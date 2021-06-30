Rekabet Kurumu onay verdi Actera, PayTR’yi satın aldı

Actera Group, son yıllarda adından sıkça söz ettiren satın almalara ve ortaklıklara imza atıyor. İstanbul merkezli fonun farklı sektörlerde 16 önemli yatırımı bulunuyor. Türkiye’de faaliyet gösteren bu şirketlere 3.3 milyar dolarlık yatırım yapan Actera’nın portföyüne son günlerde 2 önemli şirket daha eklendi. Bunlardan ilki elektrikli scooter paylaşımı Martı oldu.

Geçtiğimiz hafta 5 milyon müşterisi ve binden fazla çalışanı olan Martı’nın Actera ile birlikte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortak girişimi olan Perpetual Motion S.à.r.l. adlı şirket, Martı İleri Teknoloji A.Ş.’nin ortaklık kararını aldığını sizlerle paylaşmıştık. Actera’nın bir diğer yatırımı ise PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. oldu. Bu ayın başında sizlerle paylaştığımız haberde Türkiye’nin ilk yerli ödeme kuruluşu PayTR’nin çoğunluk hissesinin satılacağını, yüzde 60’lık payın Actera’nın alacağını yazmıştık. İşte o satış süreci resmi olarak onaylandı ve Actera’ya ait Lüksemburg’da kurulu Financial Technologies S.a.r.l. adlı şirket, PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu’nun ana hissedarı oldu.

2020'de yüzde 150 büyüdü

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de eğitim gören Yiğit Cengiz tarafından 2009’da Türkiye’nin ilk yerli ödeme kuruluşu PayTR firmasını olarak kurulan PayTR, 2018’de TOBB tarafından açıklanan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdi. 4 kez Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine giren PayTR, 2020’yi yüzde 150’nin üzerinde büyüme sağlayarak 3 milyar TL'nin üzerinde hacimle kapatmıştı. PayTR, bu yıl bu rakamı 6 milyar TL'ye çıkarmayı hedefl iyor.

Mediterra Capital Paycore'u almıştı

Bilindiği üzere ödeme sistemlerinde özellikle yabancı firmaların ağırlığı gündemde. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Naspers Group bünyesinde 17 ülkede faaliyet gösteren global fintek şirketi PayU, iyzico’yu 165 milyon dolar karşılığında satın almıştı Ayrıca İş Bankası da Moka’yı, Mediterra Capital PayCore’u, Payten ise Mobven’i satın almıştı.