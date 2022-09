Putin'in savaşını durdurmak için “Fosil Yakıt Ambargosu” çağrısı       

Ukraynalı ve uluslararası çevre kampanyacıları, AB'nin tüm Rus fosil yakıtlarına tam ve acil bir ambargo uygulamasını talep etmek için Avrupa Konseyi'ne bir mektup yazdı.

Mektupta; Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma tehdidinin, Avrupa’nın, Rusya'nın “soykırım savaşını” daha fazla finanse edemeyeceğini açıkça ortaya koyduğu dile getiriliyor.

Razom We Stand isimli sivil toplum kuruluşunun Kurucusu ve Direktörü Svitlana Romanko, "Rusya'nın savaşma yeteneği, tutarlı enerji yaptırımlarıyla derhal dondurulmalıdır" diyor. Romanko’nun yorumları şöyle: “Putin'in Ukrayna'da şimdiden on binlerce cana mal olan fosil yakıtlı soykırımın tırmanmasında bir sonraki acımasız adımı atmaya hazır olduğunu açıkça görüyoruz. Rusya, nükleer silah kullanma tehdidi ile sadece Ukrayna'da değil, çok daha fazla bölgede insanların hayatını kaybetmesine yol açabilir. Etkili ve cesur bir siyasi tepkiye acilen ihtiyaç var. Avrupa Komisyonu'nu ve AB üye ülkelerini bu tehdit karşısında yaptırım paketini bir an önce hayata geçirmeye çağırıyoruz.”

AB Bakanları, Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Josep Borrell de, New York'ta toplanan AB Dışişleri Bakanları toplantısında, "Ortaklarımızla koordineli olarak, en kısa sürede Rusya'ya karşı ek kısıtlayıcı tedbirler getirmeye karar verdik. Askeri teçhizat sağlayarak Ukrayna'nın çabalarını desteklemeye de devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Rusya'ya karşı "sekiz alanda sektörel ve bireysel yaptırımlar" önerdiğini belirten Borrell, yeni sınırlayıcı tedbirlerin, "Rus ekonomisinin ilgili sektörlerini hedef alacağını ve saldırganlık savaşından sorumlu kişileri hedef almaya devam edeceğini" kaydetti.

AB Başkanı Ursula von der Leyen de geçtiğimiz günlerde, Avrupa'nın Rusya'ya “tarihin en sert yaptırımlarını” uyguladığını dile getirmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana AB, Rus oligarkları ve yetkililerinin varlıklarının dondurulması ve vize yasakları, ihracat kontrolleri, Rus merkez bankası varlıklarının dondurulması, Rus bankalarının SWIFT sistemiyle bağlantısının kesilmesi ve son olarak da Rusya'dan petrol ve kömür ithalatının yasaklanmasını içeren 6 yaptırım paketi kabul etti.

AB, Rusya’ya giden fosil yakıt finansmanını kesecek güce sahip Ukraynalı Razom We Stand kampanyacıları ise, mektuplarında, “Temmuz ayında Rus fosil yakıtları taşıyan gemilerin yüzde 62'sinin AB kayıtlı deniz taşımacılığına ait olduğunu” dile getiriyorlar. Kampanyacıların talebi net: “Denizcilik lojistiği ve sigortacılığında önemli bir role sahip olan Avrupa, Rus petrolünün küresel ticaretini önemli ölçüde sınırlandıracak ve Putin rejimini besleyen büyük bir finansal akışı etkin bir şekilde kesecek bir kaldıraca sahip.”

Çevreci gruplar, üçüncü ülkelere petrol satışını kolaylaştıran AB firmalarının Putin için çalıştığını söylüyorlar. Yorumları şöyle: “Avrupa şirketlerine ait gemiler, son aylarda Hindistan, Orta Doğu ve Mısır'a Rus petrolü tedarik etmeye devam ediyor. Bu ülkelerle artan petrol ticareti de istenmeyen siyasi bağlantılar ve ittifaklar yaratarak alıcı ülkelerde Rusya'ya verilen desteği yükseltiyor.” Global Witness temsilcisi Louis Wilson ise, çevreci grupların talebini şu sözlerle özetliyor: “AB, Putin'i Avrupa'ya enerji tedarikini silahlandırma ve savaş başlatma yeteneğinden mahrum etmek için, Rus petrol ve gazının ithalat ve ticaretine derhal yaptırımlar uygulamalıdır”.

İşgalden bu yana, AB, Rus fosil yakıtlarına 90 milyar Euro'dan fazla harcadı

Açık mektup, kampanyacıların Avrupa Parlamentosu önünde Avrupa'nın devam eden Rus petrol ticareti ile Ukrayna'da dökülen kan arasındaki bağlantıyı açıkça gösteren bir ilan panosunu açmasının ardından geldi. Putin'in işgalinden bu yana, AB ülkeleri Rus fosil yakıtlarına 90 milyar Euro'dan fazla harcamış durumda. Mektup; Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB üyesi enerji bakanlarına gönderildi. Rusya'nın bu yılın Şubat ayında Ukrayna'yı işgalinden bu yana, 60'tan fazla ülkeden 850'den fazla kuruluş, Rus fosil yakıt ticaretine yönelik etkili küresel yaptırımlar ve Rus petrolüne yapılan her türlü yatırımın derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunan Ukrayna'nın “Yanında Ol” kampanyasına katıldı.