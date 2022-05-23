Reel sektör, YP kredilerden hızla uzaklaşıyor

Ferda Besli

Yurt içi bankalardan kullanılan YP döviz kredileri 2018 yılı sonunda 182 milyar dolara ulaşmıştı. TL’nin değer kaybı şirketlerin yabancı kredi ( FX Kredi) kaynaklı kur farkı zararları bilançolarındaki öz kaynakları azaltırken, TL yükümlülüklerini aşırı artırdı. 2017 yılı sonunda 187.7 milyar dolar olan açık pozisyon, 120 milyar dolara geriledi. Bu gelişmeye en çok katkıyı 45 milyar dolar azalan yabancı para krediler oldu ve düşüş trendi devam ediyor. Sadece geçen hafta FX krediler 1.5 milyar dolar azaldı.

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