Rap şarkıcılığından New York Belediye Başkanlığı’na
Çok milletli ve çok kültürlü yapısıyla dünyanın başkenti olarak bilinen New York şehrinin yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, sadece şehrin ilk Müslüman ve sosyalist belediye başkanı olmasıyla değil, aynı zamanda rap şarkıcılığından siyasete geçmiş ve karısıyla flört uygulamasından tanışmış bir Y kuşağı olmasıyla da ABD’de “ilk”lerin lideri.
Bugünlerde tüm dünya New York’un yeni Belediye Başkanı’nı konuşuyor. “Bize ne New York’tan?” diyebilirsiniz, ancak inanın bu başkan hepimizi ilgilendiriyor. Müslüman ve sosyalist bir kimliğe sahip olan 34 yaşındaki Demokrat Partili Zohran Mamdani’nin, dünyanın başkenti sayılabilecek New York’un belediye başkanı seçilmesi, hem ABD’de kurulu düzene, hem de ülkede Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanı Donald Trump’ın sembolize ettiği otokratik eğilimlere bir başkaldırı niteliği taşıyor.
Bundan tam 23 yıl önce New York’ta yaşarken kentin çok milletli, çok kültürlü ve kozmopolit yapısına hayran olmuş, dünyanın dört bir yanından gelen göçmenlerin kendi kültürleriyle var olduğu ve yaşadığı bu şehirde kendimi asla bir yabancı gibi hissetmemiştim. Neden mi? Çünkü herkes yabancıydı! Nereye gitseniz ayrı bir milletin kültürel zenginliğine rastlıyordunuz; bir yanda Hint restoranları, bir yanda Rus mahallesi, bir yanda Çin mahallesi, diğer yanda “Küçük İtalya” adı altındaki İtalyan restoranları, Türk bakkalları, vs. bu şehirde her şeyi bulabiliyordunuz. Üstelik dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların eserlerinin yer aldığı sanat galerileri, cazdan hip-hopa uzanan renkli gece hayatı vs. gibi avantajlarını saymıyorum bile. O dönemde Manhattan’ın güney doğusunda yer alan “East Village” olarak bilinen bohem kesiminde Türklerin işlettiği “St Marx Cafe”ye gitmiş, kapısında Nazım Hikmet’in resminin yer aldığı bu kafede Müzisyen Teoman’a rastlamıştım. Kendisiyle selamlaşmış, gurbetteki iki Türk olarak aynı masada sohbet etmiştik.
O günden bu yana New York’ta çok şey değişti, bir şey hariç: O da kentin çok uluslu kültürel yapısı. Amerika’ya gidenler bilirler: New York bir yana, ABD’nin geri kalanı bir yana derler. Yani New York, ABD’nin geri kalanından çok farklı bir şehirdir. Amerika, New York’tan sonra başlar, New York ise adeta bir dünya kenti gibidir.
İşte New York’un bu çok kültürlü, çok etnik kökenli yapısının, kentin yönetimine yansımasının vakti çoktan geldi de geçiyordu bile. New York'un ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı Mamdani, New York için şöyle demişti: “Donald Trump tarafından ihanete uğrayan bir ulusa, onu nasıl yenebileceğini gösterebilecek biri varsa, o da Trump’ı ortaya çıkaran şehirdir.”
Peki, Mamdani bu noktaya nasıl geldi, neyi savunuyor ve aykırı bir figür olduğunu nasıl kanıtladı? Belediye başkanı seçilmeden önce eyalet milletvekili olan Mamdani, 2020 yılında Queens'teki Eyalet Meclisi'ne seçilmeden önce New York’ta bir Rap şarkıcısıydı. “Young Cardamom” ve daha sonra “Mr. Cardamom” adıyla şehrin rap sahnesinde yer almıştı.
Filistinlilere destek oldu
Mamdani, Uganda'nın Kampala kentinde doğdu ve yedi yaşına kadar orada ve kısa bir süre Güney Afrika'da büyüdü, ardından ailesiyle birlikte New York'a taşındı.
Annesi, 2001 yapımı komedi/ drama filmi “Monsoon Wedding” ile tanınan film yapımcısı Mira Nair, babası ise Columbia Üniversitesi’nde Antropoloji Profesörü olan Mahmood Mamdani.
Zohran Mamdani, ilk ve orta öğrenimini devlet okulunda tamamladı, Bronx High School of Science'a devam ettikten sonra Bowdoin College'da Afrika Çalışmaları bölümünden mezun oldu. Burada okulun ilk “Students for Justice in Palestine” (Filistin'de Adalet için Öğrenciler) bölümünü kurdu.
2016 yılında, annesi Nair'in yönettiği Disney filmi “Queen of Katwe” için sanatçı HAB ile birlikte “#1 Spice” adlı bir şarkı yaptı. 2019 yılında ise büyükannesine ithafen “Nani” adlı bir şarkı yayınladı.
2018 yılında Amerikan vatandaşlığına geçti ve haciz önleme konut danışmanı olarak çalıştı. Siyasetçi, Queens'teki düşük gelirli ev sahiplerinin tahliye edilmesini önlemek ve evlerinde kalmalarını sağlamak için yaptığı bu işin, kendisini aday olmaya teşvik ettiğini söylüyor.
Karısıyla uygulamadan tanıştı
Mamdani, 2021 yılında “Hinge” adlı flört uygulamasında tanıştığı Suriye asıllı Amerikalı sanatçı Rama Duwaji ile birkaç yıl sonra, Ekim 2024'te nişanlandı. Instagram'da nişanlarını duyurduktan birkaç gün sonra Mamdani, belediye başkanlığı kampanyasını başlattı. Aralık ayında Dubai'de nişanlarını kutladılar, ardından Şubat 2025’te Manhattan'daki şehir katipliği ofisinde nikah töreni yaptılar.
Suriye kökenli Duwaji, Houston'da doğdu ve 9 yaşında ailesiyle Dubai'ye taşınana kadar Teksas'ta yaşadı. Katar'daki Virginia Commonwealth Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kısa bir süre devam ettikten sonra, derecesini tamamlamak için okulun Richmond kampüsüne transfer oldu. Daha sonra New York'taki Görsel Sanatlar Fakültesi'nden görsel deneme olarak illüstrasyon alanında yüksek lisans derecesi aldı. İllüstrasyonları The Cut, BBC, Vogue ve The New Yorker'da yayınlandı.
28 yaşındaki Rama Duwaji, asla diğer lider eşlerinin çizdiği geleneksel “first lady” rolüne uymuyor. Eşi New York Belediye Başkanlığı rolüne soyunduğundan beri hiçbir zaman onunla birlikte seçim kampanyasına katılmadı, televizyonda gözükmedi ya da ortak bir dergi röportajında yer almayı kabul etmedi.
Rama Duwaji daha çok Ortadoğulu kadınları ve Filistinlilerin içinde bulunduğu zor durumu anlatan sanat eserleriyle biliniyor. Zira Afrika ve Ortadoğu sanatına odaklanan üç aylık dergi “Yung”un Nisan ayında yaptığı röportajda Duwaji, “Bu kadar çok insan korku nedeniyle dışlanıp susturulurken, benim yapabileceğim tek şey sesimi kullanarak ABD, Filistin ve Suriye'de olanları olabildiğince anlatmak” demişti.
Mamdani, eşi için “Rama sadece benim eşim değil, kendi şartlarıyla tanınmayı hak eden inanılmaz bir sanatçı” diyor. Gerçekten de Mamdani’nin başarılı seçim kampanyasının görsel kısmında eşi Duwaji’nin sanatçı kimliğinin de payı bulunuyor. Duwaji, kampanyanın ikonografisi üzerinde çalışırken New Yorkluların kolayca tanıyabileceği renkleri kullanmış: Metrocard turuncu-sarısı, arka planlar için New York Mets mavisi ve itfaiye kırmızısı.
|Borsa
|11.073,27
|0,94 %
|Dolar
|42,1109
|0,01 %
|Euro
|48,7363
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1547
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.388,16
|-0,02 %
|Altın (ONS)
|3.981,22
|0,01 %
|Brent
|63,3800
|0,08 %