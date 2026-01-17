Protein çılgınlığı, yeni beslenme piramidi ve hayvancılık (1)

“Birisi birisine rastlarsa çavdar tarlasından geçerken, dünyanın bilmesi mi gerekir? Birisi birisine selam verirse pazardan dönerken, somurtmak mı gerekir?” Gönülçelen — Robert Burns, 1784

Küresel hayvancılık den­gelenmeye başlamışken ABD’de beslenme tartış­maları yeniden alevlendi. Sağ­lık Bakanı Robert Kennedy Jr.’ın açıkladığı yeni beslenme pirami­di, uzun süredir sorgulanan bir eğilimi resmileştiriyor: Protein ve hayvansal yağlar piramidin te­pesine yerleşirken, tahıl bazlı gı­daların ağırlığı azaltılıyor. Pira­midin dili tartışılır; faturası tartı­şılmaz: Fiyatlar.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta­rım Örgütü’nün (FAO) endeksle­ri, bu dönüşümün ekonomik ar­ka planını net biçimde ortaya ko­yuyor:

1. Et fiyatları zirvede,

2.Süt fiyatları yüksek seviye­lerde,

3.Yağlar güçlü;

4.Tahıllar ise görece zayıf.

Sebze ve meyveler —yaş ürün­ler— piramitte önemli bir yer tutmaya devam ediyor, ancak bu grupta uluslararası standart bir fiyat endeksi bulunmadığından tabloyu TÜFE ve muadil ulusla­rarası piyasa fiyatları üzerinden okumak gerekiyor. O cephede de genel eğilim yukarı yönlü.

Jeopolitiğin mutfağa inişi: Maga’dan Maha’ya

Donald Trump, her zaman­ki gibi şahsına münhasır şekilde meseleyi sade bir eksende kuru­yor. 2016’daki “Amerika’yı Yeni­den Büyük Yap” (MAGA) sloganı, 2024 sonrası başka bir alana ta­şındı: “Amerika’yı Yeniden Sağ­lıklı Yap” (MAHA). Jeopolitik söylem, mutfağa indi.

MAHA, Trump’ın kırsal seç­men tabanını doğrudan hedefli­yor. Et, süt ve yağ gibi hayvancılık bazlı ürünler yeniden merkezde. Yeni piramitle eş zamanlı olarak çiftçilere 12 milyar dolarlık doğ­rudan destek açıklanması tesadüf değil. Kennedy’nin hayvansal yağ­lara karşı yürütülen savaştan vaz­geçildiğini açıkça ifade etmesi, bu yön değişikliğini sembolize edi­yor. Eylül – Ekim dönemi yazıları­mızda kopan “yağ fırtınasını” de­taylı incelemiştik (“Zafer” 8 Eylül ve “Kamikaze” 6 Ekim 2025).

Şehirli tüketici ve paketli gıda üreticileri ise bu denklemde bas­kı altında. Ultra-işlenmiş gıda­lara karşı tavır sert; ilave şekere karşı açık bir savaş ilan edilmiş durumda. Trump–MAHA kom­binasyonu net bir tercih sunuyor: “Çiftçiyi karşıma almam, paketli gıdayı alırım” Zaten hayvancılık, birçok ülkede yalnızca ekonomik değil, kültürel ve milli bir mesele.

Kilo kontrolü: Protein çılgınlığı

17 Kasım 2025 tarih ve “Taş Ye­rinde Ağırdır” başlıklı yazımız­da küresel zeminde hız kazanan “wellness” akımını incelemiştik. GLP-1 tarzı kilo kontrol ilaçla­rı hızla yaygınlaşıyor. Ancak ki­lo, karbonhidrat – protein – yağ ayrımı yapmadan kasları da ya­kıyor. Bu ilaçların yaygınlaşma­sı, “wellness” kitlesinin protein hassasiyetini büyütüyor: Lite­ratürde GLP‑1 kullanıcıları için 1–1,5 g/kg bandında protein öne­rileri tartışılıyor. Yeni piramit de Amerikan halkı için günlük 1,2 ila 1,6 gram gibi geleneksel yaklaşı­mın (~0.8 g) ötesinde bir banttan bahsediyor.

Protein barların bile kapış ka­pış satıldığı bir ortamda hayvan­cılık ürünlerine talep çok yüksek. Bu talebin nasıl karşılanacağı ve hangi fiyatlardan sürdürülebile­ceği, küresel tarım politikasının merkezine yerleşmiş durumda. Sene başında kuş gribi nedeniy­le rekor seviyeye yükselen yu­murta fiyatlarına karşın Trump, acil ithalat tedbirleri açıklamış­tı. 17 Mart 2025 tarihli “Fol Yok Yumurta Yok” başlıklı yazımızda yumurta piyasasını incelemiş ve Türkiye’nin de ihracat kanalını açtığını belirtmiştik.

Kuş gribi, COVID salgını gibi vakaların yalnızca insan sağlıyla sınırlı kalmadığını beslenme ko­nusunda da küresel bir paydaşlık yaşandığını hatırlattı.

Aralık başında Trump, rekor seviyelere ulaşan kırmızı et fi­yatlarına karşı yeni bir tedbir pa­keti açıkladı. ABD hayvan varlı­ğı 1950’lerden bu yana en düşük seviyelerde. Amaç, sürüyü yeni­den büyütmek; bunun için itha­latta vergi istisnaları ve teşvikler devrede.

Trump’ın kararının ardından Şikago Ticaret Borsası’nda sığır kontratları geri çekildi ve küre­sel et fiyatlarında rahatlama ya­şandı. İki aydır FAO et endeksi geriliyor. Buna rağmen tarihsel perspektiften bakıldığında et fi­yatlarının hâlâ yüksek bir plato­da bulunduğu açık – bilhassa kır­mızı et.

Hayat pahalılığı: Başka renklerde ikame arayışı

Kırmızı et pahalılaştıkça tüke­tici başka renklere yöneliyor. En güçlü aday tavuk. Geçtiğimiz haf­ta “Hayat Pahalılığı” başlığı altın­da da değindiğimiz gibi, alım gü­cü (affordability) küresel ölçekte baskı altında. Bu durum kuşaklar ve gelir grupları arasında ortak bir deneyime dönüşmüş durum­da. Ali Sabancı’nın serzenişi gibi yaşlı – genç / zengin – fakir ayır­maksızın.

Z-kuşağı, minimal tüketim­le maksimum fayda peşinde. ABD’de Dutch Bros’un renkli içeceklerle Starbucks’a meydan okuması ya da Starbucks’ın geli­rinin önemli bölümünü artık sı­cak kahve dışından elde etmesi, bu dönüşümün kültürel yansı­maları.

Tüketiminin en önemli mer­kezi Çin’in ekonomik darboğaz düşmesi, alım gücü kaybı kırmı­zı et talebini törpüledi. ABD Ta­rım Bakanlığı Pekin ataşeliğinin güncel raporunda 2025’te bazı şehirlerde yeme‑içme satışları­nın yüzde 30 ila yüzde 50 daraldı­ğını ve bunun sığır eti tüketimini etkilediğini aktarıyor. Açık, daha uygun fiyatlı tavuk etiyle kapa­tılıyor. FAO verileri, küresel ta­vuk eti üretiminin 1960’tan bu yana kesintisiz arttığını gösteri­yor. Dönüşüm, yalnızca Çin’e öz­gü değil; Suudi Arabistan, Güney Kore ve Endonezya gibi ülkeler kanatlı sektörüne ciddi yatırım­lar yapıyor.

Çin kotası, Brezilya döngüsü ve yeni denge

Küresel et piyasası fiyat olu­şumunda artık yalnızca arz ve ta­lep değil, ulusal politikalar da rol oynuyor. Çin, ABD gibi iç üretici­yi destekleyecek adımlar atıyor. Çin’in 2026 itibarıyla uygulama­ya koyduğu kırmızı et kotaları, it­halatı sert biçimde kısmaktan zi­yade akışları yeniden dağıtıyor. Kota üstü sevkiyata uygulanan yüzde 55’lik vergi, Çin’i marjinal alıcı olmaktan çıkararak küresel fiyat baskısını sınırlıyor. Arz, Çin dışındaki pazarlara daha rahat yönelecek. Kota üstü kalan Bre­zilya ve Avustralya arzı ABD baş­ta diğer piyasalara sevk edilmek durumunda.

Brezilya’da üretim döngüsü aşağı evreye girerken oluşan boş­luk Uruguay, Paraguay ve Arjan­tin yani yine Latin Amerika tara­fından kademeli biçimde doldu­rulabilir. Bu nedenle Çin kotası piyasayı sıkıştırmıyor; nefes al­dırıyor.

Ancak bu rahatlama kalıcı bir bolluk değil. Brezilya’da dişi hay­van kesiminin ardından 2026’da üretimin yaklaşık yüzde 2 ila yüz­de 6 oranında gerilemesi bekleni­yor. Avustralya, rekor ihracat ve güçlü yemleme kapasitesiyle kı­sa vadede denge unsuru. ABD’de yüksek iç fiyatlar ithalatı teşvik ederken, Meksika ve Latin Ame­rika hattı tamamlayıcı rol üstle­niyor.

Bu tablonun kilit noktası ise üretici davranışı. Süt piyasa­sı “fazla var” sinyali verirken, et piyasası çiftçiye “buzağıyı tut” dedi. Çiftçi de bu sinyali dinle­di. Geçtiğimiz yıl kesime gitmek yerine sürülerin muhafaza edil­mesi, süt fiyatlarının neden zir­veden gevşediğini ve et fiyatları­nın neden daha dayanıklı kaldı­ğını aynı anda açıklıyor. Gümrük politikaları küresel hayvancılık piyasasını yeni piramidin ihtiyaç duyduğu ölçüde daha öngörüle­bilir bir patikaya yönlendiriyor. Küresel piyasa dengelenme ev­resinde.

Sonuç: Karbonun gölgesinde protein

Dünya bir yandan şekeri, abur cuburu ve boş kaloriyi terk eder­ken diğer yandan hayvansal pro­teine yaslanan daha kırılgan bir beslenme rejimine giriyor. Bu re­jim kısa vadede pahalı, uzun va­dede hastalığa açık ve aynı za­manda karbon yoğun. FAO ve uluslararası çevresel veri setleri, en yüksek sera gazı salımının sı­ğır eti ve süt sığırcılığı kaynaklı olduğunu net biçimde ortaya ko­yuyor.

Kırmızı et geri çekildikçe tavuk ve yumurta öne çıkıyor; bu ikame karbon açısından görece daha verimli olsa da yem, tahıl ve biyogüvenlik zincirlerini daha önce olmadığı kadar stratejik hâ­le getiriyor. Atın ölümü arpadan olmasın diye, artık yalnızca me­nüyü ve damak tadını değil, pro­tein tercihlerinin iklim, ticaret ve gıda güvenliğiyle kurduğu ilişkiyi ekosistem çerçevesinde bütün­cül düşünmek gerekiyor.