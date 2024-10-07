Renault’nun 58 milyar euroluk bankası sigorta için Türkiye’ye geliyor

Groupe Renault’nun otomotiv finansmanı için kurduğu ve 58 milyar euroluk varlığa, 1 milyar euronun üzerinde kâra sahip RCI Banque, Türkiye’de POCA Bilişim Teknolojileri AŞ ile sigorta acentesi olarak faaliyet gösterecek ortak bir girişime imza atıyor.

Dünyanın en önemli oto­motiv şirketlerinden biri olan Fransız Rena­ult’nun temeli 1899 yılına da­yanıyor. Louis Renault’nun kü­resel ekonomiye kazandırdığı grup, her ne kadar otomobil ile bilinse de hemen hemen hemen otomotiv endüstrisinin her sek­töründe var.

Kamyondan tanka, tarım araçlarından uçak motor­larına kadar üretim çeşidi yük­sek olan 122 milyar euro varlı­ğı, 52 milyar eurodan fazla geliri olan Groupe Renault’nun en il­ginç kollarından biri de otomo­tiv finansmanı için kurduğu RCI Banque. 1974’te Renault tara­fından bayiliklerinin satışlarını finanse etme ve otomobil üreti­minin Avrupa’daki nakit akışını yönetme amacıyla kurulan Re­nault Credit International yani RCI Banque’nin son açıklanan 2020 verilerine göre 2020 so­nunda 17.8 milyar euroluk yeni finansman, sigorta ürünleri da­hil olmak üzere 4,6 milyon ser­vis sözleşmesi gerçekleştirdi.

4 bine yakın çalışanı var

Avrupa’daki en büyük otomo­bil kredisi varlık destekli men­kul kıymet ihraççılarından bi­ri olan RCI Banque, 58 milyar euroluk varlığa, 1 milyar euro­nun üzerinde kâra sahip. 4 bi­ne yakın çalışan ı olan Fransız finans devi, Türkiye’de önemli bir işbirliği kararı aldı. Renault Credit International Banque, POCA Bilişim Teknolojileri AŞ ile sigorta acentesi olarak faa­liyet gösterecek ortak bir giri­şime imza atıyor. Anlaşma sağ­lanır, resmi onay verilirse, Re­nault, POCA Bilişim ile işbirliği ile güçlü bir yapıya imza atacak.

POCA ile açık bankacılık

2021 yılında kurulan POCA, kullanıcılarının tüm finansal ihtiyaçlarına cevap veren bir SuperApp olma özelliğine sa­hip. POCA, para transferi, diji­tal kart işlemleri, fatura ödeme, nakit iade kampanyaları, sigor­ta işlemleri, hazır kredi gibi iş­lem ve özelliklere sahip. Türki­ye’de açık bankacılık altyapısı sunmak üzere lisans onaylarını alan ilk FinTek şirketlerinden biri olan United Payment’ın or­takları arasında yer aldığı PO­CA, 2024 yılında ilk cüzdan ve bankalar arası para transfer hizmetini gerçekleştiren ilk di­jital cüzdan oldu. POCA bu yılın mart ayında da Fenerbahçe Be­ko Erkek Basketbol Takımı’nın “Şort Sponsoru” olmuştu.