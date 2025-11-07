Rap şarkıcılığından New York Belediye Başkanlığı’na

Çok milletli ve çok kültürlü yapısıyla dünyanın başkenti olarak bilinen New York şehrinin yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, sadece şehrin ilk Müslüman ve sosyalist belediye başkanı olmasıyla değil, aynı zamanda rap şarkıcılığından siyasete geçmiş ve karısıyla flört uygulamasından tanışmış bir Y kuşağı olmasıyla da ABD’de “ilk”lerin lideri.

Bugünlerde tüm dünya New York’un yeni Beledi­ye Başkanı’nı konuşuyor. “Bize ne New York’tan?” diyebi­lirsiniz, ancak inanın bu başkan hepimizi ilgilendiriyor. Müslü­man ve sosyalist bir kimliğe sa­hip olan 34 yaşındaki Demok­rat Partili Zohran Mamdani’nin, dünyanın başkenti sayılabile­cek New York’un belediye başka­nı seçilmesi, hem ABD’de kurulu düzene, hem de ülkede Cumhuri­yetçi Partili ABD Başkanı Donald Trump’ın sembolize ettiği otok­ratik eğilimlere bir başkaldırı ni­teliği taşıyor.

Bundan tam 23 yıl önce New York’ta yaşarken kentin çok mil­letli, çok kültürlü ve kozmopolit yapısına hayran olmuş, dünya­nın dört bir yanından gelen göç­menlerin kendi kültürleriyle var olduğu ve yaşadığı bu şehir­de kendimi asla bir yabancı gi­bi hissetmemiştim. Neden mi? Çünkü herkes yabancıydı! Nere­ye gitseniz ayrı bir milletin kül­türel zenginliğine rastlıyordu­nuz; bir yanda Hint restoranla­rı, bir yanda Rus mahallesi, bir yanda Çin mahallesi, diğer yanda “Küçük İtalya” adı altındaki İtal­yan restoranları, Türk bakkalla­rı, vs. bu şehirde her şeyi bulabili­yordunuz. Üstelik dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların eserlerinin yer aldığı sanat gale­rileri, cazdan hip-hopa uzanan renkli gece hayatı vs. gibi avan­tajlarını saymıyorum bile. O dö­nemde Manhattan’ın güney do­ğusunda yer alan “East Village” olarak bilinen bohem kesiminde Türklerin işlettiği “St Marx Ca­fe”ye gitmiş, kapısında Nazım Hikmet’in resminin yer aldığı bu kafede Müzisyen Teoman’a rast­lamıştım. Kendisiyle selamlaş­mış, gurbetteki iki Türk olarak aynı masada sohbet etmiştik.

O günden bu yana New York’ta çok şey değişti, bir şey hariç: O da kentin çok uluslu kültürel yapı­sı. Amerika’ya gidenler bilirler: New York bir yana, ABD’nin geri kalanı bir yana derler. Yani New York, ABD’nin geri kalanından çok farklı bir şehirdir. Amerika, New York’tan sonra başlar, New York ise adeta bir dünya kenti gi­bidir.

İşte New York’un bu çok kül­türlü, çok etnik kökenli yapısı­nın, kentin yönetimine yansı­masının vakti çoktan geldi de geçiyordu bile. New York'un ilk Müslüman ve Güney Asyalı be­lediye başkanı Mamdani, New York için şöyle demişti: “Donald Trump tarafından ihanete uğra­yan bir ulusa, onu nasıl yenebi­leceğini gösterebilecek biri var­sa, o da Trump’ı ortaya çıkaran şehirdir.”

Peki, Mamdani bu noktaya na­sıl geldi, neyi savunuyor ve ay­kırı bir figür olduğunu nasıl ka­nıtladı? Belediye başkanı seçil­meden önce eyalet milletvekili olan Mamdani, 2020 yılında Qu­eens'teki Eyalet Meclisi'ne seçil­meden önce New York’ta bir Rap şarkıcısıydı. “Young Cardamom” ve daha sonra “Mr. Cardamom” adıyla şehrin rap sahnesinde yer almıştı.

Filistinlilere destek oldu

Mamdani, Uganda'nın Kampa­la kentinde doğdu ve yedi yaşına kadar orada ve kısa bir süre Gü­ney Afrika'da büyüdü, ardından ailesiyle birlikte New York'a ta­şındı.

Annesi, 2001 yapımı komedi/ drama filmi “Monsoon Wedding” ile tanınan film yapımcısı Mira Nair, babası ise Columbia Üniver­sitesi’nde Antropoloji Profesörü olan Mahmood Mamdani.

Zohran Mamdani, ilk ve orta öğrenimini devlet okulunda ta­mamladı, Bronx High School of Science'a devam ettikten sonra Bowdoin College'da Afrika Çalış­maları bölümünden mezun oldu. Burada okulun ilk “Students for Justice in Palestine” (Filistin'de Adalet için Öğrenciler) bölümü­nü kurdu.

2016 yılında, annesi Nair'in yönettiği Disney filmi “Queen of Katwe” için sanatçı HAB ile bir­likte “#1 Spice” adlı bir şarkı yap­tı. 2019 yılında ise büyükannesi­ne ithafen “Nani” adlı bir şarkı ya­yınladı.

2018 yılında Amerikan vatan­daşlığına geçti ve haciz önleme konut danışmanı olarak çalıştı. Siyasetçi, Queens'teki düşük ge­lirli ev sahiplerinin tahliye edil­mesini önlemek ve evlerinde kal­malarını sağlamak için yaptığı bu işin, kendisini aday olmaya teşvik ettiğini söylüyor.

Karısıyla uygulamadan tanıştı

Mamdani, 2021 yılında “Hinge” adlı flört uygulamasında tanıştı­ğı Suriye asıllı Amerikalı sanatçı Rama Duwaji ile birkaç yıl sonra, Ekim 2024'te nişanlandı. Instag­ram'da nişanlarını duyurduktan birkaç gün sonra Mamdani, be­lediye başkanlığı kampanyasını başlattı. Aralık ayında Dubai'de nişanlarını kutladılar, ardından Şubat 2025’te Manhattan'daki şehir katipliği ofisinde nikah tö­reni yaptılar.

Suriye kökenli Duwaji, Hous­ton'da doğdu ve 9 yaşında ailesiy­le Dubai'ye taşınana kadar Tek­sas'ta yaşadı. Katar'daki Virgi­nia Commonwealth Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne kısa bir süre devam ettikten sonra, derecesi­ni tamamlamak için okulun Rich­mond kampüsüne transfer oldu. Daha sonra New York'taki Görsel Sanatlar Fakültesi'nden görsel deneme olarak illüstrasyon ala­nında yüksek lisans derecesi al­dı. İllüstrasyonları The Cut, BBC, Vogue ve The New Yorker'da ya­yınlandı.

28 yaşındaki Rama Duwaji, asla diğer lider eşlerinin çizdiği gele­neksel “first lady” rolüne uymu­yor. Eşi New York Belediye Baş­kanlığı rolüne soyunduğundan beri hiçbir zaman onunla birlikte seçim kampanyasına katılmadı, televizyonda gözükmedi ya da or­tak bir dergi röportajında yer al­mayı kabul etmedi.

Rama Duwaji daha çok Ortado­ğulu kadınları ve Filistinlilerin içinde bulunduğu zor durumu an­latan sanat eserleriyle biliniyor. Zira Afrika ve Ortadoğu sanatı­na odaklanan üç aylık dergi “Yun­g”un Nisan ayında yaptığı röpor­tajda Duwaji, “Bu kadar çok insan korku nedeniyle dışlanıp sustu­rulurken, benim yapabileceğim tek şey sesimi kullanarak ABD, Filistin ve Suriye'de olanları ola­bildiğince anlatmak” demişti.

Mamdani, eşi için “Rama sade­ce benim eşim değil, kendi şartla­rıyla tanınmayı hak eden inanıl­maz bir sanatçı” diyor. Gerçekten de Mamdani’nin başarılı seçim kampanyasının görsel kısmında eşi Duwaji’nin sanatçı kimliğinin de payı bulunuyor. Duwaji, kam­panyanın ikonografisi üzerinde çalışırken New Yorkluların ko­layca tanıyabileceği renkleri kul­lanmış: Metrocard turuncu-sa­rısı, arka planlar için New York Mets mavisi ve itfaiye kırmızısı.