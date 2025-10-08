Reel sektörde 2025–2026 için risk yönetimi stratejileri

2025–2026 dönemi, küresel ekonomide olduğu kadar Tür­kiye ekonomisinde de yüksek maliyet, sınırlı talep, faiz-kur dengesi ve dış ticaret kırılgan­lığı ile şekillenmektedir. Pande­mi sonrası toparlanmanın yerini küresel ticaret savaşları, enerji arzı riskleri ve yüksek borçluluk oranları almıştır. Bu ortamda, re­el sektörün finansal risk yöne­timi bir tercih değil, varlık sür­dürülebilirliğinin temel koşu­lu hâline gelmiştir.

Türkiye’de reel sektörün %96’sını KOBİ’ler, toplam is­tihdamın %73’ünü bu işletme­ler oluşturmakta; GSYH’ye kat­kı oranı ise %44 düzeyindedir (TÜİK, 2025). Ancak aynı za­manda en kırılgan yapı da bu segmentte gözlenmektedir. İşletmeler için finansal yönetim sadece risk yönetimi, yalnızca döviz ve faiz hareketlerini izle­mek değil; nakit akışı, stok, ma­liyet, tedarik, fiyatlama ve ta­lep risklerini bütünsel biçimde planlamayı gerektirir.

Makroekonomik çerçeve: 2025–2026 Dünya ve Türkiye görünümü

IMF’nin Temmuz 2025 “Wor­ld Economic Outlook” rapo­runa göre dünya ekonomisinin 2025 büyüme beklentisi %3,0’dır. 2024’te %2,9 olarak gerçekleşen büyüme, gelişmiş ülkelerde ya­vaşlama; gelişmekte olanlarda ise hafif toparlanma eğilimindedir. ABD’de büyüme 2025’te %2,1; Euro Bölgesi’nde %1,3; Çin’de %4,4 beklenmektedir.

Ancak büyümeyi sınırlayan üç ana risk öne çıkmaktadır:

-Koruyucu ticaret politi­kaları: Trump yönetiminin ye­niden devreye aldığı %25’e varan ithalat vergileri, küresel tedarik zincirini daraltmaktadır.

-Yüksek borçluluk: Küresel kamu borcu 2025’te dünya GSY­H’sinin %93’üne ulaşmıştır.

-Jeopolitik riskler: Orta Doğu’da devam eden İran–İsra­il gerilimi, enerji arz güvenliğini tehdit etmektedir.

-Küresel enflasyon 2024’te ortalama %5,4 iken, 2025’te %4,4’e gerilemesi beklenmektedir. Fakat çekirdek enflasyon hâlen %3,3 se­viyelerinde kalmaktadır.

Küresel faiz oranları ise pan­demi öncesine göre üç kat daha yüksek: ABD politika faizi %5,25; ECB oranı %4,0 civarındadır.

Bu tablo, faizlerin düşmeye başladığı ama hâlâ yüksek sey­rettiği, maliyet finans­manının pahalılaştığı bir küresel konjonktüre işaret eder.

Türkiye ekonomisinde genel görünüm (Ekim 2025 itibarıyla)

Enflasyon:TÜİK Eylül 2025 verisine göre yıllık TÜFE %33,29 olarak açıklanmıştır. Çekirdek enflasyon (C endeksi) %38,6 se­viyesindedir. Bu oranlar, baz et­kisine rağmen yüksek fiyatla­ma davranışının sürdüğünü göstermektedir.

Faiz oranı:TCMB politika fa­izi 2025 Eylül itibarıyla %40,5 düzeyindedir. Banka kredi faizle­ri ortalama:

-Ticari kredi faizi: %51–53

-KOBİ kredi faizi: %55 civa­rında

-Spot TL faizleri: %50 üzerin­dedir.

Kur:USD/TL kuru 2025 Ekim başında 41,6 TL, EUR/ TL ise 45,2 TL civarındadır. 2024 başında USD/TL 29,5 idi; bir yılda %41’lik nominal değer kaybı yaşanmıştır.

Büyüme: 2024’te Türkiye eko­nomisi %3,2 büyümüştür. 2025 yılı için IMF %2,7; OVP %3,3 bü­yüme öngörmektedir.

Cari açık: 2024 sonunda cari açık 43 milyar USD iken, 2025’in ilk yarısında 25 milyar USD’ye ulaşmıştır. Enerji fiyatları ve it­halat faturasındaki artış temel etkendir.

İşsizlik: İşsizlik oranı %8,4; genç işsizlik %17,8 seviyesin­dedir. NEET oranı (ne eğitim­de ne istihdamda olan gençler) %23,5’tir.

CDS (Ülke Risk Primi): 2025 Eylül sonunda CDS 298 baz puan seviyesindedir. Bu, 2023’te­ki 550 baz puanlık zirveye göre belirgin iyileşme anlamına gelir.

Bu tablo, enflasyon ve faiz dengesinin kırılgan, kurun hâ­len baskı altında olduğu; an­cak risk priminin düştüğü bir ekonomi profili sunmaktadır. CFO’lar açısından bu dönem, faiz maliyeti–kur oynaklı­ğı–talep zayıflığı üçgeninde strateji geliştirme zorunlulu­ğu yaratmaktadır.

Risk yönetiminde temel eksenler

İmalat ve perakende sektörle­rinde CFO’ların önündeki risk parametreleri dört ana başlıkta toplanır: (Tablo1)

İmalat sektöründe riskler ve duyarlılık analizi

Sektörün genel profili

2025 itibarıyla Türkiye’de imalat sanayi:

-GSYH’nin %21,4’ünü,

-Toplam ihracatın %93’ünü,

-İstihdamın %28’ini oluştur­maktadır.

İSO 500 verilerine göre 2024’te imalat sektöründe toplam üretim %9,2 artmış; ancak net kâr mar­jı %7,1’den %4,3’e gerilemiştir. Bu düşüşün ana nedenleri:

1 Faiz ve kur kaynaklı finans­man giderlerindeki artış,

2 Girdi maliyetlerindeki emtia artışı,

3 İç talep yavaşlaması ve fiyat­lama baskısıdır.

Faiz riski analizi

Faiz oranları, finansman mali­yetlerini doğrudan etkiler. İma­lat firmalarının %63’ü kısa vade­li krediler kullanmaktadır (TC­MB Sektörel Bilançolar, 2025). Kredi vadesinin kısalığı, faiz ar­tışlarında duyarlılığı artırır.

Formül:

Faiz Gideri = Kredi Tutarı × Fa­iz Oranı × (Gün/360)

Örnek hesaplama: Bir me­tal sanayi firması, 200 milyon TL işletme kredisi kullanıyor. Faiz oranı %50 → yıllık fa­iz gideri = 100 milyon TL. Faiz %60’a çıkarsa gider 120 mil­yon TL olur — yani %20 artış, net kârda %7 azalma anlamına gelir.

Faiz risk yönetimi önerileri:

-Borçlanmanın %40’ı sabit fa­izli olmalı.

-Faiz swapları veya faiz tavanı (cap) ürünleri değerlendirilmeli.

-Nakit akışı planları 3 aylık periyotlarla revize edilmeli.

-DSCR (borç ödeme oranı) ≥ 1,3 hedeflenmeli.

Kur riski analizi

İmalat sektöründe ham­madde ve yarı mamul ithalatı­nın toplam girdi payı %62’dir. 2024–2025 arasında USD/TL kurundaki %41 artış, maliyetleri aynı oranda yukarı taşımıştır.

Örnek hesaplama: Yıllık 30 milyon USD ithalat yapan bir plas­tik enjeksiyon firması düşünelim.

Kur 30 TL → 900 milyon TL maliyet

Kur 42 TL → 1 milyar 260 milyon TL maliyet

Fark: +360 milyon TL (%40 artış)

Bu fark, satış fiyatına yansıtıla­madığı durumda kârlılığı ortala­ma %9’dan %3’e düşürebilir.

Kur riski yönetimi araçları:

-3–6 aylık vadeli forward söz­leşmeleri

-Doğal hedge: ihracat geliri­nin ithalat faturasına oranı %70 hedeflenmeli

-Döviz cinsinden borç, döviz gelirine paralel tutulmalı

-Kur farkı etkisini FAVÖK’e oranla takip etmek (hedge ratio)

Kritik gösterge:

Kur duyarlılığı (β) = ΔMaliyet / ΔKur Türkiye imalat sanayinde ortalama β ≈ 0,85 → kurdaki %10 artış, maliyetleri %8,5 artırıyor.

Emtia fiyat riski

2025’te Brent petrol or­talaması 87 USD/varil, ba­kır 8.900 USD/ton, alüminyum 2.650 USD/ton seviyesindedir. Enerji fiyatlarındaki her 10 USD artış, enerji yoğun sektörlerde top­lam maliyeti %1,2 artırmaktadır.

Örnek: Otomotiv yan sanayin­de enerji maliyeti toplam üre­tim giderinin %14’ünü oluşturur. Petrol 80 → 100 USD yükselirse, toplam maliyet +%3 artar.

Stratejiler:

-Emtia vadeli işlemleri (ör­neğin LME kontratları)

-Uzun vadeli sabit fiyatlı te­darik sözleşmeleri

-Stok seviyelerini mevsimsel fiyatlara göre optimize etme

-Enerji verimliliği yatırımları

Talep şoku riski

İmalat sektörü üretiminin %63’ü ihracat odaklıdır. 2025 ikinci çeyreğinde Türkiye’nin toplam ihracatı %2,9 artarken, AB’ye ihracat %4,7 azalmıştır (TİM verisi). Bu, talep şokunun yönünün dış pazar kaynaklı ol­duğunu göstermektedir.

Tüketici Güven Endeksi (TGE) 2025 Eylül’de 71,5’tir; bu, iç talebin hâlen zayıf olduğunu gösterir.

Etkisi:

-Sipariş ertelemeleri

-Kapasite kullanım oranında düşüş (2025 Ağustos KKO: %77,2 → %75,4)

-Fiyat indirim baskısı

CFO için eylem planı:

-Talep elastikiyetine göre fi­yatlama senaryoları

-Sipariş stoklama politika­sı (Just-in-Time yerine Just-in- Case modeli)

-Hızlı esnek üretim kabiliyeti (Small Batch Production)

-Alternatif pazar arayışı (Or­ta Asya, Afrika)

Likidite ve nakit akışı yönetimi

2025 itibarıyla Türkiye ima­lat firmalarında net işletme ser­mayesi / satış oranı ortalama %21’dir. Ancak alacak vadeleri 78 güne, borç vadeleri 54 güne çık­mıştır — bu da 24 günlük negatif nakit döngüsü anlamına gelir.

Formül:

Nakit Döngüsü = Stok Gün + Alacak Gün – Borç Gün

Sayısal örnek: Stok 45 gün, alacak 75 gün, borç 60 gün → Döngü = 60 gün. Bu, firmanın 2 ay finansman desteğine ihtiyaç duy­duğu anlamına gelir.

Öneriler:

-Erken tahsilat indirimi (%1– 2) uygulanmalı

-Tedarikçilere uzun vade ye­rine iskonto teklif edilmeli

-Likidite oranı (Current Ra­tio) ≥ 1,1 korunmalı

-Nakit rezerv oranı (Cash Ra­tio) ≥ 0,3 hedeflenmeli

Finansal yönetimin stratejik rolü

Finansal Yönetim artık yalnız­ca finansal verileri yöneten de­ğil, risk ve strateji senaryoları­nı modelleyen karar ortağıdır. 2025–2026 döneminde imalat Finansal Yönetimin öncelikleri şöyle sıralanabilir:

1 Finansal dönemsel planla­ma: Her çeyrekte faiz-kur se­naryolarını güncellemek.

2 Döviz pozisyon yönetimi: He­dge oranlarını düzenli ölçmek.

3 Maliyet optimizasyonu: Enerji, lojistik ve personel ma­liyetlerini yeniden yapılandırmak.

4 Veri tabanlı karar alma: ERP, Power BI, Tableau gi­bi araçlarla erken uyarı panelle­ri kurmak.

5 Likidite disiplini: Gereksiz stoktan kaçınmak, nakit re­zervi tutmak.

6 Kriz senaryosu simülas­yonları: Kur +%25, faiz +%15, talep –%10 senaryosuna göre FAVÖK etkisini modellemek.

