Reformun adı “güven” olmalı

Aydın ÖNCEL - Ekonomist

Elbette birileri için sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel günlerin yaşandığı fakat genelleme yapmamız halinde oldukça zorlu ve hatta rahatlıkla kötü diyebileceğimiz bir yılı geride bırakmak üzereyiz. “Bir musibet bin nasihatten evladır” atasözü belki hiçbir zaman bu kadar anlamını bulmamıştı. Yaşama dair ne kadar az şey biliyormuşuz oysa. Günlük akışta farkında olmadan ne kadar değerli şeylere sahipmişiz, kıymetini bilemediğimiz. Birlikte bir çay içmek gibi, sarılmak gibi mesela…

Bugüne kadar doğruluğundan şüphe duymadığımız sayısız yanılgılarımızın birer birer su yüzüne çıktığı bu süreçle birlikte, dünyada birçok şeyin değişeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor artık. Daha şimdiden gerek sosyal hayatta ve gerekse iş dünyasında alışılmışın dışında uygulamalarla tanışarak, yaşamaya başladık bile…

Ekonomiler sınıfta kaldı

Ancak kişilerin değişimlerden kaynaklı geçişlerde gösterdiği uyumu ve esnekliği devletlerin, ülkelerin, özellikle de politika uygulayıcıların gösteremediğini, oldukça başarısız bir sınav verdiklerini söylememiz sanıyorum pek yanlış olmayacaktır.

Olağandışı gelişmeler karşısında dünyanın hazırlıksız ve acınası durumda olduğunu anlamak için verilen can kayıplarına bakmamız yeterlidir. Onlarca yıl cilalanarak, ısrarla sürdürülen neo-liberal politikalar çökmüş, ekonomiler sınıfta kalmıştır. Birçok ülke büyük bir telaşla krizden çıkış yolu arayışında sosyal devlet anlayışı ve ilkelerini hatırlamış, bunları hayata geçirmeye başlamıştır…

Türkiye’de gündem

Türkiye’de de gelişmeler farklı değildir. Yıllarca dışa bağımlı hale getirilen tarım politikamıza dikkat çekilerek, her nedense birden yerli üretime geçiş ve teşvik mesajları verilmeye başlanmıştır. Fakat diğer ülkelere oranla içinde bulunduğumuz durum biraz daha üzücüdür. Kendi kendisine yeten bir ülke olmakla gurur duyduğumuz Cumhuriyetin harcanan birikimlerinin yerine koyulması ne yazık ki bugünden yarına başarabileceğimiz bir iş değildir. Özellikle ekonomik şartların olumsuzluğundan dolayı gerekli önlemleri (kapanma vb.) alamayışımız, süreçte en fazla kayba uğrayan ülkelerden biri olmamıza neden olmuştur. Bu kadar çaresiz ve güçsüz kalışımız, kayıplarımız kadar canımızı acıtmıştır.

Her ne kadar çıkarılan aşılardan dolayı umuda dair ne varsa önümüzdeki yıla taşıyor olsak da, makroekonomik koşullar bize sadece biraz nefes alacağımızı, fakat bunun sürdürülebilir olmadığını işaret etmektedir. Kalıcı iyileşmeler için tüm dünyada reformlara değil devrim niteliğinde karar ve değişikliklere ihtiyaç vardır. Gelişmiş ekonomiler bu değişimlere kısmen hız vermişken, Türkiye’de de reform tartışmaları birden gündeme oturmuştur.

Sonuç

Şimdi sorulacak soru şudur; Türkiye başta hukuk ve ekonomi alanında bu reformları gerçekleştirecek kararlılıkta mıdır? Ya da bu reformlar gerçekten toplumsal faydayı sağlayacak mıdır? Bunlar hakkında yorum yapmak için henüz erken olduğu düşünülebilir. Ancak, fiyatlandırmalardan anlaşıldığı kadarıyla piyasaların çok umutlu olmadığı da pekâlâ söylenebilir…

Tüm bunlar bir yana ekonomi alanında, faiz ve enflasyon arasındaki “neden-sonuç ilişkisi” çıkmazı artık olumsuz gündem olarak karşımıza çıkarılmamalıdır. Bu iki olgu asla birbirinden bağımsız değildir. Her ikisi de birbirini, uygulanan iktisat yaklaşımlarına göre etkilemektedir. Burada arz talep dengesi belirleyici olurken, maliyet ve talep kaynaklı enflasyonlardan söz edilebilir. Örneğin; bir mal ya da hizmet arzı, talebi karşılamıyorsa fiyatların yükselmesinden kaynaklı enflasyon ortaya çıkabilir. Diğer yandan faizlerin, üretim maliyetlerine etkisinden kaynaklı bir artış da yaşanabilir. Ancak faizin girdi maliyetleri içindeki payı düşünüldüğünde enflasyona etkisinin iddia edilenden daha az olduğu bilinmektedir…

Para ve maliye politikalarında uzun yıllar süren bu tip kısır tartışma ve anlaşmazlıklar nedeniyle Türkiye ekonomisi yeterince kan kaybetmiştir. TCMB, piyasalara doğrudan müdahalelerle rezervinin önemli bir kısmını heba ederek, eritmiştir. Buna rağmen dövizdeki hızlı tırmanışın ve halkın dolarize olmasının önüne geçilememiş, enflasyon bir türlü hedeflenen seviyelere çekilememiştir. Yapılan yetersiz faiz artışları da negatif kalarak, boşa gitmiştir…

Neyse ki, geçen ay gerçekleşen bakan ve TCMB başkan değişimiyle 475 baz puan faiz artışına gidilerek şimdilik bu anlaşmazlığa son verilmiş gibi görünüyor. Ancak piyasa yine MB’nin uyguladığı politika faizinin üstünde hareket etmeye devam ediyor. Ayrıca ters dolarizasyon beklentisine rağmen 11 Aralık haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat hesaplarında da hala artışlar yaşanıyor…

Dünyadaki parasal genişlemeye ve dolar endeksi DXY’deki önemli gerilemelere (89,74) rağmen ülkemizde talebin ve yükselişin önüne bir türlü geçilememesinin nedeni tartışmasız güven sorunudur.

Türkiye’de reformlar gerçekleşecekse bunun adı mutlaka “güven” olmalıdır. Ekonomik alanda bunu tesis etmenin ilk adımlarından biri, önümüzdeki PPK toplantısında beklentiler yönünde kararlar alınmasıdır.

Ekonomi yönetimi sözlü yönlendirmeden pratiğe geçmeli, piyasalara güven vermelidir. Aksi durumda 2021 yılında yaraları sarmak bir yana, kanamaların artması olasılıklar dahilindedir.