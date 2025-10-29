Reel faiz gerçeği: Ekonominin denge noktasını ararken

Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarından biri olan yüksek enflasyon, yalnızca fiyatları değil, paranın gerçek değerini de aşındırıyor. Bu noktada devreye giren kavram “reel faiz” - yani nominal faizden enflasyonun düşülmesiyle elde edilen ve paranın gerçek getirisi ya da kaybını gösteren oran. Kulağa teknik bir hesap gibi gelse de reel faiz, aslında hepimizin cebini, tüketim kararlarını ve geleceğe dair güvenini doğrudan etkiliyor.

Negatif reel faizin çelişkili cazibesi

Türkiye son yıllarda, enflasyonun faiz oranlarının üzerinde seyrettiği “negatif reel faiz” dönemlerinden geçiyor. Kâğıt üzerinde düşük faiz büyümeyi destekler gibi görünse de, gerçekte bu politika hem tasarruf sahiplerini cezalandırıyor hem de kaynakların verimsiz alanlara kaymasına yol açıyor. Paranın değer kaybettiği bir ortamda kimse mevduatta kalmak istemiyor; dövize, altına ya da gayrimenkule yöneliyor. Firmalar da benzer refleksle üretken yatırımlar yerine, enflasyondan korunma amaçlı varlıklara yatırım yapıyor. Böylece kredi genişlemesi büyümeyi değil, fiyatları daha da yukarı taşıyor. Sonuçta, kısa vadeli hareketlilik uzun vadeli istikrarsızlığa dönüşüyor.

Tüketim patlaması ve ertelenen gelecek

Negatif reel faiz yalnızca yatırım kararlarını değil, hanehalkının harcama davranışını da kökten değiştiriyor. “Paranın değeri eriyor” düşüncesi, bireyleri erken tüketime yönlendiriyor.

Dayanıklı mallar hızla satın alınıyor, kredi kartları sonuna kadar kullanılıyor. Bu önden yüklemeli talep ekonomiyi kısa süreli canlandırsa da, enflasyonu besliyor ve borçluluk oranlarını tehlikeli seviyelere taşıyor. Yani ucuz kredi, bir noktadan sonra pahalı bir enflasyon faturasına dönüşüyor.

Pozitif reel faizin sessiz gücü

Öte yandan, enflasyonun altında ezilmeyen, istikrarlı bir pozitif reel faiz ortamı hem yatırımcı hem tasarruf sahibi açısından güven unsurudur. Evet, yüksek reel faiz kısa vadede ekonomiyi yavaşlatabilir; ancak aynı zamanda kaynakların verimli alanlara yönelmesini, finansal istikrarın güçlenmesini ve en önemlisi enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınmasını sağlar.

Reel getirinin var olduğu bir sistemde insanlar birikimlerini bankada tutmaktan çekinmez, ulusal tasarruf oranı yükselir ve yatırım için gereken iç kaynak oluşur.

Dengeyi sağlamak: Enflasyonun kalıcı düşüşü şart

Türkiye’de reel faiz tartışmalarının özü aslında çok net: Ekonomik büyüme ile fiyat istikrarı arasındaki denge nasıl kurulacak? Negatif reel faiz kısa vadede büyümeyi hızlandırırken, uzun vadede güveni ve istikrarı zedeliyor. Pozitif reel faiz ise ilk bakışta fren etkisi yaratsa da sürdürülebilir büyümenin önünü açıyor. Bu denklemin kalıcı çözümü, faizin değil enflasyonun düşürülmesinden geçiyor. Enflasyon kalıcı biçimde tek haneye indiğinde, nominal faizler de rasyonel seviyelere gerileyecek; böylece düşük ama pozitif bir reel faiz doğal olarak oluşacaktır.

Son söz: Akılcı politika

Ekonomide “paranın zamanı” kadar belirleyici bir kavram yoktur. Bugün alınan hatalı bir faiz kararı, yarının yatırım, tasarruf ve büyüme dengesini kolaylıkla bozabilir.

Türkiye’nin hedefi, ne sürekli düşük faizle büyümeyi zorlamak ne de aşırı yüksek faizle ekonomiyi soğutmaktır. Asıl ihtiyaç duyulan, istikrarlı, öngörülebilir ve makul düzeyde pozitif bir reel faiz politikasının sürdürülebilmesidir.

Reel faiz tartışmaları, aslında fiyat istikrarı ile büyüme arasındaki ince çizginin yansımasıdır. Kısa vadede büyümeyi destekler gibi görünen negatif reel faiz politikaları, uzun vadede enflasyonu körükleyerek kaynakların verimsiz alanlara kaymasına, tasarrufların azalmasına ve ekonomik güvenin zedelenmesine yol açar.

Oysa kalıcı refahın yolu, enflasyonun tek hanelere inmesinden geçer. Enflasyon kontrol altına alındığında, faizler de doğal biçimde rasyonel seviyelere geriler; böylece düşük ama istikrarlı ve pozitif reel faiz ortamı kendiliğinden oluşur. Bu zemin, üretken yatırımları teşvik eder, tüketimi dengeler, tasarrufları yeniden finansal sisteme çeker.

Kısacası, Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme patikasına giden yolu, akılcı para politikasıyla desteklenen fiyat istikrarı aydınlatacaktır. Ekonomide güvenin temeli, sadece paranın değil, politikanın da değerini korumaktan geçer.