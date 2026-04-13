Reel sektör teşvik ve destekleri: Ama nasıl?
Hangi program açıldı, hangi kurum ne kadar destek veriyor, hangi başvuru çağrısı başladı, hangi alanlarda, hangi kalemler, hangi teşvikler var, işgücü-istihdam-üretim-kapasite-yatırım-finans teşviklerini, Ar-Ge, Ür-Ge, ihracat desteklerini hangi kuruluşlar sağlıyor, nasıl ve hangi şartlarla veriyor?
Stratejik kapasite üretimi
Destekler teşvikler var, ama mimarisi parçalı ve dağınık bir yapıda. Bütüncül yaklaşımlar ve koordinasyon ihtiyacı var. Her biri kendi görev alanı içinde kıymetli araçlar geliştiriyor. Farklı kurumlar, farklı diller, farklı veri talepleri, farklı değerlendirme mantığı, farklı takvimler.
Bürokrasinin yanında doğrudan bir verimlilik sorunu. Firmaların zamanını dağıttığı kadar kamu kaynağının etki katsayısını da azaltmakta. Kurumlar ayrı ayrı çalışıyor; ama sistem toplamda yeterli çarpan etkisi üretebiliyor mu? Tek tek iyi niyetli programların varlığı, tek başına stratejik sonuç anlamına gelmiyor.
Beklenti, bu araçların birbirini tamamlayan bir sistem mantığı içinde çalışması.
Şirketler büyümeye, ürün geliştirmeye, yeni pazar açmaya ve markalaşmaya ayırması gereken enerjiyi süreç yönetimine harcamamalı.
Teknoloji odaklı gelişim ve büyüme hedefi üzerinden baktığımızda yazılım, veri, dijital servisler, siber güvenlik, yapay zeka ve platform ekonomisi bugün bütün sektörlerin rekabet gücünü belirleyen yatay bir güç alanına dönüşmüştür. Teknoloji alanında desteklerin uyumsuzluğu yalnız ekonomik performansı düşürmez; uzun vadede milli kapasite inşasını da yavaşlatır.
Yazılım, yapay zeka, veri altyapıları, siber güvenlik ve dijital platformlar stratejik alanlardır.
Bu alanlarda güçlü şirketler üretebilmeli, ölçeklendirmeliyiz. Bağımlılık riskimizi azaltmalıyız. Destekleri stratejik özerklik, veri egemenliği ve kurumsal dayanıklılık ekseninde yeniden ele almalıyız.
Uyum yanında ortak veri mimarisi de önemli. Veri ortak değilse, dil ortak olmaz. Dil ortak değilse, değerlendirme ortak olmaz. Değerlendirme ortak değilse de destekler birbirini güçlendiren bir yapıya dönüşemez.
Çözüm
Firma ne iş yapıyor, faaliyetleri, hangi ilde, ne üretiyor, kaç kişi çalışıyor, çalışan nitelikleri, yetenekleri, hedef pazarı, sermayesi, ihracatı, üretim kapasitesi, teknolojisi, fikri mülkiyet, patent, sertifikasyon verileri, yatırım arayışı vb verilere anında erişmek.. Analizler ile üretim kapasitesini ihracatını artırmaya yönelik olası teşvik ve destekleri belirlemek. İletişime geçip, teklif etmek, birlikte analizler ve değerlendirmeler yapmak. Bir yandan da farklı yeteneklere sahip firmalarla ortak geliştirme yapmalarını destekleyici öneriler sunmak.
Girişimi kurulduğu andan itibaren tanıyan, yaşam döngüsünde baştan sona izleyen, destek geçmişini ve büyüme yönünü okuyan bir sistem ile daha hızlı karar alma imkanına sahip, bütüncül, sürekli güncellenen, kurumlarca erişilip kullanılabilen Reel Sektör Veri Omurgası. Bu yapının verisiyle akıllandırılan, uyumlu çalışan yapay zeka destekli Milli Bütünleşik Teşvik, Destek Sistemi. Güçlü Organizasyon ve Koordinasyon.
Ortak akılla TOBB, bağlı odalar, sektör meclisleri, ihracatçı birlikleri, STK’lar, üniversiteler, teknoparklar, tekmerler, OSB’ler, finans kuruluşları, yatırım kuruluşları, veri kurumları, standardizasyon kuruluşları ve ilgili bakanlıklar arasında yeni bir koordinasyon yapısı ile gerçeğe dönüştürebiliriz.
Ne sağlar?
Mevcut veriyi stratejik akla dönüştürünce daha akıllı, daha sade ve daha uyumlu destek programı operasyonel kolaylık sağlar. Aynı bilgiyi farklı kurumlara tekrar tekrar vermek zorunda kalınmaz. Kurumlar da aynı firmayı farklı pencerelerden parçalı biçimde görmek yerine, yaşam döngüsü içinde değerlendirebilir. Fikir-ürünleşme aşaması, ilk müşteri eşiği, ihracata hazır durumu daha net görülebilir. Destekler başvuruya göre değil, ihtiyaca ve evreye göre çalışır. Böylece üretim kapasitesi, ihracat gücü ve yeni nesil sanayi dönüşümü açısından daha güçlü bir reel sektör oluşturabiliriz.
