Reformların hazırlık yelpazesi genişletilmeli...

Bakanlar Lütfi Elvan ve Abdülhamit Gül, ekonomi ve hukuk reformlarını, toplum kesimlerinden görüş alarak hazırlama kararındalar. Eğer bu açılımda AB desteği aranıyorsa hukuk reformunun Kopenhag Kriterleri’ne uygun olması gerektiği unutulmamalı…

Yeni bir ekonomi ve hukuk reformu konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül iş dünyasıyla görüşmelere başladılar. Kişisel olarak bakanların daha geniş bir toplumsal kesimin temsilcileriyle görüşmesinin reformların sağlığı açısından daha faydalı olacağını düşünüyorum. Görüşülecek kurumlara TESK, TİSK, TÜRK-İş, Hak-İş, DİSK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği gibi kurumların eklenmesi gerekiyor. Böyle bir genişleme ile toplumun bütün kesimlerinin ekonomi ve hukuk alanında yaşadıkları sorunları, beklentileri ve taleplerinin neler olduğu ortaya konmuş olacaktır. Lütfi Elvan ve Abdülhamit Gül’ün eli taşın altında olan tüm baskı gruplarının görüşlerini almalarının ardından konuyu Meclise de getirmeleri gerekiyor. Parlamentodaki bütün partilerle ekonomi ve hukuk reformu konusundaki öneriler tartışılmalıdır.

Unutmamalı ki, reformlar insanların hayatlarına bire bir dokunacak, etki edecek bir konulardır. Bu nedenle ancak geniş bir alış-veriş yelpazesi içinde hazırlanarak toplumun bütün kesimlerini kucaklayabilir. Türkiye’de bu konularda yaşanan sorun, reform taslaklarının Ankara’da bakanlık bürokratlarınca hazırlanıp, “Biz en iyisini yaparız” düşüncesiyle, toplum kesimlerine danışılmadan hayata geçirilmesidir. Reformların “Ben yaptım oldu” düşüncesiyle topluma dayatılmaması için, toplumun mümkün olduğunca geniş kesimlerinin düşüncelerini alarak, onların da katılımını sağlamaktır. Gördüğüm kadarıyla Elvan ve Gül, ekonomi ve hukuk reformlarını, adları açıklanmasa da toplum kesimlerinden görüş alarak hazırlama kararındalar. Ancak bu görüşlerin yasama organı kararıyla belgesel bir irade kazanması gerekiyor. Bu iradenin bir zaman planı ile ilişkilendirilmesi reformların inandırıcılığı açısından büyük anlam taşıyor.

Bu arada eğer bu açılımda AB desteği aranıyorsa hukuk reformunun Kopenhag Kriterleri’ne uygun olması gerektiğini de hatırlatmadan geçemiyorum.

GÜNÜN NOTU:

Guatemala’da yeni bütçenin parlamenterlere zam, sosyal harcamalarda kısıntı öngörmesi sonrası, halk sokağa döküldü, bütçe geri çekildi.