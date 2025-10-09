Reel kur ve EUR/USD parite ilişkisi

Geçen Cuma açıklanan enflasyon oranları herkes için tatsız bir sürpriz oldu. Beklen­tilerin çok üstünde gelen aylık enflasyon ora­nı %3.23, yıllık enflasyonsa %33.29 oldu. Böy­lece uzun zamandan sonra yıllık enflasyonda bir artış görmüş olduk, Ağustos’ta yıllık enflas­yon %32.95’ti. Aylık enflasyona en büyük etki 1.11 puanla gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Bu grupta aylık artış %4.62 seviyesinde. İkinci en büyük etkiyse 0.48 puanla eğitimden geldi. Eğitimdeki aylık artış ise %17.90 seviyesinde.

Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi enflas­yondaki artışın geçici etkilerden kaynaklandı­ğını söyleseler de ekonomik aktörleri pek ikna edebilmiş değiller. Zira her yüksek gelen enf­lasyonda farklı bir geçici etki ön plana çıkıyor. Manşet enflasyonun yüksek gelmesi hem bek­lentilerin ve fiyatlama davranışlarının yönetil­mesini zorlaştırıyor, hem de programın gidişa­tına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Neyse ki parite yükseldi

Enflasyonun direkt olarak etki ettiği bir ve­ri açıklandı bu hafta, o da reel efektif kur. Ma­lum reel kur TL’nin diğer para birimleri kar­şısındaki reel değerini bize gösteriyor. Hangi para birimleri derseniz, cevap olarak dış tica­retimizde payı olan ülkelerin para birimleri­ni gösterebiliriz. Sadece ABD doları üstünden gidelim ve ABD’nin enflasyonunun olmadığını varsayalım. Türkiye’de enflasyon aylık %3’ken, kur %2 yukarı gittiyse TL reel olarak %0.98 değerlendi diyoruz.

Biz TL’nin reel değerinde 2023 Temmuz’dan 2025 Ocak’a kadar sürekli bir değerlenmeye şahit olduk. Yani kurlar enf­lasyon farkları kadar yükselmedi. İhracatçı ve turizmcinin en büyük şikayetlerinden biri bu biliyorsunuz. Fakat bu yılın Şubat ayından be­ri TL reel olarak değer kaybediyor. Neden böy­le bir değişiklik oldu, bir politika değişimin­den mi bahsetmek mümkün? Hayır, bu değer kaybının ana nedeni EUR/USD paritesindeki yükselme. Ekonomi yönetimi dolardaki hare­keti gözetiyor. Dolar kurundaki artışın enflas­yon oranından daha düşük olması amaçlanı­yor.

Ama Euro’nun seviyesi konusunda belli ki bir seviye gözetilmiyor. Euro da dolar karşısın­da yükselişe geçince, TL karşısında da olduk­ça fazla değerlenmiş oluyor. Dış ticaretimizde de Euro’nun payının yüksek olduğunu dikka­te aldığımızda işte yıl başından beri olan EUR/ USD paritesindeki yukarı hareket TL’nin de reel olarak değer kaybetmesine neden oluyor. Aslına bakarsanız programın hedeflerini dik­kate aldığımızda paritedeki yükselişin önemli bir avantaj getirdiğini söyleyebiliriz.

Parite yıl başından beri 1’lerden 1.20’lere doğru değil de 0.80’lere doğru gitseydi eğer şu anda hiç de hoş olmayan çok farklı şeyler konuşmak durumun­da kalabilirdik. İşte Eylül ayında enflasyon o kadar yüksek geldi ki hiçbir şey TL’nin reel ola­rak değerlenmesini engelleyemedi.

Enflasyon böyle yüksek gelmeye devam ederse ve EUR/ USD paritesindeki yükselişin sonuna gelmiş­sek TL’nin önümüzdeki dönemde biraz daha reel olarak değer kaybetmesini bekleyebiliriz. Bu da az önce bahsettiğim reel sektör tarafın­dan hoş olmayan konuların yeniden gündeme gelmesine sebep olabilir.