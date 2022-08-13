Resesyondan güçlenerek çıkmak

Tunç DİPTAŞ

tunch@tunchdiptas.com

Mevsimlerden yaz... Ağustos ayı tüm sıcaklığını hissettiriyor.

Dünya ve Türkiye ekonomisinde de durum aynı. Hayat pahalılığı yaz aylarının sıcaklığı gibi etkisini artırmaya devam ediyor. Enflasyon Amerika’da da rekor seviyelere geldi. Her üç ayda bir faiz artışları gerçekleşiyor.

Öte yandan, son açıklanan ekonomik veriler gösteriyor ki soğuk ve zorlu bir kışın arifesindeyiz. Türkiye’de resesyon kaçınılmaz bir şekilde kendini hissettiriyor.

ABD’de de bir resesyon olup olmayacağından çok, ne kadar süreceği ya da etkilerinin ne kadar derin olacağı tartışılıyor. Google ilk defa satışlarında düşüşler yaşamaya başladı.

Kurumlar ve insanlar resesyon korkusunu hissetmeye başladı bile. Ekonomide yaratacağı tahribatın ne olacağı merak ediliyor.

Peki, resesyon, ekonominin duraklaması, üretimin yavaşlaması, çarkların daha yavaş dönmesi, paranın azalması anlamına geliyorsa bu değişime karşı nasıl bir strateji oluşturmalıyız?

Soğuk kış ayları geldiğinde karın, yağmurun altında donmayı beklemek istemiyorsak aklımızı bu değişime nasıl hazırlamalıyız?

Öncelikle resesyonun akışında giden normal bir durum olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Zira tarihe baktığımız zaman her 10-12 yılda bir ekonominin yavaşladığını, resesyona girildiğini görüyoruz. En son 2008 yılında bir resesyon ve sonrasında kriz yaşandı.

Pandemi dolayısıyla ertelenen resesyonun bu yıl içerisinde yaşanmaya başlanacağı birçok uzman tarafından uzun süredir konuşuluyordu. Beklenen bir durumdu bu.

Kötü haberler yatırımcının dostu İkinci olarak dünyanın en zengin iş adamları, aslında resesyonu bir fırsat olarak görüyorlar. Örneğin dünyanın en zengin beş insanından birisi olan Warren Buffet’ın bu konuda ünlü bir sözü var: “Kötü haberler yatırımcının dostudur. Daha düşük fiyattan önemli fırsatları satın almanızı sağlar.”

Çok önemli kurumlar ve başarılı insanlar resesyon sonrası oluşan krizlerden fırsat yaratarak çıkmışlardır. Uber, Airbnb, Netflix gibi bugünün milyar dolarlık firmalarının doğuşu 2008 yılı krizine denk gelir. IBM, Fedex, Apple, CNN, Disney gibi dünyaca ünlü markaların doğuşu da hep ekonominin duraksadığı dönemdedir.

Örneklerde de görüldüğü gibi tarih herkesin duraksadığı zamanda fırsat yaratanları altın harflerle yazar.

Bunun için de güçlü bir düşünce yapısı oluşturmak ve zihinsel olarak kuvvetli olmak gerekir. Resesyon dönemine girildiğinde cesaretle ayakta kalabilmenin yolu kendinize, öncesinde yatırım yapmaktan geçer.

İşte size kendinizi zihinsel olarak zor zamanlara hazırlamanız için 7 öneri:

1- Aklınızı sadece sizi kuvvetlendirecek bilgilerle doldurun. Yaptığınız işte uzmanlaşmanızı sağlayacak ya da kişisel gelişmenizi sağlayacak kaynaklar edinin. Her gün en az 30 dakika okuyarak ya da dinleyerek edineceğiniz bilgiler gelişmenizi sağlayarak sizi bir üst aşamaya taşıyacaktır. İyi fikirler hiçbir zaman size kolayca gelmez, onları mutlaka arayıp bulmalısınız.

Günümüzde gazeteler, televizyonlar sadece ilginizi çekmek, bu sayede satış yapabilmek için negatif haberler yapıyorlar. Onların hedefi ilginizi çekerek reyting yapmak. Bunun yerine aklınızı pozitif, amacınıza ve hedefinize yönelik bilgilerle donatırsanız olumlu sonuç alırsınız.

2- Vücudunuz ve beyniniz birbirine bağlı çalışır. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız, işleriniz yolunda gitmiyorsa, anksiyete veya panik atak gibi problemler yaşıyorsanız düzenli spor yapmaya başlayın. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki günde 30 dakika yapılan düzenli spor yalnızca vücudunuzun zinde kalmasını sağlamıyor, beyninizin daha iyi çalışmasını, daha fazla enerjiye sahip olmanızı sağlıyor.

3- Hedeflediğiniz alanda başarılı olmuş kişileri bulup nasıl bu noktaya geldiklerini analiz edin. Dünyayı yeniden keşfetmenize gerek yok. Sağlıklı bir vücut yapısına sahip olmak istiyorsanız bunu başarmış birini örnek alın. Finansal başarı elde etmek istiyorsanız bunu elde etmiş birisini modelleyin. Hedeflerine ulaşmış kişilerin yaptıklarını modellemeniz sizi başarıya daha hızlı ulaştıracaktır.

4- Hedeflerinize, hayallerinize daha kısa yoldan götürecek, istediğiniz alanda gelişmenizi hızlandıracak bir koç veya mentor ile çalışın.

5- Aksiyon alın. Belirsizliklerle karşılaşan, korkularına karşı çözüm üretemeyen kişilerin yapamadığı şey harekete geçmektir. Sizi hedefe götürecek stratejileri planlamanız elbette önemli. Ancak daha önemli olan harekete geçmektir. Amacınızı ve hedefinizi net olarak biliyorsanız harekete geçtikten sonra planlamanız daha kolay olacaktır.

6- Aldığınızdan daha fazlasını vermeye odaklanın. Eğer bu düşünceyi hayatınızın merkezi haline getirip her alanda uygularsanız hayatınızın olumlu yönde inanılmaz değiştiğini göreceksiniz.

7- “Her kriz içerisinde fırsat barındırır.” Her sabah bu sözü kendinize söylerseniz ve yaptığınız iste hangi fırsatların oluşacağını tahmin etmeye çalışırsanız mutlaka yeni fikirler ve çözümler üretirsiniz.

Resesyon yaklaşırken, soğuk kış ayları öncesinde unutmamanız gereken şudur: “Güzel zamanlar zayıf insanları, zayıf insanlar zor zamanları, zor zamanlar güçlü insanları, güçlü insanlar da güzel zamanları yaratır.”