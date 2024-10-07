Renault’nun 58 milyar euroluk bankası sigorta için Türkiye’ye geliyor
Groupe Renault’nun otomotiv finansmanı için kurduğu ve 58 milyar euroluk varlığa, 1 milyar euronun üzerinde kâra sahip RCI Banque, Türkiye’de POCA Bilişim Teknolojileri AŞ ile sigorta acentesi olarak faaliyet gösterecek ortak bir girişime imza atıyor.
Dünyanın en önemli otomotiv şirketlerinden biri olan Fransız Renault’nun temeli 1899 yılına dayanıyor. Louis Renault’nun küresel ekonomiye kazandırdığı grup, her ne kadar otomobil ile bilinse de hemen hemen hemen otomotiv endüstrisinin her sektöründe var.
Kamyondan tanka, tarım araçlarından uçak motorlarına kadar üretim çeşidi yüksek olan 122 milyar euro varlığı, 52 milyar eurodan fazla geliri olan Groupe Renault’nun en ilginç kollarından biri de otomotiv finansmanı için kurduğu RCI Banque. 1974’te Renault tarafından bayiliklerinin satışlarını finanse etme ve otomobil üretiminin Avrupa’daki nakit akışını yönetme amacıyla kurulan Renault Credit International yani RCI Banque’nin son açıklanan 2020 verilerine göre 2020 sonunda 17.8 milyar euroluk yeni finansman, sigorta ürünleri dahil olmak üzere 4,6 milyon servis sözleşmesi gerçekleştirdi.
4 bine yakın çalışanı var
Avrupa’daki en büyük otomobil kredisi varlık destekli menkul kıymet ihraççılarından biri olan RCI Banque, 58 milyar euroluk varlığa, 1 milyar euronun üzerinde kâra sahip. 4 bine yakın çalışan ı olan Fransız finans devi, Türkiye’de önemli bir işbirliği kararı aldı. Renault Credit International Banque, POCA Bilişim Teknolojileri AŞ ile sigorta acentesi olarak faaliyet gösterecek ortak bir girişime imza atıyor. Anlaşma sağlanır, resmi onay verilirse, Renault, POCA Bilişim ile işbirliği ile güçlü bir yapıya imza atacak.
POCA ile açık bankacılık
2021 yılında kurulan POCA, kullanıcılarının tüm finansal ihtiyaçlarına cevap veren bir SuperApp olma özelliğine sahip. POCA, para transferi, dijital kart işlemleri, fatura ödeme, nakit iade kampanyaları, sigorta işlemleri, hazır kredi gibi işlem ve özelliklere sahip. Türkiye’de açık bankacılık altyapısı sunmak üzere lisans onaylarını alan ilk FinTek şirketlerinden biri olan United Payment’ın ortakları arasında yer aldığı POCA, 2024 yılında ilk cüzdan ve bankalar arası para transfer hizmetini gerçekleştiren ilk dijital cüzdan oldu. POCA bu yılın mart ayında da Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın “Şort Sponsoru” olmuştu.