Reel sektör güveninde 25 ayın en zirvesi

İç ve dış olumsuz gelişme­lerin damgasını vurduğu 2025 boyunca iniş çıkış­lı bir seyirle adeta bıçak sır­tında seyreden reel sektör, 2026’ya temkinli bir topar­lanma ve güven artışı ile gi­riyor.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış endekslere gö­re aralık ayında reel sektörün (imalat sanayii) güven düzeyi son 25 ayın en yüksek düze­yine çıktı. Reel sektörün ya­nı sıra, hizmetler ve peraken­de ticarette yükselen güven ekonomide toparlanma işa­reti verirken, inşaat sektö­ründe ise önceki aya göre sı­nırlı bir düşüş yaşandı. Yeni yıla girerken inşaat dışında­ki sektörlerin güven düzeyi, ulusal ve küresel ekonomide belirsizliğin aşırı arttığı ni­san-temmuz dönemindeki­nin çok üzerine çıktı.

Reel sektörde iyimserlik arttı

Merkez Bankası’ndan ya­pılan açıklamaya göre, aralık ayında imalat sanayinde faa­liyet gösteren 1.799 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edi­len İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsimsellikten arındırıl­mış Reel Kesim Güven En­deksi aralıkta önceki aya gö­re 0,5 puan artarak 103,7 dü­zeyine yükseldi. Böylece reel sektör güveni son 25 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Her ayın 1-15’inci günleri arasın­da anketle derlenen yanıtlara göre oluşturulan ve değerinin 100’den büyük olması genel olarak ekonomik iyimserliği, 100’ün altında olması ise kö­tümserliği ifade ediyor.

Ayın ilk yarısındaki du­rumu yansıtan Reel Sek­tör Güven Endeksi, Aralık 2024’teki 102,7 düzeyinden bu yıl martta 103,2’ye kadar çıktıktan sonra, izleyen dö­nemde içeride siyasi gerilim ve nisan ayından itibaren dışarıda kızışan küresel ticaret savaşlarının yol açtığı gerilimle düşüşe geçerek ha­ziranda 98,4’e kadar inmişti. Temmuzdan itibaren artışa geçen güven, ağustosta 100 baz değerini yeniden aşmış, düzenli yükselişle kasımda mart düzeyini yeniden yaka­lamıştı.

Reel sektörde güven artışı aralık ayında da devam etti. Sektörün güven düzeyi bu ay, Kasım 2023’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Endeksi oluşturan anket so­rularına ait yayılma endeksle­ri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku, genel gidi­şat ve gelecek üç aydaki top­lam istihdama ilişkin değer­lendirmelerde iyimserliğin arttığı belirlendi. Bu gelişme­ler genel endeksi artış yönün­de etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç ay­daki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harca­ması ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin de­ğerlendirmeler ise aşağı çekti.

Güven hizmet ve ticarette arttı, inşaatta düştü

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) sektör bazın­da cironun yüzde 70’ini ger­çekleştiren girişimleri kapsa­yan hizmet, ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerinin aralık ayı sonuçları da açık­landı.

Mevsimsellikten arındırıl­dığında güven endeksleri hiz­metler sektöründe yüzde 0,4 artışla 112,3’e, perakende ti­caret sektöründe yüzde 1,1 ar­tarak 115,4’e yükselirken, in­şaatta da yüzde 0,5’lik bir dü­şüşle 84,5’e geriledi.

Hizmetlerdeki güven ar­tışında, son üç aylık iş duru­mu ve hizmetlere olan talep endekslerindeki düşüşe rağ­men, gelecek üç aydaki talep beklentisindeki artış etkili oldu. Perakende ticaretteki güven artışında son üç aydaki iş hacmi-satışlardaki canlılık ve mevcut stok seviyesi etkili olurken, gelecek üç aydaki iş hacmine ilişkin endekste dü­şüş görüldü.

İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişlerin düzeyi artarken, gelecek üç ayda çalışan sayı­sına ilişkin beklenti endeksi geriledi.

Kapasite kullanımında sınırlı artış

İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştı-rılarak değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlara göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı 0,1 puanlık bir artışla yüzde 74,2 düzeyinde oluştu. Mevsimsellikten arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,4’lük düzeyini korudu. Merkez Bankası’nın bu bazda açıkladığı seriye göre aralıkta imalat sanayiinde en yüksek kapasite ile çalışan beş alt sektör yüzde 83,8’le ağaç, yüzde 83,5’le kâğıt ürünleri, yüzde 83,3’le tütün ürünleri, yüzde 79,2 ile temel eczacılık ve yüzde 76,7 ile diğer ulaşım araçları oldu. Bunları yüzde 75,9’la giyim eşyası, yüzde 75,8’le ana metal sanayii, yüzde 75,6 ile mobilya, yüzde 75,2 ile kauçuk ve plastik, yüzde 74,5’le diğer metalik olmayan mineraller izledi.

Aralıkta en düşük kapasite ile çalışan alt sektörler ise yüzde 62,4’le deri, yüzde 64,5’le makine ve ekipman, yüzde 65,1’le kayıtlı medyanın basım ve çoğaltımı, yüzde 69,4’le içecek imalatı ve 69’la tekstil oldu. Kapasite kullanım oranı temel alt sektörlerin yarıdan azında önceki aya göre artış gösterdi. En yüksek artış yüzde 2,2 ile bilgisayar, elektronik ve optik ürünler alt sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 1,8 artışla temel eczacılık, yüzde 1,7 oranı ile içecek imalatı ve fabrikasyon metal ürünleri ve yüzde 1’le gıda izledi. Kauçuk ve plastik, diğer ulaşım araçları, ana metal sanayii, giyim ve diğer metalik olmayan mineral ürünler aralıkta kapasite kullanımı artan diğer alt sektörleri oluşturdu. Bu ay kapasite kullanımı en çok düşenlerin ise yüzde 2,6 ile elektrikli teçhizat, yüzde 2,3’le tütün ürünleri, yüzde 1,3’le motorlu kara taşıtları, yüzde 1,1’le tekstil ve yüzde 1’le makine ve ekipmanlarının kurulu ve onarımı alt sektörü olduğu belirlendi.