Rekortmen fabrika sayısını ikiye çıkardı

Türkiye’de tekstil ile başlattığı sanayi yolculuğunda, üretim alanlarını çeşitlendiren Kipaş Holding, son yatırımını Aydın Söke OSB’de gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta açılan, toplam yatırım değeri 1 milyar dolar olan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası, sektörünün tek çatı altında kurulan en büyük yatırımı olarak faaliyete geçti. Alanında Avrupa’nın da en büyük tesisi olan Batı Kipaş Kağıt’ın ilk fazı (Paper Machine-PM2) üretime başlarken, ikinci fazının (PM3) yüzde 40 inşaatı tamamlandı. İki dev makinadan oluşan yatırımlar tamamlandığında Söke tesisinin üretim kapasitesi 1.2 milyon ton/yıl’a çıkacak. Kipaş’ın bu alandaki toplam üretim gücü de 2 milyon tona yaklaşacak.

Tekstilde de Avrupa'da 1'inci

Yılda 80 milyon metre kumaş ve günlük 330 ton iplik üretimi ile Avrupa’nın en büyük tekstil üretimine sahip Kipaş Tekstil’in ardından ikinci rekortmen fabrikasının başında Kipaş Holding’in ikinci kuşak temsilcilerinden Hanefi Öksüz’ün kızı Sinem Öksüz Dedebayraktar bulunuyor. Önceki gün görüştüğüm Sinem Öksüz Dedebayraktar yatırıma ilişkin, “Yönetim Kurulu Başkanımız Hanefi Öksüz Bey, ölçeğe, uzun vadeye ve teknolojiye önem veren yapısıyla bize önderlik ediyor. Dünyada benzeri olmayan bir teknolojiye dayalı bir yatırım Batı Kipaş Kağıt. İç pazardaki talebe karşılık verecek, yanı sıra ihracatçı yönü ile de ekonomiye katkı sunacak. Almanya ve Finlandiya merkezli, dünyanın en önemli üreticilerinden tedarik ettiğimiz makinalar, esnek üretim gücüyle de büyük değer yaratacak. Çevreci, son teknoloji ve dev üretim gücü en büyük avantajımız olacak” diyor.

Sinem Öksüz Dedebayraktar, holdingin kağıt alanındaki ilk yatırımı Kahramanmaraş’taki Kipaş Kağıt’ın makinalarının montajı sürecinde gruba dahil olmuş. Kendi ifadesi ile “Mühendis kökenli olduğumdan, sıfırdan kurulan bir tesisin inşa sürecini kaçırmak istemedim” diyor. Burada edindiği mesai, kendisine bu kez başında bulunduğu 2018’de yine sıfırdan kurulan Bilecik Bozüyük Ambalaj Tesisi için deneyim kazandırıyor.

Kipaş'tan nişastaya 80 milyon Euro’luk tesis

Kipaş, pandemi döneminde kritik önemi çok artan kağıt ve ambalaj alanındaki ilk yatırımını, 2014’te üretime geçirdiği Kahramanmaraş Kağıt ile attı. Ardından kurulan Bozüyük ambalaj tesisi ile iç pazarın ihtiyaçlarına önemli katkı sundu. Bu alanda dünya çapındaki yatırım, pandemi sürecinde önemli hizmetlerde bulunacak Batı Kipaş’a ilişkin ayrıntılı bilgileri yan satırlarda görebildiniz. Ben, size Kipaş’ın pandemiyle önemi ortaya çıkan iki ihtiyaca dönük yatırımlarından da bahsetmek istiyorum. Birincisi pandemiden hemen önce ilk kez girilen lojistik, Kipaş’ın salgın sürecinde kritik önem kazanan bu alandaki ihtiyacını gideren bir rol oynamış. Hali hazırda 70 araçtan oluşan filodaha da büyütülecek. Yönetim kurulunda lojistik alanından da sorumlu olan Sinem Öksüz Dedebayraktar, “Bu alandaki yatırımlarımız, geniş alanlardaki işlerimizin sağlıklı yürütülmesinde kilit hizmetlerde bulundu” diyor. Kipaş’ın ikinci yatırımı halen sürüyor. Grup, kağıdın da içinde olduğu gıdadan tekstile çok sayıda üretim alanının temel ihtiyacı nişasta konusunda da üretim hazırlığı yürütüyor. Memleketleri Kahramanmaraş’ta 80 milyon Euro yatırım ile kurulan nişasta üretim tesisi, 600 ton/ gün mısır kırma, yıllık 138 bin ton nişasta üretimi gerçekleştirecek. Hammaddeye ulaşımın ne derece önemli olduğunun pandemi döneminde çok iyi anlaşıldığını kaydeden Sinem Öksüz Dedebayraktar, “Lojistik yatırımımızın geri dönüşlerini salgın döneminde çok iyi alabildiğimizi düşünüyorum. Yanı sıra hammadde temini de kritik önemde. Tesislerimizin nişasta ihtiyacını önümüzdeki ağustostan itibaren karşılayabileceğiz. Bu durum, entegre yapımızı daha da güçlendiriyor” diye konuştu.

Kipaş Eğitim’de öğrencilerin yarısından fazlası burslu okuyor

2015 yılından bu yana kağıt-ambalaj, lojistik ve eğitim alanlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Dedebayraktar, 2012 yılında Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oluyor ve ardından New York Üniversitesi'nde işletme üzerine eğitimini tamamlıyor. Akademik anlamda yapmak istedikleri olduğunu kaydeden, ancak kağıt yatırım süreci ile mühendislik yönü ağır basarak Kipaş’ta mesaiye başlayan Öksüz, sanıyoruz eğitime yönelik yapmak istediklerini, Kahramanmaraş’ın olduğu kadar tüm Türkiye’nin değer yaratan okulları arasına girmeyi başaran Özel Kipaş Eğitim Kurumları’ndaki görevi ile bir nebze olsun gideriyor diye düşünüyoruz. Yarıdan fazlası burslu okuyan 1.200 öğrenci kapasiteli okulun, kurucu temsilciliğini yürüten Öksüz Dedebayraktar, “Lise ve üniversite sınav sonuçlarındaki başarımız her geçen gün artıyor. 11’in üzerinde okul yaptırarak devletimize bağışladık. Kipaş okulumuz ile memleketimize iyi eğitimli insanlar yetiştirmeyi arzuluyoruz” diyor.

Yeni yatırımlarla ciroyu da ihracatı da katlayacak

Kaplamalı kağıt üretimi yapacak olan Batı Kipaş Kağıt, bu alanda iç pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak, yanı sıra ihracat gerçekleştirecek. Tesisin 3 ay önce başlayan deneme üretimleriyle gerçekleşen ihracatı 30 milyon dolar oldu. Tüm proje bittiğinde minimum 300 milyon dolarlık ihracat hesapları yapılıyor. Bu hali hazırda toplam 250 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Kipaş Holding’in bu alandaki cirosunu katlaması anlamına geliyor. Pandemi döneminde iç pazarın ihtiyaçlarına ağırlık veren şirket üzerinden cari dengeye 500 milyon dolarlık katkı sunulması hedefleniyor. Sinem Öksüz Dedebayraktar, Holding’in cirosunun 1.5 milyar dolar olduğunu, 2023 sonunda ise cironun 3 milyar dolara çıkmasını beklediklerini dile getiriyor. Dedebayraktar, “Önceliğimiz tabii ki Türkiye pazarımız. İç pazarın talebini karşıladıktan sonra ihracata yöneleceğiz” diyor.

Öksüz ve Gümüşer ailelerinin 2. kuşağı da yönetimde

Öksüz ve Gümüşer ailelerinin ortaklığında başarı ile yürüyen Kipaş Holding’in çeşitlenen faaliyet alanlarında ailelerin ikinci kuşağı da devrede bulunuyor. Kağıt, eğitim ve lojistik alanlarından sorumlu Sinem Öksüz Dedebayraktar dışında ablası İrem Öksüz çimento ve enerji, Halit Gümüşer tekstil, Hikmet Gümüşer de finans ve muhasebe faaliyetlerine katkı sunuyor. Dördü de yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Hanefi Öksüz’ün diğer kızı Deniz Öksüz de Kipaş Kağıt’ın Bozüyük tesisinin başında mesai yürütüyor.