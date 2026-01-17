Protein çılgınlığı, yeni beslenme piramidi ve hayvancılık (1)
“Birisi birisine rastlarsa çavdar tarlasından geçerken, dünyanın bilmesi mi gerekir? Birisi birisine selam verirse pazardan dönerken, somurtmak mı gerekir?” Gönülçelen — Robert Burns, 1784
Küresel hayvancılık dengelenmeye başlamışken ABD’de beslenme tartışmaları yeniden alevlendi. Sağlık Bakanı Robert Kennedy Jr.’ın açıkladığı yeni beslenme piramidi, uzun süredir sorgulanan bir eğilimi resmileştiriyor: Protein ve hayvansal yağlar piramidin tepesine yerleşirken, tahıl bazlı gıdaların ağırlığı azaltılıyor. Piramidin dili tartışılır; faturası tartışılmaz: Fiyatlar.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) endeksleri, bu dönüşümün ekonomik arka planını net biçimde ortaya koyuyor:
1. Et fiyatları zirvede,
2.Süt fiyatları yüksek seviyelerde,
3.Yağlar güçlü;
4.Tahıllar ise görece zayıf.
Sebze ve meyveler —yaş ürünler— piramitte önemli bir yer tutmaya devam ediyor, ancak bu grupta uluslararası standart bir fiyat endeksi bulunmadığından tabloyu TÜFE ve muadil uluslararası piyasa fiyatları üzerinden okumak gerekiyor. O cephede de genel eğilim yukarı yönlü.
Jeopolitiğin mutfağa inişi: Maga’dan Maha’ya
Donald Trump, her zamanki gibi şahsına münhasır şekilde meseleyi sade bir eksende kuruyor. 2016’daki “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” (MAGA) sloganı, 2024 sonrası başka bir alana taşındı: “Amerika’yı Yeniden Sağlıklı Yap” (MAHA). Jeopolitik söylem, mutfağa indi.
MAHA, Trump’ın kırsal seçmen tabanını doğrudan hedefliyor. Et, süt ve yağ gibi hayvancılık bazlı ürünler yeniden merkezde. Yeni piramitle eş zamanlı olarak çiftçilere 12 milyar dolarlık doğrudan destek açıklanması tesadüf değil. Kennedy’nin hayvansal yağlara karşı yürütülen savaştan vazgeçildiğini açıkça ifade etmesi, bu yön değişikliğini sembolize ediyor. Eylül – Ekim dönemi yazılarımızda kopan “yağ fırtınasını” detaylı incelemiştik (“Zafer” 8 Eylül ve “Kamikaze” 6 Ekim 2025).
Şehirli tüketici ve paketli gıda üreticileri ise bu denklemde baskı altında. Ultra-işlenmiş gıdalara karşı tavır sert; ilave şekere karşı açık bir savaş ilan edilmiş durumda. Trump–MAHA kombinasyonu net bir tercih sunuyor: “Çiftçiyi karşıma almam, paketli gıdayı alırım” Zaten hayvancılık, birçok ülkede yalnızca ekonomik değil, kültürel ve milli bir mesele.
Kilo kontrolü: Protein çılgınlığı
17 Kasım 2025 tarih ve “Taş Yerinde Ağırdır” başlıklı yazımızda küresel zeminde hız kazanan “wellness” akımını incelemiştik. GLP-1 tarzı kilo kontrol ilaçları hızla yaygınlaşıyor. Ancak kilo, karbonhidrat – protein – yağ ayrımı yapmadan kasları da yakıyor. Bu ilaçların yaygınlaşması, “wellness” kitlesinin protein hassasiyetini büyütüyor: Literatürde GLP‑1 kullanıcıları için 1–1,5 g/kg bandında protein önerileri tartışılıyor. Yeni piramit de Amerikan halkı için günlük 1,2 ila 1,6 gram gibi geleneksel yaklaşımın (~0.8 g) ötesinde bir banttan bahsediyor.
Protein barların bile kapış kapış satıldığı bir ortamda hayvancılık ürünlerine talep çok yüksek. Bu talebin nasıl karşılanacağı ve hangi fiyatlardan sürdürülebileceği, küresel tarım politikasının merkezine yerleşmiş durumda. Sene başında kuş gribi nedeniyle rekor seviyeye yükselen yumurta fiyatlarına karşın Trump, acil ithalat tedbirleri açıklamıştı. 17 Mart 2025 tarihli “Fol Yok Yumurta Yok” başlıklı yazımızda yumurta piyasasını incelemiş ve Türkiye’nin de ihracat kanalını açtığını belirtmiştik.
Kuş gribi, COVID salgını gibi vakaların yalnızca insan sağlıyla sınırlı kalmadığını beslenme konusunda da küresel bir paydaşlık yaşandığını hatırlattı.
Aralık başında Trump, rekor seviyelere ulaşan kırmızı et fiyatlarına karşı yeni bir tedbir paketi açıkladı. ABD hayvan varlığı 1950’lerden bu yana en düşük seviyelerde. Amaç, sürüyü yeniden büyütmek; bunun için ithalatta vergi istisnaları ve teşvikler devrede.
Trump’ın kararının ardından Şikago Ticaret Borsası’nda sığır kontratları geri çekildi ve küresel et fiyatlarında rahatlama yaşandı. İki aydır FAO et endeksi geriliyor. Buna rağmen tarihsel perspektiften bakıldığında et fiyatlarının hâlâ yüksek bir platoda bulunduğu açık – bilhassa kırmızı et.
Hayat pahalılığı: Başka renklerde ikame arayışı
Kırmızı et pahalılaştıkça tüketici başka renklere yöneliyor. En güçlü aday tavuk. Geçtiğimiz hafta “Hayat Pahalılığı” başlığı altında da değindiğimiz gibi, alım gücü (affordability) küresel ölçekte baskı altında. Bu durum kuşaklar ve gelir grupları arasında ortak bir deneyime dönüşmüş durumda. Ali Sabancı’nın serzenişi gibi yaşlı – genç / zengin – fakir ayırmaksızın.
Z-kuşağı, minimal tüketimle maksimum fayda peşinde. ABD’de Dutch Bros’un renkli içeceklerle Starbucks’a meydan okuması ya da Starbucks’ın gelirinin önemli bölümünü artık sıcak kahve dışından elde etmesi, bu dönüşümün kültürel yansımaları.
Tüketiminin en önemli merkezi Çin’in ekonomik darboğaz düşmesi, alım gücü kaybı kırmızı et talebini törpüledi. ABD Tarım Bakanlığı Pekin ataşeliğinin güncel raporunda 2025’te bazı şehirlerde yeme‑içme satışlarının yüzde 30 ila yüzde 50 daraldığını ve bunun sığır eti tüketimini etkilediğini aktarıyor. Açık, daha uygun fiyatlı tavuk etiyle kapatılıyor. FAO verileri, küresel tavuk eti üretiminin 1960’tan bu yana kesintisiz arttığını gösteriyor. Dönüşüm, yalnızca Çin’e özgü değil; Suudi Arabistan, Güney Kore ve Endonezya gibi ülkeler kanatlı sektörüne ciddi yatırımlar yapıyor.
Çin kotası, Brezilya döngüsü ve yeni denge
Küresel et piyasası fiyat oluşumunda artık yalnızca arz ve talep değil, ulusal politikalar da rol oynuyor. Çin, ABD gibi iç üreticiyi destekleyecek adımlar atıyor. Çin’in 2026 itibarıyla uygulamaya koyduğu kırmızı et kotaları, ithalatı sert biçimde kısmaktan ziyade akışları yeniden dağıtıyor. Kota üstü sevkiyata uygulanan yüzde 55’lik vergi, Çin’i marjinal alıcı olmaktan çıkararak küresel fiyat baskısını sınırlıyor. Arz, Çin dışındaki pazarlara daha rahat yönelecek. Kota üstü kalan Brezilya ve Avustralya arzı ABD başta diğer piyasalara sevk edilmek durumunda.
Brezilya’da üretim döngüsü aşağı evreye girerken oluşan boşluk Uruguay, Paraguay ve Arjantin yani yine Latin Amerika tarafından kademeli biçimde doldurulabilir. Bu nedenle Çin kotası piyasayı sıkıştırmıyor; nefes aldırıyor.
Ancak bu rahatlama kalıcı bir bolluk değil. Brezilya’da dişi hayvan kesiminin ardından 2026’da üretimin yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 6 oranında gerilemesi bekleniyor. Avustralya, rekor ihracat ve güçlü yemleme kapasitesiyle kısa vadede denge unsuru. ABD’de yüksek iç fiyatlar ithalatı teşvik ederken, Meksika ve Latin Amerika hattı tamamlayıcı rol üstleniyor.
Bu tablonun kilit noktası ise üretici davranışı. Süt piyasası “fazla var” sinyali verirken, et piyasası çiftçiye “buzağıyı tut” dedi. Çiftçi de bu sinyali dinledi. Geçtiğimiz yıl kesime gitmek yerine sürülerin muhafaza edilmesi, süt fiyatlarının neden zirveden gevşediğini ve et fiyatlarının neden daha dayanıklı kaldığını aynı anda açıklıyor. Gümrük politikaları küresel hayvancılık piyasasını yeni piramidin ihtiyaç duyduğu ölçüde daha öngörülebilir bir patikaya yönlendiriyor. Küresel piyasa dengelenme evresinde.
Sonuç: Karbonun gölgesinde protein
Dünya bir yandan şekeri, abur cuburu ve boş kaloriyi terk ederken diğer yandan hayvansal proteine yaslanan daha kırılgan bir beslenme rejimine giriyor. Bu rejim kısa vadede pahalı, uzun vadede hastalığa açık ve aynı zamanda karbon yoğun. FAO ve uluslararası çevresel veri setleri, en yüksek sera gazı salımının sığır eti ve süt sığırcılığı kaynaklı olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.
Kırmızı et geri çekildikçe tavuk ve yumurta öne çıkıyor; bu ikame karbon açısından görece daha verimli olsa da yem, tahıl ve biyogüvenlik zincirlerini daha önce olmadığı kadar stratejik hâle getiriyor. Atın ölümü arpadan olmasın diye, artık yalnızca menüyü ve damak tadını değil, protein tercihlerinin iklim, ticaret ve gıda güvenliğiyle kurduğu ilişkiyi ekosistem çerçevesinde bütüncül düşünmek gerekiyor.
