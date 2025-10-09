Reel kur ve EUR/USD parite ilişkisi
Geçen Cuma açıklanan enflasyon oranları herkes için tatsız bir sürpriz oldu. Beklentilerin çok üstünde gelen aylık enflasyon oranı %3.23, yıllık enflasyonsa %33.29 oldu. Böylece uzun zamandan sonra yıllık enflasyonda bir artış görmüş olduk, Ağustos’ta yıllık enflasyon %32.95’ti. Aylık enflasyona en büyük etki 1.11 puanla gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Bu grupta aylık artış %4.62 seviyesinde. İkinci en büyük etkiyse 0.48 puanla eğitimden geldi. Eğitimdeki aylık artış ise %17.90 seviyesinde.
Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi enflasyondaki artışın geçici etkilerden kaynaklandığını söyleseler de ekonomik aktörleri pek ikna edebilmiş değiller. Zira her yüksek gelen enflasyonda farklı bir geçici etki ön plana çıkıyor. Manşet enflasyonun yüksek gelmesi hem beklentilerin ve fiyatlama davranışlarının yönetilmesini zorlaştırıyor, hem de programın gidişatına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.
Neyse ki parite yükseldi
Enflasyonun direkt olarak etki ettiği bir veri açıklandı bu hafta, o da reel efektif kur. Malum reel kur TL’nin diğer para birimleri karşısındaki reel değerini bize gösteriyor. Hangi para birimleri derseniz, cevap olarak dış ticaretimizde payı olan ülkelerin para birimlerini gösterebiliriz. Sadece ABD doları üstünden gidelim ve ABD’nin enflasyonunun olmadığını varsayalım. Türkiye’de enflasyon aylık %3’ken, kur %2 yukarı gittiyse TL reel olarak %0.98 değerlendi diyoruz.
Biz TL’nin reel değerinde 2023 Temmuz’dan 2025 Ocak’a kadar sürekli bir değerlenmeye şahit olduk. Yani kurlar enflasyon farkları kadar yükselmedi. İhracatçı ve turizmcinin en büyük şikayetlerinden biri bu biliyorsunuz. Fakat bu yılın Şubat ayından beri TL reel olarak değer kaybediyor. Neden böyle bir değişiklik oldu, bir politika değişiminden mi bahsetmek mümkün? Hayır, bu değer kaybının ana nedeni EUR/USD paritesindeki yükselme. Ekonomi yönetimi dolardaki hareketi gözetiyor. Dolar kurundaki artışın enflasyon oranından daha düşük olması amaçlanıyor.
Ama Euro’nun seviyesi konusunda belli ki bir seviye gözetilmiyor. Euro da dolar karşısında yükselişe geçince, TL karşısında da oldukça fazla değerlenmiş oluyor. Dış ticaretimizde de Euro’nun payının yüksek olduğunu dikkate aldığımızda işte yıl başından beri olan EUR/ USD paritesindeki yukarı hareket TL’nin de reel olarak değer kaybetmesine neden oluyor. Aslına bakarsanız programın hedeflerini dikkate aldığımızda paritedeki yükselişin önemli bir avantaj getirdiğini söyleyebiliriz.
Parite yıl başından beri 1’lerden 1.20’lere doğru değil de 0.80’lere doğru gitseydi eğer şu anda hiç de hoş olmayan çok farklı şeyler konuşmak durumunda kalabilirdik. İşte Eylül ayında enflasyon o kadar yüksek geldi ki hiçbir şey TL’nin reel olarak değerlenmesini engelleyemedi.
Enflasyon böyle yüksek gelmeye devam ederse ve EUR/ USD paritesindeki yükselişin sonuna gelmişsek TL’nin önümüzdeki dönemde biraz daha reel olarak değer kaybetmesini bekleyebiliriz. Bu da az önce bahsettiğim reel sektör tarafından hoş olmayan konuların yeniden gündeme gelmesine sebep olabilir.
|Borsa
|10.756,27
|-0,53 %
|Dolar
|41,6981
|0,01 %
|Euro
|48,5301
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1629
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.421,49
|1,49 %
|Altın (ONS)
|4.040,93
|1,41 %
|Brent
|65,7900
|0,38 %