok oluş’’u anlatıyor. Temel soru şu:

Doğayı tahrip maliyetini kapsayan bir sürdürülebilir büyüme nasıl mümkün olur? Raporun daha ilk bölümünde cevabı hazır:

-Antroposen Çağı'nda insan eliyle tahribatımız yarattıklarımızın üstüne çıktı, devamı mümkün değil...

Dasgupta’nın çıkardığı dersleri şöylece sıralamak mümkün:

1-İnsan, biosferin sadece bir parçası. Buna karşılık doğa mobil özellikli. Bir yerdeki doğa tahribatı kelebek etkisiyle tüm biosfere yayılıyor. 2-Son 70 yılda büyüme adına gerçekleştirdiğimiz aslında gelecekten çalınmış bir bedeldir. 3-“Ekonomik büyüme’’ kavramı tümüyle yanlıştır. Denge dediğimiz olay bir mevcut eğilimin sürdürülmesinden ibarettir, artık buna nokta koymak gerekir. Tahribatın gölge fiyatını hesaplamadan hiçbir şeyi üretmemeliyiz. 4-Okyanuslar, yağmur ormanları kamu malları kavramına eklenerek “ortak’’ olarak korunmalıdır. 5-Uluslararası finansman yapısı tümüyle “yeşillendirilmelidir.”

Raporun yankı yapacağı kesin... Ancak soru/sorun yankı değil, gerekli “radikal” adımın atılması. Bu anlamda Dasgupta Raporu’nun fosil ya da hidro-karbon enerji kaynaklarının “yasaklanması” konusunda hiç söz etmemiş olması anlamlı.

McConaghy adlı bir Avustralyalı yazarın “Son Büyük Göç” adlı romanı, iklim-kurgu’nun yeni bir örneği olarak arktik okyanusun erimesi sonucu, göç eden kuşları konu eden bir distopya. Romanın çok-satar listesinde olması herhalde şaşırtıcı değil...

Evet, tehdit büyük... Bu tehdit, doğayı en hor kullanan gelişmekte olan ülkelerde en fazla yaşanıyor, bu da ‘’bizim’’ dersimiz olsun.

GÜNÜN NOTU:

Ve Brexit‘in sonuçları görülmeye başlandı: Amsterdam Borsası’nın işlem hacmi, Londra Borsası’nı geçti. “Kılavuzu karga olanlar...’’