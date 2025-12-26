Reel sektör güveninde 25 ayın en zirvesi
İç ve dış olumsuz gelişmelerin damgasını vurduğu 2025 boyunca iniş çıkışlı bir seyirle adeta bıçak sırtında seyreden reel sektör, 2026’ya temkinli bir toparlanma ve güven artışı ile giriyor.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış endekslere göre aralık ayında reel sektörün (imalat sanayii) güven düzeyi son 25 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Reel sektörün yanı sıra, hizmetler ve perakende ticarette yükselen güven ekonomide toparlanma işareti verirken, inşaat sektöründe ise önceki aya göre sınırlı bir düşüş yaşandı. Yeni yıla girerken inşaat dışındaki sektörlerin güven düzeyi, ulusal ve küresel ekonomide belirsizliğin aşırı arttığı nisan-temmuz dönemindekinin çok üzerine çıktı.
Reel sektörde iyimserlik arttı
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, aralık ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.799 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta önceki aya göre 0,5 puan artarak 103,7 düzeyine yükseldi. Böylece reel sektör güveni son 25 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Her ayın 1-15’inci günleri arasında anketle derlenen yanıtlara göre oluşturulan ve değerinin 100’den büyük olması genel olarak ekonomik iyimserliği, 100’ün altında olması ise kötümserliği ifade ediyor.
Ayın ilk yarısındaki durumu yansıtan Reel Sektör Güven Endeksi, Aralık 2024’teki 102,7 düzeyinden bu yıl martta 103,2’ye kadar çıktıktan sonra, izleyen dönemde içeride siyasi gerilim ve nisan ayından itibaren dışarıda kızışan küresel ticaret savaşlarının yol açtığı gerilimle düşüşe geçerek haziranda 98,4’e kadar inmişti. Temmuzdan itibaren artışa geçen güven, ağustosta 100 baz değerini yeniden aşmış, düzenli yükselişle kasımda mart düzeyini yeniden yakalamıştı.
Reel sektörde güven artışı aralık ayında da devam etti. Sektörün güven düzeyi bu ay, Kasım 2023’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmelerde iyimserliğin arttığı belirlendi. Bu gelişmeler genel endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise aşağı çekti.
Güven hizmet ve ticarette arttı, inşaatta düştü
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sektör bazında cironun yüzde 70’ini gerçekleştiren girişimleri kapsayan hizmet, ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerinin aralık ayı sonuçları da açıklandı.
Mevsimsellikten arındırıldığında güven endeksleri hizmetler sektöründe yüzde 0,4 artışla 112,3’e, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 artarak 115,4’e yükselirken, inşaatta da yüzde 0,5’lik bir düşüşle 84,5’e geriledi.
Hizmetlerdeki güven artışında, son üç aylık iş durumu ve hizmetlere olan talep endekslerindeki düşüşe rağmen, gelecek üç aydaki talep beklentisindeki artış etkili oldu. Perakende ticaretteki güven artışında son üç aydaki iş hacmi-satışlardaki canlılık ve mevcut stok seviyesi etkili olurken, gelecek üç aydaki iş hacmine ilişkin endekste düşüş görüldü.
İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişlerin düzeyi artarken, gelecek üç ayda çalışan sayısına ilişkin beklenti endeksi geriledi.
Kapasite kullanımında sınırlı artış
İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştı-rılarak değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlara göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı 0,1 puanlık bir artışla yüzde 74,2 düzeyinde oluştu. Mevsimsellikten arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,4’lük düzeyini korudu. Merkez Bankası’nın bu bazda açıkladığı seriye göre aralıkta imalat sanayiinde en yüksek kapasite ile çalışan beş alt sektör yüzde 83,8’le ağaç, yüzde 83,5’le kâğıt ürünleri, yüzde 83,3’le tütün ürünleri, yüzde 79,2 ile temel eczacılık ve yüzde 76,7 ile diğer ulaşım araçları oldu. Bunları yüzde 75,9’la giyim eşyası, yüzde 75,8’le ana metal sanayii, yüzde 75,6 ile mobilya, yüzde 75,2 ile kauçuk ve plastik, yüzde 74,5’le diğer metalik olmayan mineraller izledi.
Aralıkta en düşük kapasite ile çalışan alt sektörler ise yüzde 62,4’le deri, yüzde 64,5’le makine ve ekipman, yüzde 65,1’le kayıtlı medyanın basım ve çoğaltımı, yüzde 69,4’le içecek imalatı ve 69’la tekstil oldu. Kapasite kullanım oranı temel alt sektörlerin yarıdan azında önceki aya göre artış gösterdi. En yüksek artış yüzde 2,2 ile bilgisayar, elektronik ve optik ürünler alt sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 1,8 artışla temel eczacılık, yüzde 1,7 oranı ile içecek imalatı ve fabrikasyon metal ürünleri ve yüzde 1’le gıda izledi. Kauçuk ve plastik, diğer ulaşım araçları, ana metal sanayii, giyim ve diğer metalik olmayan mineral ürünler aralıkta kapasite kullanımı artan diğer alt sektörleri oluşturdu. Bu ay kapasite kullanımı en çok düşenlerin ise yüzde 2,6 ile elektrikli teçhizat, yüzde 2,3’le tütün ürünleri, yüzde 1,3’le motorlu kara taşıtları, yüzde 1,1’le tekstil ve yüzde 1’le makine ve ekipmanlarının kurulu ve onarımı alt sektörü olduğu belirlendi.
