Reklamlar sosyal medyadan YZ sohbetlerine kayıyor!

OpenAI, “Advertise in ChatGPT” çağrı­sıyla reklam işini yepyeni bir aşama­ya taşıdı. Türkiye dahil büyük-küçük tüm şirketler artık ajansa ya da OpenAI’ın sa­tış ekibine gitmeden, self-servis Ads Ma­nager (reklam yönetim platformu) üzerin­den kampanya açabiliyor. “Reklam evre­ni” ve ekosistemi yeniden tasarlanıyor.

Türkiye’de 2024’te medya yatırımlarının yüzde 74,2’si zaten dijitale gitti. Yeni kanal bu payın içinden büyüyecek. Yapay zekâ sonun­da hem kendisine hem kullanıcılarına para ka­zandırmak üzere reklam üzerinden çalışacak yeni iş modelini yapılandırmaya başladı. Peki yapay zekâ platformlarına reklam vermesi ya da o reklamın tüketiciye ulaşması için sistem nasıl işleyecek? Geçen haftaki GEO (Genera­tive Engine Optimization-Üretken Motor Op­timizasyonu) yazımda, markaların ChatGPT, Gemini, Claude ve Grok gibi üretken motorla­rın cevaplarında yer almasının belirleyici ola­cağını anlatmıştım. OpenAI, ChatGPT Ads’in 200 günden kısa sürede 1 milyar dolarlık yıl­lıklandırılmış (aylık gelirin 12 katı) reklam gelir temposuna ulaştığını, on binlerce rek­lamveren kullandığını ve ChatGPT’nin haf­talık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçti­ğini açıkladı. Reklamlar yalnızca ücretsiz ve Go paketlerinde. Gartner da 2028’de küresel reklam harcamasının %70’inden fazlasının yapay zekânın medya satın alma, fiyat ve so­nuçları etkilediği self-servis platformlardan geçeceğini öngörüyor. Sohbet reklamı bu dal­ganın en yeni halkası.

Şirketler ChatGPT’de ve diğer YZ platformlarında reklam vermeli mi?

Yanıt: Bu bir seçenek değil. Vermek zo­rundalar çünkü sosyal medya “beni fark et” derken arama motoru “beni bul” diyordu, şimdi ChatGPT ve diğer YZ platformları “ba­na yardım et, ne alayım ve hangisini, neden seçeyim?” gibi çoklu soru sağanağına anında yanıt veriyorlar. Artık müşteri yalnızca iki ke­limelik arama yazmıyor; bütçesini, ihtiyacı­nı, çekincesini, kullanım amacını anlatıyor. YZ sadece link ve fiyat vermiyor, sohbetin bağlamına göre kişisel danışman gibi açıkla­ma yapıyor, daha iyisini öneriyor. Reklamcı­lık anahtar kelimeden bağlama doğru kayıyor.

Nasıl reklam verilecek?

lReklamveren görüntülenme (CPM, Cost Per Mille-Bin Gösterim Maliyeti), tıklama (CPC, Cost Per Click-Tıklama Başına Mali­yet) veya dönüşüm hedefi belirleyebiliyor.

lÜlke, bütçe, reklam grubu, kreatif ve açı­lış sayfası tanımlanıyor.

lOpenAI Pixel (ziyareti ölçen takip kodu) ve Conversions API (Application Program­ming Interface-Dönüşüm Ölçüm Arayüzü) ile satış, kayıt veya müşteri adayı ölçülebiliyor. Müşteri yönetim yazılımı HubSpot ve e-tica­ret altyapısı Shopify entegrasyonları da baş­ladı.

lReklam gösterimden sohbete, sohbetten satış sürecine uzanıyor. Reklamdan marka­nın YZ asistanına geçilen Sponsorlu Ajanlar ise şimdilik yalnızca ABD’de testte.

Peki ne yapılmalı?

Meta veya Google’daki kampanyaları bu­raya kopyalamak yetmez; sohbet ayrı kreatif ister. ChatGPT’de iyi reklamın hammaddesi yalnızca iyi slogan olmayacak. İki kulvar var, ücretli reklam ve organik GEO. Reklam ceva­bı etkilemiyor, ama ikisi aynı hammaddeyle besleniyor. Ürün verisi, fiyat, stok, teslimat, kullanım alanı, karşılaştırma avantajı ve satış sonrası hizmet güncel ve tutarlı olmalı. Çün­kü yapay zekâ çağında pazarlama ile şirketin gerçek operasyonu arasındaki boşluk daha görünür hale gelecek.

İlk iş, büyük bütçe ayırmak yerine; kü­çük, kontrollü denemelerle ChatGPT’yi Meta, Google ve mevcut kanallarla aynı ticari ölçüt­lerde karşılaştırmak. Bu yüzden konu yalnız­ca pazarlamanın değil; satış, e-ticaret, veri ve teknoloji ekiplerinin de gündemine girmeli.

Erken uyarı: Yapay zekâ reklamcılığı pa­zarlama planına yeni bir kutu eklemiyor. Müşterinin karar yolculuğunu yeniden çi­ziyor. Ben buna “Karar Anı Reklamcılığı” diyorum. Bugün bu yeni dili öğrenen pazar­lama ve satış ekipleri, yarın bütçeler büyü­düğünde hem reklam veren hem karar anını anlayan taraf olacak. Yönetim kurulunun sorusu ise şu olmalı: Ürün verimiz, bir ya­pay zekânın bizi önermesine yetecek ka­dar temiz mi?