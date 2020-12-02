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Reforma işletmelerimizin de ihtiyacı var

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Yılbaşı geliyor, son aya girdik; şirketlerin hesapları gözden geçirme vaktidir. 2020’nin defterini dürmek yetmiyor, 2021’i de planlamak şart. Aşı gelse dahi ekonomideki salgın yükü, gelecek yıl(lar)da devam edecek. Peşinen söyleyeyim; bu yılsonu yılbaşı partisi beklemeyin. Balo filan olmayacak, hasar tespiti olacak.

Defterleri gözden geçirin ki defteriniz dürülmesin. Son çeyrek büyümenin sürmesi için kamunun yapacakları (ya da yapamayacakları) belli. İyi de siz neler yapacaksınız? Salgında ikinci dalganın geçmesini beklerken, üçüncüsü yola çıkmış olacak. 2020 zordu; belli ki 2021 kolay olmayacak.

Hayati adımların atılacağı yıl olacak 2021… Dünya varlıkları 600 trilyon $ ve bunun 360 trilyon $’ı 10 ülkenin elinde… Yörüngede fıldır fıldır dönen 17 trilyon $, konacak yer arıyor. Gözünü, teknolojili, yönetişimli, kestirilebilir, yeşil ve akıllı işletmelere dikmiş.

Sizinki bunlardan biri mi? Neden olmasın? Korku&İştah Endeksi yükseliyor. Belli ki sermayenin yüksek risk iştahıyla dans edeceği zamanlar geliyor. Bu dansa ayak uydurmak, alınacak cesur kararlar ve atılacak akıllı adımlara bağlı. Düşük faiz ortamı geçmeden gelişmekte olan ülkelere akış, ıskalanmamalı.

Tam da bu yüzden kamudan beklediğimiz reform adımlarını, belki de öncelikle kendi işletmelerimizde atmalıyız. Ancak bu sayede büyür, işsizliği eritir, salgının ekonomik belasını geride bırakabiliriz.

YARIN HİÇ KİMSEYE VAAD EDİLMEMİŞTİR

Onu ancak, yarını inşa edenler kucaklayacak. Gerisi? Olan biteni işletme yönetim odasından izleyip oyuna katılmayanların, korkarım ki bulunacağı lig, katılacağı kazandıran ortaklık almayacak.

Zira para da akıllanıyor ve kendine daha akıllı girişimciler, paydaşlar, ortaklar arıyor. Hayati soru şudur? Siz, arananlar arasında olabilecek misiniz?

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