Rakamlar yalan söylemez ama akılda kalmaz

Bir ülke düşünün yatırımlarla ve tasarrufla kalkınarak değil, borçlanarak ve tüketerek büyüyor. Sonuç yerinden kalkamayan bir vücut gibi, sağlıksız ve hantal bir yapı…

Geçen yazımda bu yapıyı şişman, yağlı ve kof bir insana benzetmiştim. Siz kan olsanız yani para nasıl bir vücutta dolaşmak istersiniz diye de sormuştum. Yanıt; kan yani para kaslı kalkınmayla büyüyen ülke gibi kaslı ve güçlü bir insanın damarlarında akmayı tercih eder.

Bir de yeni dönemde yaşam stiliniz tamamen değişmiş. Organların daha iyi çalışmasını sağlamak yerine, bazı organların işlevsizleştiği görülüyor. Beyin yapması gereken görevi başka bir organa vermiş. Kalp düzenli olarak atmıyor. Vücut yağlı olduğu için en küçük bir harekette yorgun düşüyor. Ritmini kaybetmiş. Ama görüntüde çalışıyor. Karaciğer artık insülin salgılamaktan vücuttaki şekeri eritemez olmuş. Çünkü artık insülin ile şekeri düşüremiyor ve vücut artarak yağlanıyor. Akciğer oksijen alıp verme işlevini kaybetmiş ve nefes alamıyor. Mide neyi hazmedeceğini şaşırmış. Apandisit paylamak üzere ve safra kesesi büyümüş. Kollar ve bacaklar hareketsizlikten tutulmuş. Eklemler oynamıyor.

Yapacak tek bir şey var. Ciddi bir ameliyat olup safrayı ve apandisiti almak zorundayız. Vücuda taze ve temiz kan pompalamak şart oldu. Kaslı ve çevik bir insan olmak için diyete girmeniz gerekiyor. Hem de uzun bir diyet. Ne de olsa yılların birikmiş yağları var.

Bir de size verilen ilaçları zamanında içmediniz. Sizin bu günlere gelmenizi sağlayan atalarınızın sözünü unuttunuz. Bu duruma şaşırmayın. Hala inatla böyle yaşamaya devam ederseniz sonuç vücut iflas eder. Ölüm kaçınılmazdır.

Diyebilirsiniz bu vücut bundan daha kötülerini gördü. Ama o zaman genç ve bu kadar şişman değildiniz. Yokluktan sağlıklı beslenemediniz. Ama suyunuzu içip uykunuzu aldığınız için sorun yaşamadınız. Çünkü beyin harika çalışıyor. Geçmişi hatırlıyor. Geleceği de okuyabiliyordu. Kalp heyecandan ve mutluluktan hızla atıyor ve yavaşlıyordu. Ciğerler oksijen doluydu. Soluduğunuz hava kirlenmemişti.

Son dönemde ekonomi gündemdeki yerini maalesef başka gündemlere bıraktı. Yani vücut kendi sorununu unuttu. Uyku ilacı almış insan gibi sakince izliyor. Gerçekte çok kızgın ama sakinleştirici ile durumu idare ediyor.

Beden bu sorunlarla uğraşırken maalesef ruh sağlığını kaybetmiş. Organlardan umudunu kesen vücuttaki DNA’lar ise şaşkın ama hala umudunu koruyor. Çünkü onu yoktan var eden sisteme inanıyor. Ama biliyor ki bu inanış onu bir yere kadar idare eder.

O yüzden doğru bildiğimiz yanlışlardan kurtulmalıyız. Akıl ve bilimin rehberliğine başvurmalı. Gelecekte bedenen ve ruhen sağlıklı bir vücuda kavuşmalıyız.