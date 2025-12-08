PwC’nin dönem sonu vergi uyarıları

Denetim danışman­lık firması Pw­C’nin bu yıl 24.sünü yaptığı yıllık toplantı­ya davetliydim. Toplan­tıda vergi konusunda 2025 dönemine ilişkin olarak YMM Ulaş Cey­lanlı’nın yaptığı uya­rıları özetle sizlerle de paylaşayım istiyorum.

1. Enflasyon düzeltmesi konusunda

* Öz kaynaklara kaydedilen enflasyon düzeltmesinden kay­naklanan hesapların bir hesaptan başka bir öz kaynak hesabına ak­tarılması şeklindeki değişiklikler cezalı vergi tarhiyatlarına konu oluyormuş. (*Bu konunun kanun­daki düzenlemenin yanlış yoru­mundan kaynaklandığı kanaatin­deyim. Bu konuda Vergi İdaresi gereksiz ihtilafları önlemeli.)

* Öz kaynaklardaki herhangi bir kalemi sermayeye ilave ede­cekseniz yeni yılı bekleyin, böy­lelikle o kalemin yarattığı 12 ay­lık gider etkisini kaybetmeyin.

* 2023 enflasyon düzeltme­si yaptığımız arsa-araziyi bu dö­nem sattığınızda oluşan zarar KKEG olacak.

2. Finansal gider kısıtlaması uyarıları

Bu konu inceleniyor ve halen çok sayıda hatalı işlem tespit edi­liyormuş.

* Muhasebe hataları yapıla­rak, farklı hesaplara farklı adlar­la kayıtlar nedeniyle kısıtlama rakamının yanlış hesaplanması.

* Kur gelirlerinin kur giderle­ri ile netleştirilmesini Mali İda­re cari hesap bazında kabul edi­yor. Genel netleştirmeler eleşti­riliyor.

* Vergi karşılığının borç ola­rak dikkate alınmaması yönünde bir özelgeden bahsedilerek, he­saplamada dikkate alınması ha­tırlatıldı.

3. Nakit sermaye artışı faiz indirimi konusu

Artırılan sermaye ile arsa, ara­zi, iştirak alınmış, ortağa borç ve­rilmişse, artışın üzerinden geçen zaman da dikkate alınmadan in­dirim şartlarının kaybedildiği eleştirisi yapılıyormuş.

(*Bu eleştirilerin çok yersiz ve hukuk dışı olduğu görüşündeyim. Sadece bu konu değil ortaklardan alınan borcun sermayeye ilave­sinde de Mali İdare benzeri bir tutum içinde. Kanunda olmayan şartlar yaratılarak verilen hakla­rı kullananlar adeta pişman edi­liyor. Aynı yaklaşım iyi mükellef indirimine ilişkin olarak çok sa­yıda anlamsız konuda sürdürül­meye devam ediyor. Tavsiyem bu konulardaki yargı kararları dik­kate alınarak gereksiz tartışma­lara sebebiyet verilmemesi yö­nündedir.)

Bu konuya sonraki yazılarımda devam edeyim. Bugün biraz da yen kanundan bahsederek bitireyim.

Yeni vergi kanunu yeni tartışmalar

Mecliste kabul edilen Torba Kanun Resmî Gazetede yayınla­narak yürürlüğe girecek.

Bazı beklentiler boş çıktı. Yapı­lacağı ifade edilen düzenlemele­rin bir kısmından vazgeçildi.

Çıkmayan konular

1. Enflasyon düzeltmesi ya­pılmasın beklentisi.

Bu konuda bu yasada bir dü­zenleme olmadı. Halen yeni bir yasanın içine dâhil edilerek böy­le bir düzenleme yapılır beklenti­si içinde olanlar var. Mevcut du­ruma göre yeniden getirilen 4.dö­nem geçici vergi dâhil düzeltme yapılacak.

2. Yapılandırma kanunu.

Bu kanunda yer almadı ama bü­yük bir baskı ve beklenti var. Bu konuda bir düzenleme çıkacak.

3. Af kanunu

Bir sinyal yok. Olsa olsa seçim öncesi dönemde belki olur. Bence şu an gündemde yok.

Vazgeçilen düzenlemeler

Konut kira gelirlerindeki istis­na kaldırılacaktı vazgeçildi.

İkinci el araç satışlarında yet­kili belgeli satıcılara veya bu sa­tıcılarca yapılan satışlarda %02 noter harcı alınmayacak.

Emlak vergisi konusundaki düzenleme

2026 beyan değerleri 2025 ver­gi beyan değerinin iki kat fazlası ile sınırlandırıldı.

Her yıl yeniden değerleme ora­nının yarısı kadar olan artış ise yeniden değerleme oranı şeklin­de değişiyor.

Yeni düzenlemedeki iki kat faz­la ifadesi mevcut tutarın %100 fazlası değil %200 fazlası anla­mına geliyor. Diğer bir ifade ile 2025 yılında 100 TL olarak belir­lenen emlak vergisi beyan değeri 2026 yılı için (100+200=) 300 TL yi geçemeyecek.

Bakalım bu düzenleme mevcut uyuşmazlıkların ne kadarının önüne geçecek.

Yürürlük konusu roblem yaratacak

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapı­lan bir değişiklikle, portföyünün sürekli en az yüzde 51’i Borsa İs­tanbul hisse senetlerinden oluşan fonların bir yıllık elde tutma istis­nası ile ilgili istisnanın; portföyü­nün en az yüzde 51’i BIST hisse senetlerinden oluşan ve özellikle­ri belirtilen bazı serbest fonlarda uygulanmaması düzenlendi. Dü­zenlemeyle, TEFAS’ta işlem gör­meyen, sadece nitelikli yatırımcı­lara satılan ve portföy sınırlaması olmayan bazı fonların istisna kul­lanımı engellenecek.

Kanun öncesi alınmış ve hatta değişiklik öncesi istisna şartlarını sağlamış olan fonlar için bir geçiş dönemi öngörülmemiş. Birgün ön­ceki kanuna göre vergiden istisna olunan bir kazanç ertesi gün ver­gili hale getirildi. Kapsamını, bü­yüklüğünü bilmediğimiz bu alanda haksızlığa uğradığını düşünenler konuyu yargıya taşıyacaktır.

Vergi inceleme elemanlarına maaş artışı

Bu konuda Bütçe Plan Komis­yonunda oy birliği ile kabul edi­len önerinin, gelen tepkiler üze­rine geri çekilmesi çok yanlış. Aynı tepkiler Millet Vekili maaş­ları için de yıllardır gösteriliyor ve o konuda hiç etkilenilmezken, bu konuda bu kadar çabuk oy bir­liği ile alınan karardan dönülme­sinin izahı güç. Kamuda iyi hiz­met üretilebilmesi için nitelikli personelin tutulabilmesi lazım. Kamuda istihdam edilen perso­nelin sayısı, liyakati tabi ki tar­tışılacak. Tabi ki İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde ar­tık tüm kamu personeli tam anla­mıyla yaşam mücadelesi veriyor. Tabi ki tümü insanca yaşayacak seviyede maaş almalı. Ancak şöy­le veya böyle Devlet elindeki kıt imkânları ehem mühim sırala­ması yaparak önceliklendirmek ve farklılaştırmak zorunda. Dev­let vatandaşının kemerini sıktığı cebine el attığı oranda harcama­larında da aynı kalıpları kullan­mak zorunda. Ben bunu bir va­tandaş olarak hissetmiyorum.