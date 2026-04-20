Rekorların ardından tansiyon yine yükseldi

ABD’nin Lübnan’da ateşkesin devreye girdiğini söylemesinin ardından İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açtığını duyurmasıyla Borsa İstanbul tarihi zirvelerine çıkmıştı. Ancak İran, deniz ablukasının sürmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını açıklaması yeniden tansiyonu yükseltti. Bu hafta gözler Ortadoğu’daki gelişmeler ve Merkez’in faiz kararında olacak.

İran savaşı başladığından bu yana piyasalar rahat bir ne­fes alamadı. Barış umutla­rının arttığı günlerde toparlan­ma eğilimine giren piyasalar­da, tansiyonun arttığı günlerde risk iştahı azalıyor. Benzer bir süreç son günlerde yeniden ya­şanıyor. İran ve ABD arasında imzalanan iki haftalık ateşkes anlaşmasının ardından piyasa­larda savaşın sona erebileceği­ne yönelik beklentiler artmıştı. Cuma günü ise hem ABD hem de İran’dan gelen açıklamalar, piyasalarda coşkuyu artırmış­tı. ABD, Lübnan’a saldırıların duracağını açıklamış, İran ise Hürmüz Boğazı’nın yeniden gemi geçişlerine açıldığını du­yurmuştu. Bu açıklamaların ar­dından petrol fiyatları hızla geri gelirken borsa ve kripto paralar gibi riskli yatırım araçlarında yukarı yönlü hareketler oldu.

Hürmüz Boğazı yeniden kapandı

Ancak cuma günü piyasala­ra hakim olan bahar havası ye­niden yerini kara bulutlara bı­raktı. Çünkü İran kısa bir süre sonra ablukanın devam ettiği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz’ü tekrar kapat­ması kararı üzerine, «İran bi­ze şantaj yapamaz» dedi. İran ile yürütülen savaş karşıtı mü­zakerelerde nihai karar için çarşamba gününü işaret eden Trump, kalıcı bir anlaşma sağ­lanamaması durumunda ateş­kesi uzatmayacağını belirtti ve deniz ablukasının her koşulda süreceğini ifade etti. ABD bası­nı, İran ve ABD’li heyetler ara­sında yeni görüşmelerin 20 Ni­san Pazartesi günü Pakistan’da yapılacağını öne sürdü.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıların ar­dından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan’da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlan­mıştı. Washington ve Tahran yö­netimleri, 11 Nisan’da Pakistan aracılığıyla İslamabad’da müza­kereler yürütmüştü. Hafta sonu yaşananların ardından piyasa­ların ana gündemi yine İran sa­vaşı ile ilgili gelişmeler olacak. ABD basınının iddia ettiği gibi ikinci tur görüşmelerinin yapı­lıp yapılmayacağı, yapılması du­rumunda nasıl bir sonuç çıka­cağı fiyatlamaların yönünü be­lirleyecek. Bölgede tansiyonun yeniden artmasının petrol fiyat­larını nasıl etkileyeceği önem­li. Brent türü petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde kalmasının borsalarda yukarı yönlü hare­ketleri sınırlayabileceği düşü­nülüyor. Petrol fiyatlarının yük­sek seyrini koruması küresel anlamda enflasyonist baskıları artırmasından endişe ediliyor.

Merkez’in faiz kararı izlenecek

Ortadoğu’daki jeopolitik geliş­melerin yanından bu hafta Mer­kez Bankası’nın faiz kararı piya­saların yakından takip edeceği bir diğer önemli gündem mad­desi. 22 Nisan’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplan­tısında Merkez Bankası’nın fa­izlerde bir değişikliğe gitmeye­ceği görüşü hakim. AA Finans’ın 37 ekonomistin katılımıyla ger­çekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22’si po­litika faizinin sabit bırakılacağı­nı öngörürken, 1’i 100 baz puan, 14’ü 300 baz puan artırım yapı­lacağını tahmin etti. Ekonomist­lerin nisan ayı PPK kararı bek­lentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılaca­ğı yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı. Mart ayında yapılan PPK toplantısın­da politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

Cuma günü Türk Lirası bazlı tarihi zirvelerini gören Borsa İs­tanbul kritik bir haftaya başlan­gıç yapacak. Haftaya 14 bin 587 puan seviyesinden başlayacak olan BIST 100 Endeksi’nde ola­sı geri çekilmelerde ilk destek noktası 14 bin 250 puan seviye­sinde. Bu seviyenin altına inil­mesi halinde 14 bin 100 puan se­viyesi oldukça önemli bir destek bölgesi. 14 bin 100 puanın altına inilmesi halinde satışların hız­lanabileceği ifade ediliyor. Yu­karı yönlü hareketlerde ise 15 bin 100 puandaki direncin ge­çilmesi durumunda 15 bin 800 puanın seviyelerinin hedefle­nebileceği belirtiliyor. Bu ara­da cuma günü savaşta tansiyo­nu düşüren açıklamalarla 78 bin doların üzerini gören Bitcoin, belirsizliğin artmasıyla yeniden 75 bin dolar sınırına indi.