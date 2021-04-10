Reform değil, bilgelik gerek!

Aydın ÖNCEL - Ekonomist

Dünya ekonomileri panik içinde, küresel salgınla birlikte iç çelişkileri birer birer ortaya çıkan neo-liberal politikalardan kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Fakat bu süreçte de, onlarca yıldır sürdürdükleri yanlış politikalar nedeniyle dibe vuran ekonomilerde, devrim niteliğinde uygulamalar yerine, aynı politikalar üstünde makyaj yapmakla yetinilerek, hatalar tekrarlanıyor. Antik çağ Yunan filozofu Herakleitos’un “aynı nehirde iki defa yıkanılmaz” sözüne inat, birçok ülkede hemen hemen her gün tekrarlanan reform, hibe, teşvik paketi haberleri havada uçuşmaya devam ediyor. Bu gelişmelerdeki tek sevindirici taraf olarak, artan işsizlik oranlarıyla birlikte kaynak maliyetlerinin yükselmesi karşısında tükenen iktidarların, sonunda üretim ekonomisinin, insanın ve emeğin önemini keşfetmeye başlaması kabul ediliyor.

Reformlar ve içerikleri

Son 20 yılda, yirmiden fazla reform paketi açıklanan ülkemizde geçtiğimiz ay bunlara bir yenisi daha eklendi. Tabi yenisi derken, 12 Mart 2021 tarihinde açıklanan Ekonomi Reform Paketi içindeki birçok ana başlığın, önceki paketlerden tanıdık geldiğini söylememiz çok yanlış olmayacaktır. Bunlardan en bilindik olanlar şüphe yok ki; yatırım, istihdam, üretim ve ihracattır. Bu başlıklar her pakette gündem oluşturmuş, fakat bir türlü reformlar gerçekleştirilip, hedeflere ulaşılamamıştır.

Önceki paketlerde ve bu pakette de karşılaştığımız, fakat bugüne kadar somut hiçbir adımın atıldığına tanık olmadığımız, Kamu Maliyesini risklere karşı güçlendirmek için bir dizi önlemlerden söz edilmiş; bütçe disiplini, harcamalar ve borç yönetimine dikkat çekilmişti. Taşıt alımları-kiralamaları, temsil giderlerinde sınırlandırmalar, alımların yerli ürünlere yönlendirilerek ithal ürün kullanımının azaltılması hemen hemen her pakette karşılaştığımız tanıdık, bildik ama sonuçlanmayan önlemlerdendi… Bu başlıkta üstünde önemle durulması gerekense, kamunun toplam borç stoğu içindeki döviz payının azaltılarak bundan sonra TL cinsi araçlarla borçlanılmasını öngören maddeydi. Ancak, son yıllarda kamu vicdanını çok rahatsız eden geçilmeyen yol, köprü, tünel gibi yerlere ödenen döviz cinsi ödemelerle ilgili herhangi bir açıklamaya yer verilmemesi dikkatlerden kaçmamıştı!..

Verim alınamayan döner sermaye işletmelerinin kapatılması, diğerlerinin de meclis denetimine alınmasının yanında pakette en çok ilgi çeken madde ise tartışmasız, 850 bin küçük esnafla ilgili karardı. Bu tedbire göre, küçük esnaf 2021 yılı gelir vergisi ve beyannamesinden muaf tutulacaktı. Ancak konu edilen esnaf, zaten bir önceki ay beyannamesini göndermiş ve vergisinin ilk taksitini de ödemişti…

İstihdama yönelik; istihdam edilen 5 kişiye kadar, her biri için 100 bin TL., 6 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli ve KGF teminatlı kredi çıkarılması oldukça önemliydi. Fakat bu tip teşvik deneyimleri bizlere kredilerin doğru ve yerinde kullanılmadığını göstermiş, gerekli denetim, takip mekanizmaları uygulanmadığında amaca ulaşılamadığını defalarca kanıtlamıştı…

Sürdürülebilir, güçlü, kaliteli, kalıcı bir büyüme için öncül koşul, düşük enflasyon ortamının sağlanmasıdır. İçinde bulunduğumuz yüksek enflasyon sarmalında 5 puanın sadece gıda maddelerinden geldiği düşünüldüğünde pakette bu yönde alınan tedbirlerin yetersiz kaldığı görülmüştür. Dijital tarım platformu oluşturularak, gıdadaki zayiatın önüne geçilmesi tedbiri, gıdanın enflasyona etkisini azaltmayacaktır! Nitekim, Mart ayında yüzde 1,08 artan enflasyon oranı, yıllık bazda yüzde 16,19 seviyesine yükseldi bile.

Döviz ve hisse senedi piyasalarının verdiği tepkiden anlaşıldığı kadarıyla finans camiası da ekonomik reformlardan istediğini alamadı. Bankaların üstündeki en önemli yüklerden biri olan sorunlu kredilerin bazı vergi ve harçlardan muaf tutulması yeterli olmadı!

Sonuç

Son iki Merkez Bankası Başkanı’nın gece yarısı operasyonlarla, KHK ile görevden alındığı, Varlık Fonu Başkanı ve Borsa İstanbul Başkanları’nın görevlerinden ayrılma haberlerinin dış basından öğrenildiği bir dönemde sürdürülebilir, öngörülebilir, güven ortamı içinde şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim sisteminden söz ediliyor olması piyasalara çok inandırıcı gelmiyor.

Reformlardan umduğu sonuçları alamayan Türkiye’yi oldukça zorlu bir takvim bekliyor. Her şeyden önce salgında hızla artan vaka sayıları ekonomide bir süre kapanmayı gerektirecek boyutlara gelmiş durumda. İçerde; Lozan, Montrö, İstanbul Kanalı, kabine revizyonu, yeni Anayasa, erken seçim, faiz, döviz vb. tartışmalar sertleşerek devam ediyor. Dışarda; Doğu Akdeniz sorunu, S-400 yaptırımları, Halkbank davası, yeni ABD yönetimi ve AB ile ilişkiler gibi ana başlıklar da başımızı epey ağrıtacağa benziyor.

Gerek dünya ve gerekse Türkiye’nin artık reformlarla yönetilemediği gerçeği tüm çıplaklığıyla karşımızdayken, “..siyasi gücü ellerinde tutanlar, bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek” diyen Eflatun’un, şu ana kadar yanılmadığı anlaşılıyor, sizce de öyle değil mi?