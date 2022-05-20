Rekabetçi kur söylemi yeniden vizyona sokuldu

Yönetilemeyen ekonomi filminin yönetmenleri; yeni sezonda “rekabetçi kur” söylemiyle sahne alıyor. Bu aslında eski bir söylem ama işe yarıyor. Ya da öyle olduğunu sanıyorlar. Doları durdurmak için bin dereden su getir, ama dolara laf geçiremeyince rekabetçi kura sığın…

Sahi; nedir bu rekabetçi kur? Efendim, lira değerlendi doları yükseltip liramızı zayıflatalım ki avantaj sağlayalım, ihracatçımıza kazandıralım, cari fazla verelim… Ancak kazın ayağı böyle olmadı, enflasyon fırlayıp dolar 18’leri aşınca kur korumalı mevduata geçildi, döviz sakinleşti.

TAŞIMA SU İLE DEĞİRMEN DÖNER Mİ?

Döner de kovadaki suyun bitene dek döner. Nitekim KKM doları 14 liralarda yavaşlatsa da Hazine’ye maliyeti artarken etkisi azalmaya başladı. FED’in faiz artışı, emtianın tırmanışı, enerjinin şahlanışıyla dolar takozdan atıverdi. Hal böyle olunca “rekabetçi kur” notasına geri döner olduk.

Nasreddin Hoca pazara giderken bindiği eşek huysuzlanır ve hoplayıp zıplayınca onu zapt edemeyen Hoca sonunda eşekten düşer. Çocuklar bunu görünce etrafına toplanıp haline gülmeye başlarlar. Hoca, bir şey olmamış gibi ayağa kalkar ve hiç bozuntuya vermeden; “ben zaten inecektim” der.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Dolar rallisi sürer mi?

Öncelikle, dolar gördüğü yeri unutmaz. 18,6 TL’yi görmüştü ve FED’in de etkisiyle gözü yukarılarda. Kaldı ki arkasından enflasyon kovalarken yerinde sayması düşünülemezdi. Zaten özel sektör haftalardır 20 liranın üzerinden dolarize oluyor bile…

Bu defa hangi fren gelir?

Kur Korumalı Mevduat balataları eskimeye başladı ve fren tutmaz oldu. Kısaca Heterodoks politikanın 10 bin bakımı geldi. Şimdi enflasyon korumalı tahvil hazırlanıyor, onun tutmadığı yerde TÜFE, ÜFE endeksliler yedekte bekletiliyor.

NOT

TASARRUFUM DOLARKEN EKONOMİM BOŞALIYOR

Faizi indirmek için dahi geçici bir süre yükseltmek gerekiyordu ve Naci Ağbal bunu yaptı fakat görevden alındı. Şimdi faizi %14’ten %80’e çıkarsan bile geçmiş olsun. Liralaşma dendi fakat tüm tedbirler(!) dolara hizmet eder oldu.

Bankalarda vadesinden çözülmeyi bekleyen 1,5 trilyon lira var ve KKM’nin yetmediği yerde kendine güvenli liman arayacak. Döviz, emlak, emtia, mal, mülk, altın, maden belki kripto… Ama asla lira değil. Ne hazindir ki kendi paramızdan kurtulma sürecinde tasarruf dolarlaşıyor, ekonomi boşalıyor.