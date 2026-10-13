Reel talepte ivme kaybı durdu

Küresel ekonomide je­opolitik gerilim ve sa­vaşlar kaynaklı sar­sıntı ve belirsizlikler sürerken, tüketimdeki fiyat baskısı ne­deniyle vites küçülten Türk pe­rakende sektöründe, temmuz­daki “dip”ten sonra ağustos ayında sınırlı da olsa bir kıpır­danma gözlendi.

Ancak perakende ticaret sa­tış hacminde temel tüketimden çok altın ve sarrafiye ürünle­ri etkili olmaya devam ediyor. Sektörel enflasyon niteliğin­deki zımni deflatör de manşet enflasyonla paralel seyrini sür­dürüyor. Veriler, ağustosta pe­rakende cirosundaki yüksek artışın büyük ölçüde fiyat kay­naklı olduğunu, reel hacim ar­tışının ise önemli ölçüde sa­at-mücevher grubu ile tekno­loji ve e-ticaret kanallarından beslendiğini gösteriyor. Daya­nıklı tüketim mallarında hacim daralırken ciro artışı tamamen fiyat artışından kaynaklanıyor. Yakıttaki yüksek deflatör ise bu gruptaki fiyat baskısının öne çıktığını ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladığı ve­rilere göre takvim etkilerinden arındırılmış Ticaret Satış Ha­cim Endeksi ağustosta 205,8’e yükselerek yıllık yüzde 10,1 ar­tış kaydetti. Bu oran, temmuz­daki tek haneli artışın üzerin­de olmakla birlikte, yılın ilk aylarındaki çift haneli yüksek seviyelerin altında kaldı. Pera­kende satış hacmindeki artış temmuz itibarıyla yıllık bazda yüzde 9,9’la son 24 aylık döne­min en düşük seviyesine geri­lemişti. Bu durum, tüketicinin temmuzda iyice kıstığı zorun­lu harcamaları, izleyen ayda sınırlı da olsa kısmen devreye soktuğunu gösteriyor.

Temmuz ayında yüzde 38,8’e kadar gerileyerek dip yapan yıl­lık ciro artış hızı ise ağustos­ta sert bir sıçramayla yeniden yüzde 42,6’ya yükseldi. Bu da son ayda piyasadaki nakit hac­minin zamlar üzerinden şişti­ğini gösteriyor. Haziran-tem­muzda yüzde 25-26 bandına gevşeyerek nispeten nefes alan perakende enflasyonu, ağustos­ta ani yükselişle yüzde 29,52’ye fırladı. Bu sıçrama, yaz ayların­daki geçici rahatlamanın ardın­dan son ayda etiketlere yeni­den çok güçlü ve agresif zam­ların yansıtıldığının göstergesi. Bu verilere göre ağustos ayın­da vatandaş temmuza göre çar­şı-pazarda bir miktar daha fazla tüketim malı satın alırken, ge­len güçlü zam dalgası nedeniyle kasada çok daha ağır bir fatura ödemek zorunda kaldı.

Hacimsel artışta sarrafiye etkisi

TÜİK’in Ağustos 2026 tica­ret satış hacim endeksi veri­lerinin satır araları, piyasada yaşanan sınırlı canlılığın gö­rünenden de düşük olduğunu gösteriyor. Satış hacminde yıl­lık yüzde 10’un üzerinde görü­nen artışta, altın alımları, sa­at, mücevher ve diğer sarrafiye ürünlerinin büyük payı bulu­nuyor. Piyasadaki zayıf büyü­menin ve tıkanıklığın boyutu­nu anlamak için, doğrudan hal­kın satın alma gücünü yansıtan “Perakende ticaret (saat ve mü­cevher hariç)” endeksine bak­mak gerekiyor.

Enflasyondan korunma güdüsüyle vatandaş­ların ve servet sahiplerinin yap­tığı altın ve sarrafiye ürünleri alışverişleri perakende endek­sini yukarı taşıyor. Saat ve mü­cevher hariç tutulduğunda ise perakende ticaret satış hacmin­deki yıllık artış yüzde 6,1’e dü­şüyor. Buna göre genel peraken­dedeki artışın önemli bir kısmı yine bu gruptan kaynaklandı. Toplam perakende satış hac­mi ile “saat ve mücevher hariç” satış hacmi arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Bu da peraken­de satışlardaki düşük artışın da büyük bölümünün bu gruptan kaynaklandığını gösteriyor.

Gıda dışı ürünler öne çıktı

Perakende satış hacminin bi­leşenlerine bakıldığında, gıda, içecek ve tütün grubunda yıl­lık artış yüzde 5,3 olarak ger­çekleşti. Saat ve mücevheri de kapsayan gıda dışı ürünlerde (otomotiv yakıtı hariç) ise yüz­de 12,8’lik daha güçlü bir yük­seliş görüldü. Saat ve mücev­her grubu gıda dışı kategori­sinin içinde yer aldığı için, bu artışın önemli bir bölümü ku­yumculuk satışlarından geldi.

Bu grup içinde en yüksek yıllık artışı yüzde 22,9 ile bilgisayar, bilgisayar donanım ve yazılım­ları, kitap, iletişim aygıtları vb. kaydetti. Eczacılık ürünleri, tıbbi ve ortopedik ürünler, koz­metik ve kişisel bakım malze­melerinde yüzde 11,7, posta yo­luyla veya internet üzerinden satışlarda yüzde 17,9 artış ya­şandı. Tekstil, giyim ve ayakka­bıda ise yıllık artış yüzde 2,9 ile sınırlı kaldı. Buna karşılık ses ve görüntü cihazları, hırdavat, boya ve cam, elektrikli ev alet­leri, mobilya vb. grubunda yıllık bazda yüzde 3,1 daralma görül­dü. Otomotiv yakıtında ise artış yüzde 6,9 oldu.

En yüksek fiyat artışı akaryakıt ve gıdada

Ağustosta perakende ticaret satış hacmi ve cirosundaki ar­tışlara göre zımni fiyat deflatö­rü yüzde 29,5 olurken, saat ve mücevher hariç tutulduğunda ise deflatör yüzde 30,1’e çıkı­yor. Harcama grupları bazında perakende satış hacmi ile ciro arasındaki makas, fiyat baskı­sının hangi alanlarda daha güç­lü olduğunu ortaya koydu. Gıda, içecek ve tütün grubunda yüz­de 30,3 olan sektörel enflasyon niteliğindeki zımni deflatör, gı­da dışı ürünlerde (otomotiv ya­kıtı hariç) deflatör yüzde 26,1’e geriledi. Saat ve mücevher gru­bu gıda dışı kategorisinin içinde yer aldığı için bu yüksek hacim artışının önemli bölümü ku­yumculuk satışlarından geldi.

En yüksek fiyat baskısı ise akaryakıtta. Alt gruplara bakıl­dığında en yüksek zımni defla­tör yüzde 41,7 ile otomotiv yakı­tında görüldü. Bilgisayar, dona­nım, yazılım, kitap ve iletişim aygıtlarında yüzde 34,7, eczacı­lık ürünleri, tıbbi ve ortopedik ürünler ile kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinde yüzde 29,8 olan zımni deflatör, ses ve görüntü cihazları, hırdavat, bo­ya ve cam, elektrikli ev aletle­ri, mobilya vb. grubunda yüzde 26,3, tekstil, giyim ve ayakkabı­da deflatör ise yüzde 17,6 ile gö­rece düşük seyretti. Zımni def­latör, posta yoluyla veya inter­net üzerinden satışlarda yüzde 15,8 ile en düşük seviyede kaldı.

Market enflasyonu manşete yaklaştı

Perakende sektöründeki zımni fiyat deflatörü, aynı ayda TÜFE bazında yüzde 31,5 olan manşet enflasyonla aradaki farkı belirgin biçimde daralttı. Ağustos 2025’te yüzde 24,6 olan deflatör, eylülde yüzde 26,9’a çıktıktan sonra yıl sonuna doğru yüzde 24-25 bandında kaldı. 2026’nın ilk çeyreğinde de yüzde 23,6-26,6 aralığında hareket etmişti.

Nisan ve mayıs aylarında ise deflatör yüzde 30,8 ve yüzde 30,5 ile manşet enflasyona yaklaştı. Haziran ve temmuzda yeniden yüzde 25,9 ve yüzde 26,3’e geriledikten sonra ağustosta yüzde 29,5’e yükseldi. Böylece perakende fiyat artışı ile TÜFE arasındaki fark, son ayların en düşük seviyelerinden birine indi. Veriler, market ve mağazalardaki fiyat artış hızının ağustosta yeniden ivme kazanarak manşet enflasyona yaklaşmasında, özellikle gıda dışı ürünler ve yakıt tarafındaki fiyat hareketlerinin etkili olduğunu gösteriyor.

Toplam ticaret yerinde saydı

Perakende ticaretin daha çok kuyumculuk ürünleri etkisiyle yıllık yüzde 10,1 arttığı ağustosta (toplam) ticaret satış hacmindeki yıllık artış ise yüzde 0,6’da kaldı. Bu kapsamda yer alan motorlu kara taşıtları ticaretinde yıllık yüzde 11,2 ve “toptan” ticarette ise yüzde 1,9 daralma yaşandı. Buna göre perakende, genel ticaret hacmindeki sınırlı artışı taşıyan ana kolon oldu.

Veriler, tüketimin teknoloji, e-ticaret ve sağlık-kozmetik ürünlerinde canlılığını koruduğunu, dayanıklı tüketim mallarında ise temkinli bir seyrin sürdüğünü gösteriyor. Saat ve mücevher hariç perakendedeki daha düşük artış da genel verilerin bu niş gruptan destek aldığını ortaya koyuyor.