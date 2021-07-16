Refik Baydur: İş dünyasının önemli örgütçüsü

3 dönem TİSK Başkanlığı'nı yürüten Refi k Baydur, barış ve uzlaşma çabalarıyla öne çıkan bir iş insanıydı... Kendisini “Ben bir köy çocuğuyum. Babamın öğütlerine hep sadık kaldım’’ ifadeleriyle anlatıyor ve ekliyor: “Doğru ya da yanlış ama ben böyle yaşadım...”

Refik Baydur, 1929 yılında Erzurum’un Tercan ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini 1952 yılında bitirdi. 1953-57 yılları arasında 4 yıl Akbank ve Pamukbank’ta çalıştı. 1957’den sonra çeşitli şirketlerde müdür, genel müdür, murahhas aza olarak görev yaptı. 1963’te Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik İşverenleri Sendikası’nın (KİPLAS) başkanı oldu. Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) kuruluşunda görev aldı. 1964’te Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 1989’dan itibaren 3 dönem 15 yıl boyunca TİSK Başkanlığı’nı sürdürdü. Bu dönemde gırtlak kanserine karşı mücadele ederken bir yandan da görevini sürdürmesi, iş dünyasında ona büyük bir saygınlık kazandırdı. 2004’teki seçimlerde kendi isteğiyle başkanlıktan ayrıldı. TİSK Onursal Başkanı oldu. Eşi Zuhal Baydur da uzun süre KİPLAS’ta genel sekreterlik ve baş hukuk danışmanı görevini yürüttü. Türkiye’nin ilk kadın işveren sendikası yöneticisi unvanını aldı.

Refik Baydur, iş kanunlarını geliştirmede olumlu ve yapıcı rolü ile hep dikkat çekti. Hür Teşebbüs Konseyi ve Milli Pozitife Merkezi’nde de görev alan Baydur, 1987 grevleri döneminde ‘’yapıcı’’ olarak adından söz ettirdi.

2016’da 87 yaşında aramızdan ayrılan Baydur; Ayran Aşı, Bizim Çete, İş Güvencesi Tartışmaları, Zirvede 15 Yıl ve Bir Yürek Bin Sevgi isimli kitaplarıyla yaşam deneylerini gelecek kuşaklara aktardı. Mucize Yaratan Adam Mustafa Kemal, Türkler ve İslamiyet, Türk Sendikacılığı kitaplarını da kaleme aldı. Refik Baydur, kendisini “Ben bir köy çocuğuyum... Çalıştığım hiçbir kurum ve kuruluşa bilerek zarar vermedim. Babamın öğütlerine hep sadık kaldım’’ ifadeleriyle anlatıyor. Sonra ekliyor: “Doğru ya da yanlış bilemem, ama ben böyle yaşadım...”

Türk iş dünyasının duayen örgütçüsü olarak Baydur’un yaşamı genç iş insanları için önemli bilgiler içermektedir.

DÜNYA olarak Refik Baydur’u saygıyla anarken, onun ilkeleriyle yaşayan TİSK‘e endüstri barışının korunmasında bir kalkan görevi yürütmesini diliyorum.