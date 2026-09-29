Reklamlar sosyal medyadan YZ sohbetlerine kayıyor!
OpenAI, “Advertise in ChatGPT” çağrısıyla reklam işini yepyeni bir aşamaya taşıdı. Türkiye dahil büyük-küçük tüm şirketler artık ajansa ya da OpenAI’ın satış ekibine gitmeden, self-servis Ads Manager (reklam yönetim platformu) üzerinden kampanya açabiliyor. “Reklam evreni” ve ekosistemi yeniden tasarlanıyor.
Türkiye’de 2024’te medya yatırımlarının yüzde 74,2’si zaten dijitale gitti. Yeni kanal bu payın içinden büyüyecek. Yapay zekâ sonunda hem kendisine hem kullanıcılarına para kazandırmak üzere reklam üzerinden çalışacak yeni iş modelini yapılandırmaya başladı. Peki yapay zekâ platformlarına reklam vermesi ya da o reklamın tüketiciye ulaşması için sistem nasıl işleyecek? Geçen haftaki GEO (Generative Engine Optimization-Üretken Motor Optimizasyonu) yazımda, markaların ChatGPT, Gemini, Claude ve Grok gibi üretken motorların cevaplarında yer almasının belirleyici olacağını anlatmıştım. OpenAI, ChatGPT Ads’in 200 günden kısa sürede 1 milyar dolarlık yıllıklandırılmış (aylık gelirin 12 katı) reklam gelir temposuna ulaştığını, on binlerce reklamveren kullandığını ve ChatGPT’nin haftalık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı geçtiğini açıkladı. Reklamlar yalnızca ücretsiz ve Go paketlerinde. Gartner da 2028’de küresel reklam harcamasının %70’inden fazlasının yapay zekânın medya satın alma, fiyat ve sonuçları etkilediği self-servis platformlardan geçeceğini öngörüyor. Sohbet reklamı bu dalganın en yeni halkası.
Şirketler ChatGPT’de ve diğer YZ platformlarında reklam vermeli mi?
Yanıt: Bu bir seçenek değil. Vermek zorundalar çünkü sosyal medya “beni fark et” derken arama motoru “beni bul” diyordu, şimdi ChatGPT ve diğer YZ platformları “bana yardım et, ne alayım ve hangisini, neden seçeyim?” gibi çoklu soru sağanağına anında yanıt veriyorlar. Artık müşteri yalnızca iki kelimelik arama yazmıyor; bütçesini, ihtiyacını, çekincesini, kullanım amacını anlatıyor. YZ sadece link ve fiyat vermiyor, sohbetin bağlamına göre kişisel danışman gibi açıklama yapıyor, daha iyisini öneriyor. Reklamcılık anahtar kelimeden bağlama doğru kayıyor.
Nasıl reklam verilecek?
lReklamveren görüntülenme (CPM, Cost Per Mille-Bin Gösterim Maliyeti), tıklama (CPC, Cost Per Click-Tıklama Başına Maliyet) veya dönüşüm hedefi belirleyebiliyor.
lÜlke, bütçe, reklam grubu, kreatif ve açılış sayfası tanımlanıyor.
lOpenAI Pixel (ziyareti ölçen takip kodu) ve Conversions API (Application Programming Interface-Dönüşüm Ölçüm Arayüzü) ile satış, kayıt veya müşteri adayı ölçülebiliyor. Müşteri yönetim yazılımı HubSpot ve e-ticaret altyapısı Shopify entegrasyonları da başladı.
lReklam gösterimden sohbete, sohbetten satış sürecine uzanıyor. Reklamdan markanın YZ asistanına geçilen Sponsorlu Ajanlar ise şimdilik yalnızca ABD’de testte.
Peki ne yapılmalı?
Meta veya Google’daki kampanyaları buraya kopyalamak yetmez; sohbet ayrı kreatif ister. ChatGPT’de iyi reklamın hammaddesi yalnızca iyi slogan olmayacak. İki kulvar var, ücretli reklam ve organik GEO. Reklam cevabı etkilemiyor, ama ikisi aynı hammaddeyle besleniyor. Ürün verisi, fiyat, stok, teslimat, kullanım alanı, karşılaştırma avantajı ve satış sonrası hizmet güncel ve tutarlı olmalı. Çünkü yapay zekâ çağında pazarlama ile şirketin gerçek operasyonu arasındaki boşluk daha görünür hale gelecek.
İlk iş, büyük bütçe ayırmak yerine; küçük, kontrollü denemelerle ChatGPT’yi Meta, Google ve mevcut kanallarla aynı ticari ölçütlerde karşılaştırmak. Bu yüzden konu yalnızca pazarlamanın değil; satış, e-ticaret, veri ve teknoloji ekiplerinin de gündemine girmeli.
Erken uyarı: Yapay zekâ reklamcılığı pazarlama planına yeni bir kutu eklemiyor. Müşterinin karar yolculuğunu yeniden çiziyor. Ben buna “Karar Anı Reklamcılığı” diyorum. Bugün bu yeni dili öğrenen pazarlama ve satış ekipleri, yarın bütçeler büyüdüğünde hem reklam veren hem karar anını anlayan taraf olacak. Yönetim kurulunun sorusu ise şu olmalı: Ürün verimiz, bir yapay zekânın bizi önermesine yetecek kadar temiz mi?
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