Putİn mi, PutOut mu? (2)

Geçen yazımda olası bir savaş olarak gördüğüm Çin-Tayland gerginliğine değinmiştim. Ama bir de zaten devam etmekte olan Rusya-Ukrayna savaşı var ki, ne zaman biteceğini kestiremediğimiz gibi, açacağı yaraları da öngörmek her geçen gün zorlaşıyor.

Rusya ilginç bir ülke, enteresan da bir savaş politikası izlediği kesin. 18 Mart’ta aynı isimle kaleme aldığım yazımda tümüyle Putin’i anlatmaya ve yarattığı potansiyel risklere değinmiştim. Üzerinden tam 5 ay geçmiş ve savaş halen devam ediyor. Üstelik henüz kış aylarına girmediğimiz ve batının doğalgaz krizi ile tam olarak karşı karşıya kalmadığı düşünülür ise özellikle Avrupa’nın henüz zor döneme girmediğini söyleyebiliriz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde bir hayli yoğunlaştı. Tabi bu akla Rusya artık savaşı bir an önce bitirmeyi mi hedefliyor sorusunu getiriyor. Öte yandan geçtiğimiz gün Rusya, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kâbus senaryosu olarak anılan nükleer silah kullanımı ile ilgili olarak, Moskova'nın nükleer silahlarını yalnızca meşru müdafaa için kullanacağını, askeri hedeflere ulaşılması için Ukrayna'da nükleer silahı kullanmaya gerek olmadan da savaşın kazanılabileceğini belirtti. Bu açıklama bir nebze de olsa yüreklere su serpti.

Avrupa’yı zor günler bekliyor derken, birliğin küçük ve eski dönem Sovyetler Birliği’nden kopan Baltık ülkelerini ve onları nelerin beklediğini pek de aklımıza getirmiyoruz. Genellikle Batı’dan bahsederken yalnızca güçlü Avrupa devletlerinin adını geçiriyoruz. Oysaki, şimdi bahsedeceğim bu ülkelerin kafaları çok daha da karışık ve işleri de bir hayli zor. Ne olacağını ve Ukrayna’da yaşananları gördükten sonra başlarına nelerin gelebileceğini çaresizce sorguluyorlar. Zira güçlü Avrupa devletlerinin öncelikli olarak kendi halklarını ve kendi endüstrilerini düşüneceklerini ve önemseyeceklerini gayet iyi biliyorlar. Bahsettiğim ülkeler Litvanya, Estonya ve Letonya. Ne tam olarak Avrupalı olabilmiş, ne de tam anlamıyla Rusya’dan kopabilmiş, tam tabirle iki arada kalmış ülkeler topluluğu. Ben bu hafta Baltık turunda bu üç ülkeyi de gezdim ve yerel halkın ne düşündüğünü dinleme fırsatı elde ettim.

Üç ülkenin toplam nüfusu yaklaşık 6 milyon. Bunlardan en büyüğü Litvanya’da yaklaşık 2,8 milyon kişi yaşıyor. Kişi başı geliri 22 bin dolarlar seviyesinde. Ancak ekonomik olarak baktığınızda güçlü olduğunu söyleyebilmek pek mümkün değil. Tam bağımsızlığını 11 Mart 1990’da kazandığı ve 2000 yılında AB’ye üye olduğu düşünülürse, henüz yeni yeni kendisini toparlamaya çalışan bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Nüfus yoğunluğu açısından ikinci sırada yer alan Letonya bu üç ülkeden en fakir olanı. Her ne kadar kişi başı gelir 19 bin dolarlar ile üç ülke arasında en düşük seviyede olsa da, yine de ülkemizdeki kişi başı gelirin tam iki katı. Ülkenin nüfusu 1,9 milyon düzeylerinde. Özellikle Letonya’da Rus oligarkların büyük bir hakimiyet kurduklarını ve ülkenin en güzel yeri olan Baltık kıyılarını kendileri için adeta tahsis ettiklerini söylemek mümkün. Son sırada yaklaşık 1,3 milyon nüfus ile Estonya geliyor. 1944 yılında yeniden Sovyetler Birliği’ne dâhil olan Estonya, 20 Ağustos 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nin çökmesi ile birlikte, bir kez daha bağımsızlığını ilan etmiş. 31 Ağustos 1994'te Rus askerlerinin ülkeden çekilmesi ile Estonya Batı Avrupa ve diğer bölgelerdeki ülkelerle ilişkilerini bağımsız olarak yönetme hakkını almış, 29 Mart 2004 tarihinde NATO'ya, 1 Mayıs 2004 tarihinde ise Avrupa Birliği'ne katılmış. Kişi başı gelir uzun dönem Almanya’nın etkisi ve desteği ile yaşamını sürdüren bu ülkede daha yüksek. Yaklaşık kişi başı gelir ise, 26 bin 500 dolarlar seviyesinde.

Her üç ülkede de ağırlıklı olarak Rus kültürünü ve kalıntılarını görebiliyorsunuz. Hele ki Litvanya, Rusya’nın bir bölümü ile neredeyse iç içe yaşıyor. Zira Rusya’nın buradaki tek kara parçası Klaipeda isimli yerleşim bölgesi Litvanya’nın sınır komşusu. Bu ülkelerin en önemli gelirini ağaç ve orman ürünleri ticareti oluşturmakta. Bu konuda önemli doğal kaynaklara sahip olsalar da, SSCB döneminden kalan komünizmin etkisi ile reel sektör gelişmemiş durumda.

Her üç ülkenin halkı da Rusya’ya karşı son derece kızgın ve öfkeli. Hiçbirisi eski uluslarına karşı sempati duymadıkları gibi Ukrayna savaşı sonrası çok daha öfkeliler. Güçleri ölçüsünde hepsi Ukraynalılara kucak açmış durumda. Mülteciler ülke sokaklarında sıkça karşınıza çıkabiliyor. Her üç ülke de tümü ile bağımsız olabilme düşüncesi ve arzusu ile AB’ye üye olmuş durumda. Ancak böylesi bir krizde Avrupa’nın kendilerine ne kadar sahip çıkacaklarına dair ise bir güvenleri yok. Rusların kendi ülkelerinde vatandaş sayılabilmesinin önüne her türlü seti çekmiş durumdalar. Şehirlerde Putin’in aleyhine asılmış pek çok pankarta rastlayabiliyorsunuz.

Bir yanda doğal kaynakları daha çok orman ürünleri ile sınırlı olan, doğalgaz veya petrol kaynakları olmadığı için de geleceğe umutla bakamayan üç Baltık ülkesi. Bir yanda her daim kendisini biraz daha sorgulayan ve geleceğe dair nasıl bir yönetim anlayışında olacağı belirsiz, AB’yi yavaş yavaş güçlü ülkelerden oluşan bir konfederasyona çevirmeye doğru hızla yol alan ve evrilmeyi bekleyen Avrupa Birliği, ve öte yanda da sırlarla dolu, dünyanın şekillenmesinde her geçen gün daha önemli bir role sahip olan Rusya. Ve hiç şüphesiz bunların tümüne önemli ölçüde sebep olan Putin. Kimileri Putin diyecek, kimileri Putout orası bilinmez. Ama bilinen bir gerçek var ki, gelecekte tarih kitapları sıkça onun ismini dile getirecek.