Geçtiğimiz hafta önümüze gelen en enteresan haber, Almanya’da yaşanan darbe girişimi oldu. Reich Citizens adlı 2021 senesinde kurulmuş olan gurubun üyeleri polis tarafından farklı yerlerde gözaltına alınarak büyük soruşturmalar başlatıldı.

Peki bu grup kimdi, neydi ve Almanya’da ne yapmak istiyordu?

Grubun temel amacı, anayasal demokrasi üzerine inşa edilmiş Almanya Federal Cumhuriyeti’ni yıkıp yerine imparatorluk kurmaktı.

1871-1918 senelerinde hayata geçen Reich dönemi Kaiser İmparatorluğu, ünlü Şansölye Otto Von Bismarck tarafından fiili yönetilen bir imparatorluktu. Bu dönem, aynı zamanda kendini Roma Germen İmparatorluğu’nun mirasçısı olarak kabul eden bir yapıdaydı. Saxony, Bavaria gibi eyaletlerin Prusya bünyesinde birleşmesi ile güçlü bir hüküm süresi geçiren bu devlet aynı zamanda sanayi ve iktisadi anlamda I. ve II. Dünya savaşlarının temelini oluşturan Alman gücünün hem ekonomik hem stratejik anlamda temelini atmıştır.

Geçmişe özlem duyuluyor

Geçmişe özlem normaldir. Yaşadığınız toprakların, hüküm sürmüş güçlü devletlerine özlem duymak, o dönemlere gıpta ile bakmak insanoğlunun doğal bir güdüsüdür. Sorun, 2023’e girerken o yapıya tekrar kavuşmak için darbe tasarlamak ve buna gerçekten destekçi bulacağını hayal etme hatasındadır.

Reich Citizens grubu içinde çok farklı yerlerden etkilenen kimseler var. Asıl adı Reichsbürgerbewegung olan bu grup, mevcut Alman devletini tanımadığı gibi radikal sağcı, monarşi yanlısı ve anti-semitic bir grup.

Diğeri, Amerika’da filizlenmiş QAnon grubu. İsmini, Podesta olayında duyduğumuz, çocuk istismarı gibi, Amerika’yı sarsan Pizza Gate hadiselerinde karşımıza çıkan bu grup Reich Citizens grubunun ideolojik olarak beslendiği temellerdendir.

Almanya’daki ırkçılık meselesi, en yakından bizlerin bildiği gibi, yeni değil. Ancak son dönemlerde devlet içinde de artan bazı farklı fraksiyonları görmeye başladık.

Son gözaltılarda ismi gündeme gelen Birgit Malsack- Winkemann 2017-2021 senelerinde milletvekilliği yapmış son döneme kadar da yargıçlık yapmış bir isim, yani sıradan bir kişiden bahsetmiyoruz.

Aşırı sağcı ve ırkçı saldırılar hala akıllarda

Yine örnek vermek gerekirse, Almanya Özel Kuvvetler (KSK) birimi içinde tespit edilen aşırı sağcı ve radikal unsurlar yüzünden 2020 senesinde kapatılmıştı. Yine 2020 senesinde yaşanan aşırı sağcı ve ırkçı saldırılar ve ölümler hala akıllarda.

En önemli göstergelerden biri şüphesiz ki bütün aşırı ırkçı tepkilere rağmen hep azınlık bir grubun agresif düşüncesi olarak kalan bu hareket destek bulmaya başladı. Almanya İçin Alternatif Partisi 2017 Almanya Federal Seçimlerinde yüzde 12,6 oy alarak yaklaşık 60 sene sonra parlamentoya giren aşırı sağcı bir parti olarak 94 sandalyeye sahip oldu. Bu hiç küçümsenecek bir şey değil. Şu ana dek sadece sokaklarda olan bu düşünce kendini artık Almanya’da mecliste temsil ettiriyor. Hem de halkın oyunu alıp gayet demokratik bir şekilde seçilerek.

Esas konuya dönersek… Bu darbe teşebbüsünden bir şey çıkmaz, önce bunu söyleyelim. Asıl mesele bu tarz hareketler neden bu kadar hızla büyüyor? Sebebi aslında oldukça açık…

Ekonomilerde daralma dönemlerinde, işsizliğin de artışıyla birlikte ekonomik sıkıntılar insanları ya dini ya etnik aşırıcılığa sevk eder. Bilhassa göçmenliğin artık ülkeler bazlı bir gelenek haline dönüştüğü dünyada insanlar, “başka ülkeden gelenler beni işsiz bırakıyor” yaklaşımına girer ve tepkisellik başlar. Bu süreç normaldir. Asıl sorun olarak; bu gruplar içindeki radikalleşme, zamanla ırkçılık ve şiddete başvurmaya kadar ilerlemeye başlar. Tepkiler ve yöntemler sertleşir. Radikalleşme ve uçlara kayma bu eğilimin doğal bir tezahürüdür.

Maalesef ki, Almanya ve Avrupa’nın birçok ülkesinde bu tarz haber ve hareketlerin zamanla arttığını göreceğiz. Daha da endişe verici olanı bu hareket ve düşünce yapısına, her ülkenin içinden destekleyenlerin de artarak devam edecek olması.