Rakamlarla oynayarak gerçekleri değiştiremezsiniz

Devletler topladığı vergiler ve dış ticaret gelirleri ile ekonomilerini yönetir. 20 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklüğü ile ABD’nin kurulduğu günden bu yana hiç vergi aff ı yasası çıkarılmadığını biliyor muydunuz? Vergi kaçırmanın aff edilmediği, dünyanın en büyük ekonomisinde yaşayan ABD halkının korkulu rüyası vergi memurları ve cezalarıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise her yıl vergi aff ı getirilir. Vergisini ödeyenler sineye çeker.

Devletin bütçesi evdekinden farklı değildir. Ya geliriniz azaldığı için giderleriniz sabitken ya da geliriniz sabitken giderleriniz arttığı için açık verirsiniz. O aradaki fark bütçe açığıdır. Bütçe açığı verirseniz de amcaoğlundan borç alırsınız. Onda da yoksa bankadan borç alırsınız. Bunun devletteki karşılı yine aynıdır. Devletin geliri ile gideri arasındaki fark bütçe açığıdır. Devletin geliri dediğimiz şey başta vergilerdir. Tabi ki buna dış ticaret gelirlerini de ekleyebiliriz. Sattığınız malı değerinde satarsanız, ciddi bir gelir elde ederseniz. Buna katma değerli üretim diyoruz. Gider dediğimiz şey de yol, su, elektrik gibi yıllarca karikatüre ettiğimiz sağlık, eğitim, savunma gibi harcamalardır.

2021’nin ilk yedi ayına baktığımızda bütçe açığında çılgın bir büyüme görüyoruz. Demek ki gelirlerimiz düşerken aynı zamanda giderlerimiz artmış. Toplam vergi gelirlerinden ziyade ÖTV gibi vergi gelirleri azalmış. Otomotiv satışlarında iç piyasada bir düşüş var. Yan sanayi ihracat yaparken keyfi yerinde ama içeriye otomobil satışı yavaşlamış.

Dış ticarette ülkeler karşılıklı açıklama yaptığı için rakamlarla oynayamıyorsunuz. Ama tek tek ülkelerle yapılan ihracatın toplamı ile açıklanan toplam ihracat rakamı birbirini tutmuyor. Serbest bölgelerden yapılan ticaret ihracat rakamına eklenince toplam ihracat daha da artıyor. Yani katma değerli üretim yapmak için yüksek teknolojiye yatırım yapmak varken, serbest bölgelerden yapılan ihracatı ilave ederek rakamları yüksek gösteriyorsunuz.

Gider tarafına baktığımızda o da çıldırmış. Pandemi ile hemen her sektörde çeşitli teşvikler var. Bu teşviklerin yanında alacağınızdan vaz geçtiğinizde bütçe açığınız daha da artırıyor. Bir de borçlanma maliyeti de yani faiz giderleriniz de artıyor. Gelir gideri karşılamıyorsa aradaki farkı kapatmak için, Ocak 2020’de %9 ile borçlanıyorduk. Bugün %19'dan.

Dış ticaret açığındaki azalma ise pahalı olduğu için almadığımız ürünler. Bunun üstünden alınan vergilerin de azalmasını beraberinde getiriyor. Katma değerli ürettiğimiz ya da çok ürettiğimiz için değil, ithalat azaldığı, satın alma gücümüz azaldığı için dış ticaret açığı düşüyor. Ekonomik daralmanın arkasından da büyüme geliyor. Geçen sene 1,8 büyürken, bu sene 6,5 büyümenin nedeni de işte budur.