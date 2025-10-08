Reel sektörde 2025–2026 için risk yönetimi stratejileri
2025–2026 dönemi, küresel ekonomide olduğu kadar Türkiye ekonomisinde de yüksek maliyet, sınırlı talep, faiz-kur dengesi ve dış ticaret kırılganlığı ile şekillenmektedir. Pandemi sonrası toparlanmanın yerini küresel ticaret savaşları, enerji arzı riskleri ve yüksek borçluluk oranları almıştır. Bu ortamda, reel sektörün finansal risk yönetimi bir tercih değil, varlık sürdürülebilirliğinin temel koşulu hâline gelmiştir.
Türkiye’de reel sektörün %96’sını KOBİ’ler, toplam istihdamın %73’ünü bu işletmeler oluşturmakta; GSYH’ye katkı oranı ise %44 düzeyindedir (TÜİK, 2025). Ancak aynı zamanda en kırılgan yapı da bu segmentte gözlenmektedir. İşletmeler için finansal yönetim sadece risk yönetimi, yalnızca döviz ve faiz hareketlerini izlemek değil; nakit akışı, stok, maliyet, tedarik, fiyatlama ve talep risklerini bütünsel biçimde planlamayı gerektirir.
Makroekonomik çerçeve: 2025–2026 Dünya ve Türkiye görünümü
IMF’nin Temmuz 2025 “World Economic Outlook” raporuna göre dünya ekonomisinin 2025 büyüme beklentisi %3,0’dır. 2024’te %2,9 olarak gerçekleşen büyüme, gelişmiş ülkelerde yavaşlama; gelişmekte olanlarda ise hafif toparlanma eğilimindedir. ABD’de büyüme 2025’te %2,1; Euro Bölgesi’nde %1,3; Çin’de %4,4 beklenmektedir.
Ancak büyümeyi sınırlayan üç ana risk öne çıkmaktadır:
-Koruyucu ticaret politikaları: Trump yönetiminin yeniden devreye aldığı %25’e varan ithalat vergileri, küresel tedarik zincirini daraltmaktadır.
-Yüksek borçluluk: Küresel kamu borcu 2025’te dünya GSYH’sinin %93’üne ulaşmıştır.
-Jeopolitik riskler: Orta Doğu’da devam eden İran–İsrail gerilimi, enerji arz güvenliğini tehdit etmektedir.
-Küresel enflasyon 2024’te ortalama %5,4 iken, 2025’te %4,4’e gerilemesi beklenmektedir. Fakat çekirdek enflasyon hâlen %3,3 seviyelerinde kalmaktadır.
Küresel faiz oranları ise pandemi öncesine göre üç kat daha yüksek: ABD politika faizi %5,25; ECB oranı %4,0 civarındadır.
Bu tablo, faizlerin düşmeye başladığı ama hâlâ yüksek seyrettiği, maliyet finansmanının pahalılaştığı bir küresel konjonktüre işaret eder.
Türkiye ekonomisinde genel görünüm (Ekim 2025 itibarıyla)
Enflasyon:TÜİK Eylül 2025 verisine göre yıllık TÜFE %33,29 olarak açıklanmıştır. Çekirdek enflasyon (C endeksi) %38,6 seviyesindedir. Bu oranlar, baz etkisine rağmen yüksek fiyatlama davranışının sürdüğünü göstermektedir.
Faiz oranı:TCMB politika faizi 2025 Eylül itibarıyla %40,5 düzeyindedir. Banka kredi faizleri ortalama:
-Ticari kredi faizi: %51–53
-KOBİ kredi faizi: %55 civarında
-Spot TL faizleri: %50 üzerindedir.
Kur:USD/TL kuru 2025 Ekim başında 41,6 TL, EUR/ TL ise 45,2 TL civarındadır. 2024 başında USD/TL 29,5 idi; bir yılda %41’lik nominal değer kaybı yaşanmıştır.
Büyüme: 2024’te Türkiye ekonomisi %3,2 büyümüştür. 2025 yılı için IMF %2,7; OVP %3,3 büyüme öngörmektedir.
Cari açık: 2024 sonunda cari açık 43 milyar USD iken, 2025’in ilk yarısında 25 milyar USD’ye ulaşmıştır. Enerji fiyatları ve ithalat faturasındaki artış temel etkendir.
İşsizlik: İşsizlik oranı %8,4; genç işsizlik %17,8 seviyesindedir. NEET oranı (ne eğitimde ne istihdamda olan gençler) %23,5’tir.
CDS (Ülke Risk Primi): 2025 Eylül sonunda CDS 298 baz puan seviyesindedir. Bu, 2023’teki 550 baz puanlık zirveye göre belirgin iyileşme anlamına gelir.
Bu tablo, enflasyon ve faiz dengesinin kırılgan, kurun hâlen baskı altında olduğu; ancak risk priminin düştüğü bir ekonomi profili sunmaktadır. CFO’lar açısından bu dönem, faiz maliyeti–kur oynaklığı–talep zayıflığı üçgeninde strateji geliştirme zorunluluğu yaratmaktadır.
Risk yönetiminde temel eksenler
İmalat ve perakende sektörlerinde CFO’ların önündeki risk parametreleri dört ana başlıkta toplanır: (Tablo1)
İmalat sektöründe riskler ve duyarlılık analizi
Sektörün genel profili
2025 itibarıyla Türkiye’de imalat sanayi:
-GSYH’nin %21,4’ünü,
-Toplam ihracatın %93’ünü,
-İstihdamın %28’ini oluşturmaktadır.
İSO 500 verilerine göre 2024’te imalat sektöründe toplam üretim %9,2 artmış; ancak net kâr marjı %7,1’den %4,3’e gerilemiştir. Bu düşüşün ana nedenleri:
1 Faiz ve kur kaynaklı finansman giderlerindeki artış,
2 Girdi maliyetlerindeki emtia artışı,
3 İç talep yavaşlaması ve fiyatlama baskısıdır.
Faiz riski analizi
Faiz oranları, finansman maliyetlerini doğrudan etkiler. İmalat firmalarının %63’ü kısa vadeli krediler kullanmaktadır (TCMB Sektörel Bilançolar, 2025). Kredi vadesinin kısalığı, faiz artışlarında duyarlılığı artırır.
Formül:
Faiz Gideri = Kredi Tutarı × Faiz Oranı × (Gün/360)
Örnek hesaplama: Bir metal sanayi firması, 200 milyon TL işletme kredisi kullanıyor. Faiz oranı %50 → yıllık faiz gideri = 100 milyon TL. Faiz %60’a çıkarsa gider 120 milyon TL olur — yani %20 artış, net kârda %7 azalma anlamına gelir.
Faiz risk yönetimi önerileri:
-Borçlanmanın %40’ı sabit faizli olmalı.
-Faiz swapları veya faiz tavanı (cap) ürünleri değerlendirilmeli.
-Nakit akışı planları 3 aylık periyotlarla revize edilmeli.
-DSCR (borç ödeme oranı) ≥ 1,3 hedeflenmeli.
Kur riski analizi
İmalat sektöründe hammadde ve yarı mamul ithalatının toplam girdi payı %62’dir. 2024–2025 arasında USD/TL kurundaki %41 artış, maliyetleri aynı oranda yukarı taşımıştır.
Örnek hesaplama: Yıllık 30 milyon USD ithalat yapan bir plastik enjeksiyon firması düşünelim.
Kur 30 TL → 900 milyon TL maliyet
Kur 42 TL → 1 milyar 260 milyon TL maliyet
Fark: +360 milyon TL (%40 artış)
Bu fark, satış fiyatına yansıtılamadığı durumda kârlılığı ortalama %9’dan %3’e düşürebilir.
Kur riski yönetimi araçları:
-3–6 aylık vadeli forward sözleşmeleri
-Doğal hedge: ihracat gelirinin ithalat faturasına oranı %70 hedeflenmeli
-Döviz cinsinden borç, döviz gelirine paralel tutulmalı
-Kur farkı etkisini FAVÖK’e oranla takip etmek (hedge ratio)
Kritik gösterge:
Kur duyarlılığı (β) = ΔMaliyet / ΔKur Türkiye imalat sanayinde ortalama β ≈ 0,85 → kurdaki %10 artış, maliyetleri %8,5 artırıyor.
Emtia fiyat riski
2025’te Brent petrol ortalaması 87 USD/varil, bakır 8.900 USD/ton, alüminyum 2.650 USD/ton seviyesindedir. Enerji fiyatlarındaki her 10 USD artış, enerji yoğun sektörlerde toplam maliyeti %1,2 artırmaktadır.
Örnek: Otomotiv yan sanayinde enerji maliyeti toplam üretim giderinin %14’ünü oluşturur. Petrol 80 → 100 USD yükselirse, toplam maliyet +%3 artar.
Stratejiler:
-Emtia vadeli işlemleri (örneğin LME kontratları)
-Uzun vadeli sabit fiyatlı tedarik sözleşmeleri
-Stok seviyelerini mevsimsel fiyatlara göre optimize etme
-Enerji verimliliği yatırımları
Talep şoku riski
İmalat sektörü üretiminin %63’ü ihracat odaklıdır. 2025 ikinci çeyreğinde Türkiye’nin toplam ihracatı %2,9 artarken, AB’ye ihracat %4,7 azalmıştır (TİM verisi). Bu, talep şokunun yönünün dış pazar kaynaklı olduğunu göstermektedir.
Tüketici Güven Endeksi (TGE) 2025 Eylül’de 71,5’tir; bu, iç talebin hâlen zayıf olduğunu gösterir.
Etkisi:
-Sipariş ertelemeleri
-Kapasite kullanım oranında düşüş (2025 Ağustos KKO: %77,2 → %75,4)
-Fiyat indirim baskısı
CFO için eylem planı:
-Talep elastikiyetine göre fiyatlama senaryoları
-Sipariş stoklama politikası (Just-in-Time yerine Just-in- Case modeli)
-Hızlı esnek üretim kabiliyeti (Small Batch Production)
-Alternatif pazar arayışı (Orta Asya, Afrika)
Likidite ve nakit akışı yönetimi
2025 itibarıyla Türkiye imalat firmalarında net işletme sermayesi / satış oranı ortalama %21’dir. Ancak alacak vadeleri 78 güne, borç vadeleri 54 güne çıkmıştır — bu da 24 günlük negatif nakit döngüsü anlamına gelir.
Formül:
Nakit Döngüsü = Stok Gün + Alacak Gün – Borç Gün
Sayısal örnek: Stok 45 gün, alacak 75 gün, borç 60 gün → Döngü = 60 gün. Bu, firmanın 2 ay finansman desteğine ihtiyaç duyduğu anlamına gelir.
Öneriler:
-Erken tahsilat indirimi (%1– 2) uygulanmalı
-Tedarikçilere uzun vade yerine iskonto teklif edilmeli
-Likidite oranı (Current Ratio) ≥ 1,1 korunmalı
-Nakit rezerv oranı (Cash Ratio) ≥ 0,3 hedeflenmeli
Finansal yönetimin stratejik rolü
Finansal Yönetim artık yalnızca finansal verileri yöneten değil, risk ve strateji senaryolarını modelleyen karar ortağıdır. 2025–2026 döneminde imalat Finansal Yönetimin öncelikleri şöyle sıralanabilir:
1 Finansal dönemsel planlama: Her çeyrekte faiz-kur senaryolarını güncellemek.
2 Döviz pozisyon yönetimi: Hedge oranlarını düzenli ölçmek.
3 Maliyet optimizasyonu: Enerji, lojistik ve personel maliyetlerini yeniden yapılandırmak.
4 Veri tabanlı karar alma: ERP, Power BI, Tableau gibi araçlarla erken uyarı panelleri kurmak.
5 Likidite disiplini: Gereksiz stoktan kaçınmak, nakit rezervi tutmak.
6 Kriz senaryosu simülasyonları: Kur +%25, faiz +%15, talep –%10 senaryosuna göre FAVÖK etkisini modellemek.
