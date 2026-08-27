Reel sektör döviz kıskacında

Ekonomi yönetiminin yüksek faiz ve kur is­tikrarına dayalı sıkı­laştırma programı sürerken, jeopolitik risklerin, küresel tedarik zincirini vuran savaş sarmalının ve küresel ekono­mideki sert çalkantıların göl­gesinde geçen yılın ilk yarı­sında, reel sektör firmalarının hızla büyüyen döviz açığı teh­likeli boyutlara ulaştı.

Merkez Bankası, Haziran 2026 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükle­ri veri setini yayımladı. Aralık 2025’te 190 milyar 368 milyon dolar olan reel sektörün net dö­viz pozisyonu açığı, altı ayda net 15 milyar 387 milyon dolar bir­den büyüyerek 205 milyar 755 milyon dolarla tarihi zirveye tırmandı.

Bu kümülatif bozul­manın arkasındaki alt kırılım­lar incelendiğinde ise üretici ve tüccarın bilançosundaki yapı­sal yıpranma net bir şekilde gö­rüldü. Makroekonomik denge­ler açısından alarm zili olarak yorumlanabilecek söz konu­su veriler, TL krediye ulaşama­yan reel sektörün yeniden döviz borcuna sığındığı, kur riskinden korunma maliyetlerinin önem­li boyutta katlandığı, doğrudan sermaye yatırımlarında yurt dışına kayışın hızlandığı ve en önemlisi de kısa vadeli likidite kalkanının yarı yarıya eridiğini ortaya koydu.

Yüksek TL faizinden kaçan döviz kredisine sığındı

Bilançonun yükümlülük­ler tarafındaki en dikkat çeki­ci yapısal gelişme, yurt içi döviz kredilerindeki keskin tırmanış oldu. Sıkı para politikası nede­niyle TL cinsi krediye ulaşmak­ta zorlanan ya da fahiş TL faiz oranlarını üstlenmek isteme­yen firmalar, kur riskini göze alarak yeniden dövize yöneldi. Şirketlerin yurt içi bankalardan kullandığı net döviz kredile­ri, altı aylık süreçte 172 milyar 71 milyon dolardan 177 milyar 552 milyon dolara yüksel­di. Sadece altı aylık sürede içerideki döviz borcuna 5 milyar 481 milyon dolar ek­leyen reel sektör, kurda yaşana­bilecek olası bir dalgalanmaya karşı kendini daha da savunma­sız hale getirdi.

Kur korkusu türev yükümlülükleri patlattı

Spot piyasada döviz borcu bü­yüyen reel sektörün, kur oynak­lığından kaçınmak adına vadeli işlem ve türev piyasalara adeta sığındığı görüldü. Ancak riskten korunmanın (hedge) faturası şirketlere ağır oldu. Firmaların kur riskini yönetmek amacıyla üstlendiği türev yükümlülük­ler, altı ayda yüzde 30’a yakın bir artış kaydederek 15 milyar 762 milyon dolardan 20 mil­yar 489 milyon dolara fır­ladı. Sadece 6 ayda türev borçlarına 4 milyar 727 milyon dolar eklenen re­el sektörün bu tablosu, pi­yasadaki kur endişesinin ve güvensizliğin ulaştığı boyutu göstermesi açısından çarpıcı bir gösterge oldu.

Doğrudan yatırımlar dışarıya kaydı

Varlıklar tarafında hem kü­resel durgunluğun hem de yurt içi yüksek maliyetlerin izleri be­lirdi. Ulusal ekonomide büyük bir nakit sıkışıklığı yaşanırken, yerli firmaların yurt dışına doğ­rudan sermaye yatırımları altı ayda yüzde 15,3 ora­nında 5 milyar dolar 30 milyon artışla 37 milyar 993 milyon dolara ulaştı. İlk bakışta bir çelişki gibi görün­mekle birlikte bu durum, aslın­da tam bir “bilanço kurtarma ve parayı emniyete alma” refleksi­ni yansıtıyor. Yerli firmalar içe­rideki nakit sıkışıklığından ve kur kumarından kaçabilmek için, eldeki son nakit birikim­lerini ve dış borçlanma kabili­yetlerini kullanarak kendilerini yurt dışına attılar.

İçeride çark­ları döndürmek için “hazırdan yiyen” reel sektör, geleceğini gü­venceye almak için ise sermaye­sini sınır ötesine taşıma yolunu seçti. Parası olan yerli firmalar içeride yüksek maliyet, durgun iç pazar, fahiş kredi fiyatlaması ve kur riski duvarına çarptı. Pa­rayı içeride tutmak bilançoyu eritmek anlamına ge­leceği için, sermaye kendi doğa­sı gereği en güvenli ve en yüksek getiri vaat eden sınır ötesi pa­zarlara aktı.

Dış pazarlardaki yavaşlama nedeniyle şirketlerin döviz cin­si ihracat alacakları altı ayda 56 milyar 708 milyon dolardan 54 milyar 286 milyon dolara ge­riledi. İçeride nakit akışı sıkı­şan firmalar, bankalardaki ha­zır döviz rezervlerini harcamak zorunda kaldı ve yurt içi döviz mevduatları 1,1 milyar dolar eriyerek 64 milyar 937 milyon dolara geriledi.

Kısa vadeli likidite tamponu eridi

Ekonomi çevrelerinde dillendirilen “kısa vadeli döviz pozisyonu artı veriyor, risk yok”

görüşü de bu dönemde ciddi bir yara aldı. Şirketlerin önlerindeki bir yıl içinde nakde dönecek varlıkları ile ödemek zorunda oldukları borçları dengeleyen kısa vadeli net döviz pozisyonu artı vermeye devam etse de koruma gücünü büyük oranda kaybetti.

Aralık 2025’te artı 11 milyar 258 milyon dolar olan bu kritik tampon mekanizma, kısa vadeli borçların hızla büyümesi ile birlikte Haziran 2026’da 6 milyar 590 milyon dolara kadar geriledi. Altı ayda yarıya yakın (4 milyar 668 milyon dolar) eriyen bu kalkan, reel sektörün ani dış şoklara karşı likidite esnekliğinin ne denli daraldığını ortaya koydu. Reel sektörün 2022 sonunda 70 milyar doların üzerinde bulunan kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası, özellikle 2024 ve 2025 yıllarında hızla küçülmüştü. Bu yılın ilk yarısında da bu erime devam etti.

TL ile satıp dövizle borçlananlar topun ağzında

Piyasalarda reel sektörün hızla büyüyen bu döviz açığı, “Yakın vadede bir kur şoku yaşanır mı?” sorusunu da beraberinde getiriyor. Kısa vadede ekonomi yönetiminin yüksek faiz politikası, Merkez Bankası’nın rezerv birikimi ve döviz arzını kontrol altında tutma gücü sayesinde ani ve yıkıcı bir kur şoku riski düşük görülüyor. Ancak reel sektörün asıl kırılganlığı orta vadede, TL’nin enflasyon karşısında aşırı değerli kalması ve ihracatçının dış pazarda rekabet gücünü kaybetmesiyle birikiyor.

Olası bir kur şoku veya kurda yaşanacak ani bir yukarı yönlü sıçrama senaryosunda ise en büyük darbeyi finansal literatürde “doğal koruması olmayan” şirketlerin alacağı belirtiliyor. Döviz borcu taşıyan büyük holdinglerin ve dev ihracatçıların döviz cinsi gelirleri bulunduğu için kur artışı bilançolarında bir denge oluştuğunu belirten uzmanlar, asıl tehlikenin yüksek TL faizinden kaçmak için dövizle borçlanan ancak gelirleri tamamen iç piyasada TL cinsinden olan KOBİ’ler, perakendeciler ve esnaflar için olduğunu vurguluyor.

Bu kesimin döviz geliri olmadığı halde döviz yükümlülüğü altına girmesi, kurun fırlamasıyla birlikte katlanan borç yükünü fiyatlara yansıtamayarak; nakit akışlarının aniden kesilmesi, özkaynak erimeleri ve kaçınılmaz iflas dalgası riskini barındırıyor.