PwC’nin dönem sonu vergi uyarıları
Denetim danışmanlık firması PwC’nin bu yıl 24.sünü yaptığı yıllık toplantıya davetliydim. Toplantıda vergi konusunda 2025 dönemine ilişkin olarak YMM Ulaş Ceylanlı’nın yaptığı uyarıları özetle sizlerle de paylaşayım istiyorum.
1. Enflasyon düzeltmesi konusunda
* Öz kaynaklara kaydedilen enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan hesapların bir hesaptan başka bir öz kaynak hesabına aktarılması şeklindeki değişiklikler cezalı vergi tarhiyatlarına konu oluyormuş. (*Bu konunun kanundaki düzenlemenin yanlış yorumundan kaynaklandığı kanaatindeyim. Bu konuda Vergi İdaresi gereksiz ihtilafları önlemeli.)
* Öz kaynaklardaki herhangi bir kalemi sermayeye ilave edecekseniz yeni yılı bekleyin, böylelikle o kalemin yarattığı 12 aylık gider etkisini kaybetmeyin.
* 2023 enflasyon düzeltmesi yaptığımız arsa-araziyi bu dönem sattığınızda oluşan zarar KKEG olacak.
2. Finansal gider kısıtlaması uyarıları
Bu konu inceleniyor ve halen çok sayıda hatalı işlem tespit ediliyormuş.
* Muhasebe hataları yapılarak, farklı hesaplara farklı adlarla kayıtlar nedeniyle kısıtlama rakamının yanlış hesaplanması.
* Kur gelirlerinin kur giderleri ile netleştirilmesini Mali İdare cari hesap bazında kabul ediyor. Genel netleştirmeler eleştiriliyor.
* Vergi karşılığının borç olarak dikkate alınmaması yönünde bir özelgeden bahsedilerek, hesaplamada dikkate alınması hatırlatıldı.
3. Nakit sermaye artışı faiz indirimi konusu
Artırılan sermaye ile arsa, arazi, iştirak alınmış, ortağa borç verilmişse, artışın üzerinden geçen zaman da dikkate alınmadan indirim şartlarının kaybedildiği eleştirisi yapılıyormuş.
(*Bu eleştirilerin çok yersiz ve hukuk dışı olduğu görüşündeyim. Sadece bu konu değil ortaklardan alınan borcun sermayeye ilavesinde de Mali İdare benzeri bir tutum içinde. Kanunda olmayan şartlar yaratılarak verilen hakları kullananlar adeta pişman ediliyor. Aynı yaklaşım iyi mükellef indirimine ilişkin olarak çok sayıda anlamsız konuda sürdürülmeye devam ediyor. Tavsiyem bu konulardaki yargı kararları dikkate alınarak gereksiz tartışmalara sebebiyet verilmemesi yönündedir.)
Bu konuya sonraki yazılarımda devam edeyim. Bugün biraz da yen kanundan bahsederek bitireyim.
Yeni vergi kanunu yeni tartışmalar
Mecliste kabul edilen Torba Kanun Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.
Bazı beklentiler boş çıktı. Yapılacağı ifade edilen düzenlemelerin bir kısmından vazgeçildi.
Çıkmayan konular
1. Enflasyon düzeltmesi yapılmasın beklentisi.
Bu konuda bu yasada bir düzenleme olmadı. Halen yeni bir yasanın içine dâhil edilerek böyle bir düzenleme yapılır beklentisi içinde olanlar var. Mevcut duruma göre yeniden getirilen 4.dönem geçici vergi dâhil düzeltme yapılacak.
2. Yapılandırma kanunu.
Bu kanunda yer almadı ama büyük bir baskı ve beklenti var. Bu konuda bir düzenleme çıkacak.
3. Af kanunu
Bir sinyal yok. Olsa olsa seçim öncesi dönemde belki olur. Bence şu an gündemde yok.
Vazgeçilen düzenlemeler
Konut kira gelirlerindeki istisna kaldırılacaktı vazgeçildi.
İkinci el araç satışlarında yetkili belgeli satıcılara veya bu satıcılarca yapılan satışlarda %02 noter harcı alınmayacak.
Emlak vergisi konusundaki düzenleme
2026 beyan değerleri 2025 vergi beyan değerinin iki kat fazlası ile sınırlandırıldı.
Her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar olan artış ise yeniden değerleme oranı şeklinde değişiyor.
Yeni düzenlemedeki iki kat fazla ifadesi mevcut tutarın %100 fazlası değil %200 fazlası anlamına geliyor. Diğer bir ifade ile 2025 yılında 100 TL olarak belirlenen emlak vergisi beyan değeri 2026 yılı için (100+200=) 300 TL yi geçemeyecek.
Bakalım bu düzenleme mevcut uyuşmazlıkların ne kadarının önüne geçecek.
Yürürlük konusu roblem yaratacak
Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle, portföyünün sürekli en az yüzde 51’i Borsa İstanbul hisse senetlerinden oluşan fonların bir yıllık elde tutma istisnası ile ilgili istisnanın; portföyünün en az yüzde 51’i BIST hisse senetlerinden oluşan ve özellikleri belirtilen bazı serbest fonlarda uygulanmaması düzenlendi. Düzenlemeyle, TEFAS’ta işlem görmeyen, sadece nitelikli yatırımcılara satılan ve portföy sınırlaması olmayan bazı fonların istisna kullanımı engellenecek.
Kanun öncesi alınmış ve hatta değişiklik öncesi istisna şartlarını sağlamış olan fonlar için bir geçiş dönemi öngörülmemiş. Birgün önceki kanuna göre vergiden istisna olunan bir kazanç ertesi gün vergili hale getirildi. Kapsamını, büyüklüğünü bilmediğimiz bu alanda haksızlığa uğradığını düşünenler konuyu yargıya taşıyacaktır.
Vergi inceleme elemanlarına maaş artışı
Bu konuda Bütçe Plan Komisyonunda oy birliği ile kabul edilen önerinin, gelen tepkiler üzerine geri çekilmesi çok yanlış. Aynı tepkiler Millet Vekili maaşları için de yıllardır gösteriliyor ve o konuda hiç etkilenilmezken, bu konuda bu kadar çabuk oy birliği ile alınan karardan dönülmesinin izahı güç. Kamuda iyi hizmet üretilebilmesi için nitelikli personelin tutulabilmesi lazım. Kamuda istihdam edilen personelin sayısı, liyakati tabi ki tartışılacak. Tabi ki İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde artık tüm kamu personeli tam anlamıyla yaşam mücadelesi veriyor. Tabi ki tümü insanca yaşayacak seviyede maaş almalı. Ancak şöyle veya böyle Devlet elindeki kıt imkânları ehem mühim sıralaması yaparak önceliklendirmek ve farklılaştırmak zorunda. Devlet vatandaşının kemerini sıktığı cebine el attığı oranda harcamalarında da aynı kalıpları kullanmak zorunda. Ben bunu bir vatandaş olarak hissetmiyorum.
