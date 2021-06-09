Profesör Yülek’in kitabı Çince de yayınlandı

Prof. Dr. Murat Yülek’in sanayi ve kalkınmanın önemini anlatan kitabı, Çince yayınlandı. Çin’de

ödüllere aday gösterilen kitapta yer alan önerilerin bizim yöneticilerimiz tarafından da ele alınmasının

ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Murat Yülek, “Ulusların Yükselişi” kitabının Çince basılmasının coşkusunu benimle paylaştı. Kitabın yeni baskısı Çin’in Tsinghua Üniversitesi’nin yayınları arasında yer aldı, birçok ödüle aday gösterildi. Kitapta bazı ülkelerin neden zenginken diğerlerinin fakir olduğu konusunun, kalkınma iktisatçılarının yıllardır tartıştığı bir sorun olduğu belirtiliyor, fakir ülkelerin zenginleşmesi konusu ele alınırken ekonomi politikalarının gerekliliğine ihtiyaçtan söz ediliyor. Bu konuda vaka çalışmalarında örneklere değinerek Güney Kore’de nükleer sanayi programları, sonradan başlatılan otomotiv sanayi, Avrupa’nın Airbus uçakları, Britanya’nın sanayi öncesi ve sonrası sanayi politikaları ile Hindistan’ın erken sanayiye geçmesi, Japonya’nın 19. yüzyılda ticaret anlaşmaları sonrası Meiji dönemindeki sanayileşmesiyle hızla kalkınması değişim ve kalkınma örnekleri olarak ele alınıp inceleniyor.

Ekonomik kalkınmayı hedefleyen ülkelerin her zaman sanayi üretimine ihtiyaç duyduklarını ve sanayi üretiminin hiçbir zaman bir rastlantı olmayıp, iyi hazırlanmış politikalar ile gerçekleştiği de belirtiliyor. Kitapta düşük ve orta gelir tuzaklarını aşmak için ekonomik olarak hangi sektörlerin daha stratejik konumda olduğunun belirlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Ticaret savaşlarının yaygın olduğu günümüzde küresel ticaretin dengesizliği ile sanayileşme arasındaki bağların iyi anlaşılması konusu inceleniyor. Çin’de ödüllere aday gösterilen Prof. Dr. Murat Yülek’in kitabında yer alan önerilerin bizim yöneticilerimiz tarafından da ele alınmasının ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Murat Yülek’i yürekten tebrik ediyorum.

GÜNÜN NOTU:

Lozan Üniversitesi’nin Avrupa Konseyi için hazırladığı çalışmada Türkiye’deki her 100 bin kişiden 984’ünün cezaevinde ya da denetimli serbestlikte tutulduğunu ortaya koyuyor.