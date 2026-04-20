Rekorların ardından tansiyon yine yükseldi
ABD’nin Lübnan’da ateşkesin devreye girdiğini söylemesinin ardından İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açtığını duyurmasıyla Borsa İstanbul tarihi zirvelerine çıkmıştı. Ancak İran, deniz ablukasının sürmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını açıklaması yeniden tansiyonu yükseltti. Bu hafta gözler Ortadoğu’daki gelişmeler ve Merkez’in faiz kararında olacak.
İran savaşı başladığından bu yana piyasalar rahat bir nefes alamadı. Barış umutlarının arttığı günlerde toparlanma eğilimine giren piyasalarda, tansiyonun arttığı günlerde risk iştahı azalıyor. Benzer bir süreç son günlerde yeniden yaşanıyor. İran ve ABD arasında imzalanan iki haftalık ateşkes anlaşmasının ardından piyasalarda savaşın sona erebileceğine yönelik beklentiler artmıştı. Cuma günü ise hem ABD hem de İran’dan gelen açıklamalar, piyasalarda coşkuyu artırmıştı. ABD, Lübnan’a saldırıların duracağını açıklamış, İran ise Hürmüz Boğazı’nın yeniden gemi geçişlerine açıldığını duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından petrol fiyatları hızla geri gelirken borsa ve kripto paralar gibi riskli yatırım araçlarında yukarı yönlü hareketler oldu.
Hürmüz Boğazı yeniden kapandı
Ancak cuma günü piyasalara hakim olan bahar havası yeniden yerini kara bulutlara bıraktı. Çünkü İran kısa bir süre sonra ablukanın devam ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz’ü tekrar kapatması kararı üzerine, «İran bize şantaj yapamaz» dedi. İran ile yürütülen savaş karşıtı müzakerelerde nihai karar için çarşamba gününü işaret eden Trump, kalıcı bir anlaşma sağlanamaması durumunda ateşkesi uzatmayacağını belirtti ve deniz ablukasının her koşulda süreceğini ifade etti. ABD basını, İran ve ABD’li heyetler arasında yeni görüşmelerin 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan’da yapılacağını öne sürdü.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan’da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı. Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan’da Pakistan aracılığıyla İslamabad’da müzakereler yürütmüştü. Hafta sonu yaşananların ardından piyasaların ana gündemi yine İran savaşı ile ilgili gelişmeler olacak. ABD basınının iddia ettiği gibi ikinci tur görüşmelerinin yapılıp yapılmayacağı, yapılması durumunda nasıl bir sonuç çıkacağı fiyatlamaların yönünü belirleyecek. Bölgede tansiyonun yeniden artmasının petrol fiyatlarını nasıl etkileyeceği önemli. Brent türü petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde kalmasının borsalarda yukarı yönlü hareketleri sınırlayabileceği düşünülüyor. Petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması küresel anlamda enflasyonist baskıları artırmasından endişe ediliyor.
Merkez’in faiz kararı izlenecek
Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmelerin yanından bu hafta Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasaların yakından takip edeceği bir diğer önemli gündem maddesi. 22 Nisan’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası’nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği görüşü hakim. AA Finans’ın 37 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1’i 100 baz puan, 14’ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı. Mart ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.
Cuma günü Türk Lirası bazlı tarihi zirvelerini gören Borsa İstanbul kritik bir haftaya başlangıç yapacak. Haftaya 14 bin 587 puan seviyesinden başlayacak olan BIST 100 Endeksi’nde olası geri çekilmelerde ilk destek noktası 14 bin 250 puan seviyesinde. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 14 bin 100 puan seviyesi oldukça önemli bir destek bölgesi. 14 bin 100 puanın altına inilmesi halinde satışların hızlanabileceği ifade ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 15 bin 100 puandaki direncin geçilmesi durumunda 15 bin 800 puanın seviyelerinin hedeflenebileceği belirtiliyor. Bu arada cuma günü savaşta tansiyonu düşüren açıklamalarla 78 bin doların üzerini gören Bitcoin, belirsizliğin artmasıyla yeniden 75 bin dolar sınırına indi.
|Borsa
|14.587,93
|2,72 %
|Dolar
|44,8513
|-0,01 %
|Euro
|52,7608
|-0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1742
|-0,21 %
|Altın (GR)
|6.948,70
|0,54 %
|Altın (ONS)
|4.831,93
|0,86 %
|Brent
|88,2215
|-6,48 %