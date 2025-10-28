Reel sektörde ılıman güz sıcağı  

Küresel ve ulusal eko­nomiyi olumsuz et­kileyen iç ve dış şok gelişmelerin damgasını vur­duğu mart-nisan döneminde sert güven kaybı yaşayan ima­lat sanayiinin morali yavaş da olsa düzelme bulunuyor. Re­el sektör güven endeksi artışı­nı ekim ayında da sürdürerek, ağustosta eriştiği pozitif böl­gedeki yerini pekiştirdi, ancak mart ayındaki düzeyine henüz gelemedi.

Merkez Bankası’nın imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.828 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştı­rılmasıyla elde ettiği İktisadi Yönelim Anketi’nin ekim ayı sonuçlarına göre hesapladığı mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endek­si aylık bazda 1,2 puan arta­rak 102’ye çıktı. Ekim ayında mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş mik­tarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harca­ması ve gelecek üç aydaki ih­racat sipariş miktarına iliş­kin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son üç aydaki toplam sipariş miktarına iliş­kin değerlendirmeler ise aza­lış yönünde etkiledi.

Dört aydır artıyor

Reel Sektör Güven Endek­si, her ayın 1-15’inci günle­ri arasında anketle derlenen yanıtlara göre oluşturuluyor. Endeks değerinin 100’den bü­yük olması genel olarak eko­nomik iyimserliği, 100’ün al­tında olması ise kötümserliği ifade ediyor.

Endeksin 19 Mart’ta başla­yan İBB operasyonları öncesi durumu yansıtan mart ayı de­ğeri 103,2 düzeyinde bulunu­yordu. İçerideki operasyonla­rın ardından, ABD’nin Çin ve diğer rakip ülkelere karşı aşırı yüksek gümrük duvarları be­lirlemesi ile küresel ticaret sa­vaşlarının kızıştığı nisan ayın­da 100,8’e gerileyen endeks, devem eden gerilimle mayısta da 98,6 ile 100 baz değerin altı­na inmiş, haziranda da 98,4’e kadar gerilemişti.

Gerilimin ve belirsizliklerin azalması paralelinde temmuzda 0,5 pu­anlık artışla 98,9 olan Endeks, ağustosta yeniden 100 baz dü­zeyini aşmıştı. Üç ay aradan sonra ağustosta 100,6 ile ye­niden iyimser bölgeye geçen, eylülde de 100,8’lik endeks de­ğeri ile bunu koruyan reel sek­törün güveninde bu durum ekimde daha da pekişti. Ancak reel kesimin güveni son dört aydaki artışlara rağmen ekim itibarıyla, iç ve dış şoklar ön­cesi bu yıl martta ulaştığı dü­zeyin hala 1,2 puan altında.

Güven ticarette arttı, inşaat ve hizmette düştü

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) sektör bazın­da cironun yüzde 70’ini ger­çekleştiren girişimleri kapsa­yan hizmet, ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerinin ekim ayı sonuçları da açıklan­dı. Mevsimsellikten arındırıl­dığında güven endeksleri pe­rakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 artışla 113,2’ye çı­karken, inşaatta da yüzde 5,2 düşüşle 83,7’ye, hizmetlerde de yüzde 0,3’lük bir düşüşle 110,7’ye geriledi.

Perakende ticaretteki gü­ven artışında son üç aydaki iş hacmi-satışlardaki canlılık ve gelecek üç ayda da bunun de­vam edeceği beklentisi etkili oldu, mevcut stoklarda ise eri­me yaşandı. İnşaatta, alınan kayıtlı siparişler ve gelecek üç ayda çalışan sayısına ilişkin beklentide kötüleşme, sektö­rün güven düzeyindeki düşüş­te belirleyici oldu. Hizmetler­de ise son üç aylık iş durumu ve gelecek üç aydaki talep bek­lentisindeki azalış güvendeki sınırlı düşüşte belirleyici ol­du. Hizmetlerde ise hem son üç aylık dönemdeki iş durumu ve hizmetlere olan talep hem de gelecek üç aya ilişkin talep beklentileri düşük oranda da olsa geriledi, bu da güven en­deksini aşağı çekti.

Söz konusu endeksler, mart ayı düzeylerinin; hizmet sek­töründe 3,2, perakende tica­rette 0,2, inşaatta da 5,8 puan altında kaldı.

İmalatın kapasite kullanımında artış

İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçlara göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ekimde önceki aya göre 0,2 puanlık bir artışla yüzde 74’e yükseldi. İmalat sanayii kapasite kullanımı ağustosta yüzde 73,6 ile son beş yılın en düşük düzeyine indikten sonra eylülde artışa geçerek yüzde 73,8’e yükselmişti.

Buna göre kapasite kullanımında son iki aydır üst üste artış yaşandı. Bir üretim biriminin belirli bir dönemde fiilen gerçekleştirdiği üretim miktarının fiziki olarak gerçekleştirme imkânı olan en yüksek üretim miktarına oranını gösteren kapasite kullanımının, üretim biriminde her an yaşanabilecek elektrik kesintisi, makine arızası, çalışanlarla ilgili sorunlar gibi olası aksatıcı gelişmeler dolayısıyla her zaman yüzde 100 olması beklenmiyor. Ancak son beş yılın en düşük düzeylerine inen endekste iyileşme henüz sınırlı.

En yüksek kapasite kullanımı tütünde

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da ekimde 0,2 puan artarak yüzde 74,2 oldu. Merkez Bankası’nın bu bazda açıkladığı seriye göre ekimde imalat sanayiinde en yüksek kapasite ile çalışan beş alt sektör yüzde 85,7 ile tütün, yüzde 84,8’le kâğıt, yüzde 84,6 ile ağaç ürünleri, yüzde 79,5’le temel eczacılık ve yüzde 77,8’le diğer ulaşım araçları oldu.

Bunları yüzde 75,8’le mobilya, yüzde 75,2 ile giyim eşyası, yüzde 74,7 ile ana metal sanayii, yüzde 74,5’le kauçuk ve plastik ve yüzde 74,4’le kimya izledi. Ekimde en düşük kapasite ile çalışanlar ise yüzde 65,7 ile deri, yüzde 662 ile kayıtlı medyanın basım ve çoğaltımı, yüzde 68,5’le tekstil, yüzde 69,4’le içecek imalatı ve yüzde 69,9’la bilgisayar. Kapasite kullanım oranı temel alt sektörlerin yaklaşık yarısında önceki aya göre değişik oranlarda artış gösterdi.

En yüksek artış yüzde 3,7 ile motorlu kara taşıtlarında gerçekleşti, bu sektörü 3,6 ile deri, yüzde 1,6 ile fabrikasyon metal ürünleri, yüzde 1,3’le temel eczacılık, yüzde 1,2’le ağaç ürünleri izledi. Ekimde kapasite kullanımı en hızlı düşenler ise yüzde 4,5’le kayıtlı medya, yüzde 3,7 içecek, yüzde 1,7 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 1,1 ile ana metal sanayii ve yüzde 0,5’le diğer metalik olmayan mineraller oldu.