Ramazan’a özel sergiler

- Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’ndan 145 eser sergileniyor

Yıldız Holding, İslam Eserleri koleksiyonunda bulunan 145 eseri “Konuşan Yazılar” isimli sergide bir araya getirdi. Sergide Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Bakkal Arif Efendi, Hamit Aytaç, İbrahim Sükûti, Yusuf Simîn Kalem, Ref'et Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır Efendi gibi ünlü hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. “Konuşan Yazılar”, Yıldız Holding’in Çamlıca’daki Genel Merkezi’nde bulunan yeni Yıldız Holding Sergi Salonu’nda yıl boyunca randevu alınarak gezilebilecek.

Bu haber ve köşemizin diğer yazılarının ayrıntıları için lütfen dunya.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

- “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi AKM Galeri’de

Ciltleri, yazı karakterleri ve süslemeleri ile her biri sanat eseri olan 70’ten fazla el yazması Kur’an-ı Kerim, “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi ile AKM’de ziyaretçilerle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla açılışı yapılan, tamamına yakını ilk kez sergilenen Mushaf-ı Şeriflerden oluşan sergi, Ramazan ayı boyunca İstanbul’da, AKM’nin sergi mekânı AKM Galeri’de gezilebilecek.

- “Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı” sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde

Sabancı Holding desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM) devam eden “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisine paralel olarak “Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı” sergisi, SSM’nin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu sergi salonlarında ziyarete açıldı.

- CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 13 – 18 Nisan tarihleri arasında CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali gerçekleştirilecek. Festival kapsamında, konserlerin yanı sıra; söyleşi, sergi, ücretsiz fuaye konserleri, dans gösterisi ve ustalık sınıfı çalışmaları da sanatseverleri bekliyor.

- Öğrenci sanatçılar soruyor: Doğa Nerede?

Doğuş Grubu’nun kültür-sanat alanındaki başlıca sosyal yatırımı olan Sanata Bi Yer ve Han Spaces iş birliği ile açılan “Doğa Nerede?” sergisi sürüyor. ArtPick organizasyonu ve küratörlüğünde düzenlenen serginin açılış daveti, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere ve Alkaş & Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş’ın katılımıyla HAN Levent ofisinde gerçekleşti. Sergide, öğrencilerin “Doğa Nerede?” arayışını merkeze alan 55 çalışması 31 Mayıs tarihine kadar eş zamanlı olarak Han Levent ve Han Ataşehir ofislerinde görülebiliyor.

- İş Sanat’ın Metaverse’teki sergisi devam ediyor

İş Sanat’ın, Türkiye İş Bankası’nın resim koleksiyonundaki eserlerden özel bir seçkiyle hazırladığı Metaverse’teki ilk NFT sergisi “Tablolarla Boğaziçi’nde Bir Gezinti” 20 Nisan’a kadar sürüyor. Sergide, İş Bankası Resim Koleksiyonu’nda yer alan Hikmet Onat, Şeref Akdik, Zeki Faik İzer, Feyhaman Duran, İbrahim Safi, İbrahim Çallı, Cevat Erkul, Hulusi Mercan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halil Paşa gibi usta ressamların eserlerinden seçilen tablolar NFT olarak ziyaretçilerle buluşuyor.

23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde 3. hafta

23. Devlet Tiyatroları – Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nin üçüncü haftasında Tiyatro Sanat Değirmeni, Proje No2 ve Perde Sanat Tiyatrosu ile Eskişehir ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın oyunları tiyatro severlerle buluşacak. Festival yeni haftasında, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek Tiyatro Sanat Değirmeni’nin “İyi Kötü Çirkin” oyunu ile perdelerini açacak.

- 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için geri sayım başladı

“Müzik Birleştirir” temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, açık hava konserleri, ücretsiz etkinliklerle birlikte Mersin Kültür Merkezi, Tarsus Baca Meydanı, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, MEÜ. Nevit Kodallı Konser Salonu, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak.

- “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışması sonuçları belli oldu

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen, “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergileme alan eserler açıklandı. “Hayata Dair” temasıyla kadın fotoğrafçıları bir araya getiren yarışmada bu yılın birincisi “Balıkçı” isimli fotoğrafıyla Esengül Alıcı oldu.