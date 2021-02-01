Redditçiler gümüşte ralli başlatabilir mi?

Geçtiğimiz hafta piyasaların odağındaki Robin Hoodçuların büyük fonlarla olan çekişmeleri piyasaları epeyce meşgul etti. Olayın finali geçen hafta yaşanmasına ragmen, yaşananların başlangıcı Mart ayına kadar dayanıyor. Pandeminin ilanından sonra işin kaybeden bireyler kendilerine ek gelir yaratmak için başvurduğu finansal piyasaların şimdi öne çıkan kimseleri oldular. Adlarını da komisyonsuz aracılık hizmeti aldıkları finansal kurumdan( Robin Hood) alan bu kimseler “Robin Hoodçu” diye tanınmaya başladılar. Adlarına Robin Hoodçu denen bu bireysel yatırımcılar ilk galibiyetin geçtiğimiz hafta değil daha öncesinde piyasaların Mart dibi yaşanırken, büyük fonların satış yönlü pozisyonlar aldığı Big Tech hisselerinde, tersi alış yaparak kazanç elde ettiler ve ilk galibiyetlerini ilk o zaman almışlardı. Geçen haftaya geldiğimizdeyse bu topluluk sosyal medya platformu olan Reddit üzerinden örgütlenerek Gamestop hissesinin opsiyon piyasa üzerinden hedge fonlarının short pozisyonlarını zora sokup zarar uğratmalarıyla bütün dikkatleri üzerlerine çektiler. Sonrasında yaşanan ve yaşanıyor olanlar herkesin malumu.

Asıl bizim konumuza gelecek olursak Robin Hoodçu veya Redditçi diye adlandırdığımız bu yatırımcı grubu şimdi de gümüşü hedeflerine aldılar. Gümüşteki kısa pozisyonların sıkıştırılarak güçlü bir yukarı ralli tetikleyeceğini savunan yatırımcılar, JP Morgan’ı da zora sokabilecekleri iddiasında da bulunuyorlar. Öncelikle bu grup birey yatırımcıların böyle birşeyi neden yapamayacaklarını sonra ise nasıl yapabileceklerini değerlendirebiliriz. İlk olarak Gamestop hissenin toplam piyasa değerleriyle gümüşü kıyaslayarak başlarsak Gümüşün bugün itibariyle toplam piyasa değeri 1.479 Trilyon dolar, Gamestop hissesindeki yukarı doğru ekstrem fiyatlamasına rağmen hepsi topu piyasa değeri 22.66 Milyar dolar oldu. Gümüşün piyasa değeri bir hisse senediyle kıyaslamak istersek, Amazon’un 1.609 Trilyon dolarlık değeriyle kıyaslamak daha doğru bir gösterge olabilir. Yani gümüş fiyatlarına hareket ettirebilmek için daha güçlü bir hacime ve harekete ihtiyaç olduğunu bir kenara koymakta yarar var. Aynı zamanda gümüş bir hisse senedinden farklı olarak bir çok piyasada, ve bir çok farklı yöntemle işlem görmesi işi daha da karışık hale getiriyor. Diğer bir konu ise JP Morgan’ın hedef alınıp saklamasını yaptığı gümüş karşılğının olmadığını düşüncesinin savunulması ki bu tartışma da ilk kez çıkmıyor. Kıymetli Madenlerin fiyatlaması manipüle edilmesi konusunda çok da iyi itibari olmayan JP Morgan’ın bu söylemlerle hedef alınması, bu kuruma da haksızlık olabilir. Bugün konuşulan veya rivayet edilen “Crash JP Morgan—buy silver” (Gümüş al, JP morganı batır) söylemi 2010 yılına kadar dayandığını söyleyebiliriz. 2010 yılında bu söz ilk kez Max Keiser adlı bir fon yönetişi tarafından söylenmiş hatta bir kampanya dahi dönüşmüştü. Kampanyayı sürdürenlerse 2010 yılı Gümüş’ün rallisini kendilerine borçlu olduklarını hala savunurlar.17 dolar’dan 50 dolara gitmesinin kendinelerinin yaptıklarına inanan grup, rallinin bitmesininse yine JP Morgan’ın 10 milyar Ozluk gümüş satışıyla son verdiğini savunurlar. Kendi içinde tutarlı olmayan bu düşünce yapısı komplo teorilerini besleyen içeriğiyle sürdürebilir bir söylem olarak kalamazdı ve kalmadı da.

Bugün 2021 yılına geldiğimizde de benzer söylemlerle bir grup yatırımcının büyük fonları alt edeceğini düşünerek çıktığı yolda çokta tek başına başarılı olmalarının kolay olmayacağını söylemek gerekir. Çünkü gümüş daha önceki yapmış olduğu zirveyi ekonomik ve siyasi koşullara borçluysa bugün de benzer şekilde gümüşde bir ralli yaşanacaksa bunu ekonomik ve siyasal ortamın izin verdiği ölçüde yaşayacağımız söylemek isterim. Ve bugün içinde olduğumuz bu ortam gümüş fiyatlarının yukarı doğru gitmesini destekleyen bir durum içerisinde. 2021 yılında toparlanan ekonomilerle birlikte, gümüş tarafında yaşanacak bir talep artışı ve parasal genişlemeye devam eden merkez bankalarının yaratacağı enflasyon gümüş fiyatlarına destek verecektir. Yani sözün özü beyaz maden için zaten hali hazırda pozitif bir ortam varken Redditçilerin çabası da bu rallinin başlangıcına kelebek etkisi neden yaratmasın? Redditçiler belki gümüş rallisini tek başlarına gerçekleştiremezler ancak başlamasında domino etkisi yarabilirler.