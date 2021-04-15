Ramazanda vicdanometreni gözden geçirsen?

Vicdan; adaletin en iyi vekilidir. Victor Hugo vicdanı; “içimizdeki Tanrı” diye tanımlar. Nitekim iyi bir vicdan en rahat yastık olur bize… Nitekim vicdanı kaybeden, huzur filan aramasın. Zira bulamayacaktır. Vicdanın sesini kısarsan, her türlü sıkıntı, kapında sıraya girecektir.

Ramazan günü vicdanı neden gündeme getiriyorum? Birkaç örnek var elimde vicdanımızı hatırlatan. Olumsuz örnekler bunlar. Vicdansızlık üzerinden aktaracağım için vicdanım sızlasa da musibetlere gözümüzü tıkamak olmaz.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek; Biontek aşısı için randevu alanların aşı olmaya gitmemesi sonucu, aşıların çöpe gittiğini açıklıyor. Aşı bu kadar değerli ve umut bağlanan olmasına rağmen, bu randevuya sadakatsizlik, vicdansızlık değil midir?

Başka bir örnek; kamu imkânlarıyla ilticaya dair… Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nden Almanya’ya görevli giden 45 kişiden 43’ü geri dönmüyor, devletin parasıyla seyahat, konaklama sağlayabiliyor. Bu; vicdan tutulmasının boyutlarına başka bir örnek olamaz mı?

Bir toplumun çürümeye başladığını; bireylerin vicdan kaybıyla hızlandığını söyler İbni Haldun… Sonrasında kamu vicdanı ortadan kalkacak, adaletsizlik iktidar olacak ve vicdansızların muktedir olduğu kamusal alanlarda toplum, felakete sürüklenecektir.

Enflasyon bana göre, vicdanın rafa kalktığı, çiftçi, memur, tüccar, esnaf, yönetici, savcının nimeti alıp külfeti ötelemesi değil midir?

KİŞİLERİN BENCİLLEŞMESİ TOPLUMLARI ÇÖKERTİR

Salgın, her birimiz için vicdanometre oldu adeta… Kimi, mağdura yardım eli uzattı. Kimi koronadan kendine fırsat çıkardı. Kimimiz vicdanımızı dinledik; sorunu paylaştık, derdi bölüştük. Kimimiz ise başkasının felaketinden fırsat çıkaracak kadar vicdansızlaştık.

Oysa vicdan, toplumsal barışın tutkalı, yarının garantisi, huzurun teminatıdır. Ramazanda vicdanlarımızı yoklasak ne güzel olur.