Profesyonel satış liderliği

Yücel UYGUN - DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

“Birlikte çalıştığın insanlara iyi hisler

besleyemezsen, hiçbir zaman başarılı bir lider olamazsın.”

Charles Schwab

Şüphesiz ki satış liderliği, işletmenin kârlılık durumunu direkt olarak etkilediğinden dolayı işletme içinde çok önemli bir yere sahiptir. Vizyon sahibi bir satış lideri, tutku dolu yaklaşımıyla tüm ekibe dinamizm aşılar. Yapmak istediklerini ekibine o kadar etkili bir şekilde aşılar ki, personel o isteği kendi amacı gibi görür. Profesyonel bir satış liderinin sahip olması gereken özellikler başlıca aşağıdaki gibidir:

- Vizyon sahibi

Büyük resim bireylere içsel motivasyon sağlayan önemli bir unsurdur. Satış liderinin vizyonu, hayata dair büyük bir resminin olması, hem liderin kendisini hem de ekibi başarı için güdüleyecek çok önemli bir güce sahiptir.

- Duygusal zekâsı yüksek

Liderlik ve duygusal zekâ arasında çok sıkı bir bağ vardır. Duygusal zekâsı yüksek bir lider, empati kurmak, duygularını/dürtülerini yönetmek ve içsel motivasyon yüksekliği bakımından önemli bir farkındalığa sahiptir. Bu farkındalık, onu çok iyi bir iletişimci yapar. Ekiple ve işletmenin paydaşlarıyla olan iletişimi son derece kuvvetlidir. Ayrıca liderin empati özelliğinin gelişmiş olması, ekipteki kişilerin kendilerini değerli hissetmelerini sağlar ve çalışan bağlılığını da yükseltir.

- Savaşçı bir tutumu olan

Satış liderinin yılmazlık özelliğine sahip olması, işler kötü gittiğinde veya ekibin sınırları zorlaması gereken zamanlarda ekip için çok önemli bir güç kaynağıdır.

- Disiplinli

Ekip yöneten liderlerin öncelikle kendilerini yönetmeleri beklenir. Bu da öz disiplin ile ilgili bir konudur. Günümüzde belki birçok insan için, içinde baskıcı bir tutum barındırıyormuş gibi gözüken disiplin aslında, tüm çalışanlar için özgürlüğün habercisidir.

- 'Takdir' kullanmasını bilen

Liderin kendisine belirli aralıklarda, "En son şu kişiyi ne zaman takdir ettim?" vb. sorular sorması gerekir. Yoğun iş temposunun, çalışan değerinin önüne geçmesi engellenmelidir. Takdir etmek liderliğin, personel motivasyonunun en önemli unsurlarından biridir. Takdir kültürünün yaygın olmadığı bir işletmede, personel sirkülasyon oranı da yüksektir.

- Pozitif bir tutuma sahip

Pozitif bir tutuma sahip olmayan satış liderinin, ekibinden pozitif bir tutum beklenemez. İşletmelerde enerji her zaman yukarıdan aşağıya doğru yayılır. Satış liderinden, duygularının ustası olması beklenir. Çeşitli nedenlerden dolayı zihninin bir köşesinde fırtınalar kopsa dahi, duygu regülasyonunu iyi yaparak, içsel motivasyonunu ve iyimser yaklaşımını her daim yüksek tutmalıdır. Şüphesiz ki satış departmanında negatif bir tutuma, kötümser bir yaklaşıma yer yoktur.

- Büyük tutkulara sahip

Etkili bir satış liderini, diğerlerinden ayıran bir diğer önemli özellik ise, sahip olduğu tutkularıdır. Tutku aynı zamanda tarihte iz bırakmış tüm başarılı insanların ortak bir özelliğidir. Bu da bireyin hayata dair belirlemiş olduğu hedefleri ile ilgilidir.

Tüm bu özelliklerin yanında, olaylara farklı bakış açıları ile yaklaşabilen, yeniliklere açık, hedeflerini değerler üzerine inşa eden, ekibine cesaret veren, engelleri fırsata çevirebilen, proaktif davranan, adaletli, hoşgörülü ve prezantabl bir tutuma sahip vb. birçok özellik daha ekleyebiliriz. (Bu özelliklerin hemen hepsi aynı zamanda diğer departmanların liderleri için de geçerlidir tabii ki) Hemen akıllara “Tüm bu özellikler bir kişide toplanabilir mi?” sorusu gelebiliyor. Kimseden kusursuz olması beklenemez tabii ki ama gelecekte daha üst pozisyonlar için hazır olacak bir liderin kendisini sürekli geliştirmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki, iş dünyasında üst düzey yöneticilerin çoğu satış veya pazarlama kökenlidir.

İşletmelerde gerçek liderlik anlayışının yöneticiler tarafından içselleştirilebilmesi için, eğitim ve mentörlük uygulamaları da en önemli unsurların başında gelmektedir. Günümüzde birçok işletmede yapılan en büyük yanışların başında liderlik eğitimlerine gereken önemin verilmemesidir. Liderlik konusunda kendisini geliştirmeyen yöneticiler, korku kültürünün baskın olduğu bir ekip ortamı oluşturuyor, bu oldukça açıktır. Bunun sebebi de rahmetli hocam Doğan Cüceloğlu’nun hep bizlere hatırlatmış olduğu üzere, korku kültüründe yetişmiş bir toplum olmamızdır. (Güçlü olanın haklı olduğu korku kültüründe, çalışanlarda değersizlik hissiyatı oluşması muhtemeldir.) Liderlik anlayışını benimsemiş olan şirketlerde, korku kültürü değil, sevgi kültürü hâkim oluyor. Bu da huzurlu, çalışanların işlerini severek yaptığı ekip ortamlarının ortaya çıkmasını sağlıyor.

Liderlik anlayışının benimsendiği şirketlerin çoğalması dileklerimle…