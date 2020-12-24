Reklam dünyasından girişimciliğe geçti, pazar lideri marka yarattı

Bahar Şamhili Tanju, uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en önemli gazetelerinden birinde pazarlama ve Reklam Gurup Başkanı olarak görev yaptı. Çalıştığı medya grubunun el değiştirmesi sonrasında, kendisine yeni bir alan seçmeyi düşünürken kemik erimesi rahatsızlığı geçirdi. Bu hastalığın tedavi sürecinde doktorları destek gıda olarak kolajen değerleri yüksek olan ilikli kemik Suyu (bone broth) ve sakatat çorbaları (offal soup) gibi gıdalar tüketmesini önerdiler.

Bahar Şamhili Tanju, evinin mutfağına girdi ve düzenli olarak ilikli kemik suyu ve sakatat çorbaları hazırladı. Tüm yemeklerini bu sularla yapmaya başladı. Bu dönemde, piyasadaki açığı fark eden Şamhili, üretici olmaya karar verdi. Araştırmalara kaynak yarattı. Pazarda işbirliklerine başladı ve böylece, Gurvita markası doğdu. Bahar Şamhili Tanju, girişimcilik yolculuğu ve Gurvita markasının gelişim öyküsünü bizlerle paylaştı.

Kendiniz için yemek hazırlarken sanayi tipi üretime geçmeye nasıl karar verdiniz?

Zaman içerisinde bu gıdaların sağlığım üzerindeki olumlu etkisini deneyimledim. Ayrıca kullandığım bu malzemelerle hazırladığım yemekler her zamankinden daha lezzetli oldu, Öyle ki zamanla kemik suyu kullanmadan yemek yapamaz oldum.

Ancak; bu gıdayı hazırlamak çok zahmetliydi, iyi bir kemik suyunun 24 saatin üzerinde pişirilmesi gerekiyordu. Üstelik tüm evde ağır bir koku oluyordu. Sonuçta bu değerli gıdayı düzenli olarak evde yapmakta zorlanmaya başladım.

Girişimcilik fikri nasıl doğdu?

Tıpkı evlerde yapıldığı gibi taze ve jöle kıvamında ürün satın alabilir miyim diye araştırdım. Ancak güvenilir satış noktalarında aradığım tür ürünler yoktu.

“Piyasada satılsa çok iyi olur” diye düşündüm. Girişimci olmaya böyle karar verdim.

Kendi sağlığıma olan katkısından yola çıkarak herkese fayda ve şifa olsun istedim. Böylece hiç bilmediğim bir alana girmiş ve üretim için araştırma yapmaya başlamış oldum.

Ar-ge yaptınız yani…

Evet. İlikli kemik suyunu, kemiğin içerisinde bulunan tüm faydayı koruyarak taze, jöle kıvamında üretebilmek için iki üniversite ile dokuz ay ar-ge çalışması yaptık.

Hiçbir katkı ve koruyucu kullanmadan ürünü en taze hali ile ürettik. Cam kavanozlarda soğuk zincirde satışa sunabilmek için dolum ve paketleme tekniğini oluşturduk.

Pişirme süresi, ısı derecesi, hayvanın hangi bölümündeki kemiğin ne yoğunlukta kullanılması gerektiği gibi ayrıntılar üzerinde çalıştık.

Ürünün içeriğini ve lezzet kısmını yemek akademisiyle birlikte hazırladık.

Üretime nasıl geçtiniz?

Aynı süreçte kendi butik üretim tesisimizi kurduk.

Tüm izin belgelerimizi aldık. Ekibimizi oluşturduk. Deneme üretimleri yaparak, ürün prototipini hazırladık. Eş zamanlı olarak markamıza karar verdik. Logo, etiket ve ambalaj tasarımlarımızı da bu dönemde tamamladık.

Satış noktalarını nasıl belirlediniz?

Ülkemizin çok önemli market zincirlerinden biriyle anlaşma yaptık. 2.5 yıl önce Türkiye’nin ilk ve tek taze ilikli kemik suyunu markası Gurvita’yı markette, soğuk zincirde satışa sunduk.

Ürünümüz piyasadaki bulyon ve uzun raf ömürlü konserve kemik sularına benzemiyordu. Bu yüzden, soğuk zincirde sunulan taze ve farklı bir ürünün piyasaya çıktığını anlatmamız gerekiyordu.

İletişim çalışmalarınızda hangi stratejiyi uyguladınız?

İletişim stratejimizi ürünün rakiplerden ayrışan özellikleri üzerine kurduk. Toplumun önde gelen kanaat liderleri ile işbirliği ve tanıtım çalışmaları yaptık.

İletişimimizde ürünün somut faydalarını ön plana çıkardık.. Örneğin, kemiğin, iliğin içerisinde bulunan tüm önemli beslenme değerlerini koruyarak toplam 36 saatlik bir süreçte buharda, ateş görmeden pişirildiği; en yakın rakibinden 7 kat daha zengin beslenme değerlerine sahip, taze ve jöle kıvamında olduğu; soğuk zincirde dağıtıldığı; raf ömrünün kısalığı; sıcak içecek olarak da tüketilebileceği gibi özelliklerini vurguladık.

Hangi sonuçları elde ettiniz?

Tüm rakiplerimizden ayrıştık. Tüketicimizle yakın bir bağ kurmayı başardık. Bunun sonucunda, pazar payımız yüzde 60’ı geçti.

Son dönemde ürün çeşitlerimizi artırdık. Kadın üreticileri desteklemek amacıyla kadın kooperatiflerden temin ettiğimiz ürünlerle yeni çeşitler geliştirdik.

Ürünlerimize yurtdışından da büyük talep oluştu. Bugünlerde, ihracat konusu üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, cam kavanoz dışında, tüketici kullanım davranışına uygun başka formlarda da üretim yapmak üzere hazırlıklarımıza devam ediyoruz.

210 bin kişiye istihdam sağlayan fıstık için yoğun eğitim dönemi başlıyor

Dünya Antep fıstığı bahçelerinin yüzde 35’ine sahip olan Türkiye, yüzde 38’lik paya sahip olan İran’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Üretimdeki payımız ise yalnızca yüzde 12.

Antep fıstığı yaklaşık 210 bin kişinin geçim kaynağı durumunda. Verim düşüklüğüne çözüm getirmek amacıyla başlatılan Nestlé Damak ve TEMA Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen Fıstığımız Bol Olsun projesi üretimdeki payımızı artırmaya önemli katkıda bulunuyor.

Nestle Türkiye Çikolata ve Şekerleme İş birimi Genel Müdürü Umut Tavaşoğlu’nun verdiği bilgiye göre, 2012’de başlayan Antep fıstığı üreticilerinin verimi ve kaliteyi artıran doğru tarım uygulamalarına ilişkin farkındalığını ve verimi artırmayı hedefleyen proje 9 yıldır devam ediyor. 92 köydeki 177 bahçede sürdürülen ilk 2 faz çalışmalarında projeye dahil olan bahçelerde komşu bahçelere kıyasla yüzde 149, üretim artışı elde edildi. Projenin 2019-2023 yılları arasını kapsayacak 3. fazında ise pek çok çalışma eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Fıstığımız Bol Olsun Etki Çalışması Sonuçları:

TEMA Vakfı liderliğinde, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk ve ekibi projenin değerlendirilmesi amacıyla Nitel ve Nicel Etki Çalışması gerçekleştirdi. Projeden doğrudan yararlanan, etkilenen ve bulunduğu çevreyi de etkileyen çiftçiler olmak üzere 3 gruptaki çiftçilerle görüşmelere dayalı Ağustos 2020 tarihli araştırmaya göre:

Projenin yarattığı değişim:

· Çalışma yapılan bahçelerde üreticilerin toplam üretimi proje öncesinde 20,7 ton iken 47,9 tona yükseldi.

· Komşu bahçelere göre bahçelerdeki üretim artışı ise yüzde 149 oldu.

· Projeden doğrudan yararlanan çiftçilerin yüzde 59.1’i proje ile aile işgücü kullanımının, yüzde 50’si dışarıdan işgücü temininin, yüzde 86,4’ü antepfıstığı üretimlerinin arttığını belirtiyor.

· Çiftçilerin yüzde 63,6’sı, projenin köy ekonomisine artırıcı yönde katkıda bulunduğunu kaydediyor.

· Projeden doğrudan yararlanan çiftçilerin yüzde 81,8’i, diğer çiftçilere ve diğer yerleşim yerlerine göre ürünlerinin fiyatında yüzde 10-30 oranında artış olduğunu ifade ediyor.

· Fıstığımız Bol Olsun ile elde edilen üretim gelişimi sonucunda ulusal hâsılanın en az 1 kat daha artabileceği öngörülüyor.

· Proje kapsamındaki faaliyetlerin Türkiye’deki tüm Antep fıstığı bahçelerinde uygulanması ve uygulamalar ile üretimde yüzde 50 artış sağlanması halinde, Antep fıstığından 2 milyar – 6 milyar TL arasında ek ulusal hasıla elde edilebileceği öngörülüyor.

INFLOW Awards’20 ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen INFLOW Awards, pandemi süreci sebebiyle dijital olarak düzenlendi. Ödül töreni, en uzun gece olan 21 Aralık’ta Onedio Youtube hesabında yayınlandı.

Bu yıl etkinlik kapsamında sahiplenilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Odeabank, kadın-erkek eşitliği alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk projesi Eşit Masallar ile INFLOW Awards’un partnerleri arasında yer aldı.

Influencer, marka ve ajans iş birliklerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen INFLOW Awards töreni, komedyen ve oyuncu Eser Yenenler’in sunumuyla gerçekleşti. Marka ve ajansların yarıştığı törende 26 farklı kategorideki ödüller sahiplerini buldu. Halk oylaması kategorisinin kazananları ise, yayınla eş zamanlı olarak Panoffect’in şehrin farklı noktalarında konumlandırdığı 23 dijital ekrana yansıdı.

Halk oylamasıyla belirlenen En İyi Youtube Influencer’ı ödülünü Danla Bilic, En İyi Instagram Influencer’ı ödülünü Damla Altun, En İyi Twitch Influencer’ı ödülünü Kendine Müzisyen ve En İyi Tiktok Influencer’ı ödülünü Cemre Solmaz aldı.

INFLOW Awards’20

En İyi Sosyal Sorumluluk Influencer Kampanyası: Boşa Harcama

Marka: Fairy

Ajans: 4129Grey

Influencer: Refika Birgül

En İyi Moda Influencer Kampanyası: Trendyolmilla Influencer Kapsül Koleksiyonları

Marka: Trendyol

Ajans: -

Influencer: Meriç Küçük, Damla Altun, Duygu Özaslan, Berkcan Güven, Elvin Levinler

En İyi Sağlıklı Yaşam Influencer Kampanyası: Wasa Pazar Geliştirme Projesi

Marka: Wasa

Ajans: Creatorden

Influencer: Nilay Keçeci, Simla Canpolat, Yusuf Adem Uzun

En İyi Gastronomi Influencer Kampanyası: Bosch Ev Aletleri En Güzel Evde

Marka: Bosch Ev Aletleri

Ajans: Montent

Influencer: Şemsa Denizel, İdil Yazar, Arda Türkmen

En İyi Oyun Influencer Kampanyası: İstanbul Tavla Turnuvası

Marka: Atolye Games

Ajans: Atolye Grup

Influencer: Cedi Osman, Burcu Esmersoy, Merve Oflaz, Alex de Souza, Fernando Muslera

En İyi Seyahat Influencer Kampanyası: Turkcell’le Türkiye #ÇokÇekici

Marka: Turkcell

Ajans: Mindshare & HumanZ Turkey

Influencer: Miray & Tolga (@keyifliyim), Nida Erdem (@bitmeyenkesif), Mücahit Muğlu

En İyi Teknoloji Influencer Kampanyası: Alper Rende ile Kaçış PUBG Edition

Marka: PUBG

Ajans: 51 Dijital & Dimi Reklam

Influencer: Alper Rende

En İyi Telekomünikasyon Influencer Kampanyası: Hayatım Benim Koleksiyonum x Dijital Koleksiyonerler

Marka: Oppo

Ajans: Karbonat

Influencer: Enfal Diner, Deniz Karasu, Murat Dağaslan, Kerimcan Akduman, Sefa Yamak, Koray Özpalamutçu, Umut Eker, Hakan Kurtaş, Didem Soydan, Uraz Kaygılaroğlu

En İyi Kriz Yönetimi Influencer Kampanyası: #iyikalpliol

Marka: Simple

Ajans: PR House

Influencer: Aslı Bekiroğlu

En İyi Ulaşım Araçları Influencer Kampanyası: Renault CLIO Influencer Klişelerine Karşı

Marka: Renault Clio

Ajans: Geometry Istanbul

Influencer: Serdar Kuzuloğlu, Doğan Kabak, Nursena-Ayşenur Yılmaz, Fahir Talib, Ahmet Aksöz & Karya Çandar (@ahmetkarya), Aslı İnandık

En İyi Ebeveyn & Çocuk Influencer Kampanyası: Evdeysek Yekta Kopan ile Masal Saati

Marka: Sek

Ajans: Ingage Media, Icm Turkey

Influencer: Yekta Kopan

En İyi Güzellik & Bakım Influencer Kampanyası: Rexona Stay Fresh Kampanyası

Marka: Rexona

Ajans: PR House, Proset

Influencer: Sude Alkış

En İyi FMCG Influencer Kampanyası: Nescafe Xpress Şekersiz Lansmanı

Marka: Nescafe Xpress

Ajans: CreatorDen, Roy+Teddy

Influencer: Berkcan Güven, Anıl Berk Baki, Bilgesu Işık, Elvin Levinler, @kedimari, Berk Keklik

INFLOW Özel Kategori Kazananları Listesi:

En İyi Yükseliş Gösteren Influencer: Cemal Can Canseven

En İyi Micro Influencer: Bilge Yenigül

En İyi Omni-Channel Influencer: Orkun Işıtmak

En İyi Celebrity Influencer: Pelin Akil Altan

En İyi Komedi Influencer’ı: Berk Keklik

Odeabank’ın katkılarıyla: En Kreatif İçeriğe Sahip Influencer: Rachel Araz Kiresepi

En İyi Influencer Pazarlama Ajansı: 51 Digital

Influencer Pazarlamasını En İyi Kullanan Marka: Trendyol

Yılın Influencer&Marka İşbirliği: Şeker Hakkında Her Şey

Marka: Sanofi

Ajans: Refika’nın Mutfağı

Influencer: Refika Birgül