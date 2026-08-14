Resort gibi süper yat Kinda II

İtalyan tersanesi Baglietto, 172 yıllık tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Tersanenin şimdiye kadar inşa ettiği en büyük yat olan 60 metrelik Kinda II, sahibine teslim edildi. Yeni amiral gemisi, markanın T60 serisinin ilk modeli olarak dikkat çekerken, Baglietto’nun süperyat segmentindeki iddiasını da güçlendiriyor.

Francesco Paszkowski Design tarafından tasarlanan Kinda II, dik pruva yapısı, geniş cam yüzeyleri ve kesintisiz dış hatlarıyla çağdaş bir görünüme sahip. Açık yaşam alanları, iç ve dış mekânlar arasında güçlü bir bağlantı kurarak denizle bütünleşen bir yaşam deneyimi sunuyor.

Deniz üzerinde lüks yaşam

Süperyatın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise kıç bölümünde yer alan geniş beach club alanı. Denize doğrudan açılan bu bölümde yüzme havuzu, bar ve spor salonu bulunuyor. Böylece Kinda II, lüks resort deneyimini deniz üzerinde sunuyor.

Tekne sahibine ayrılan özel güverte; çalışma odası, giyinme odası ve iki ayrı banyoya sahip geniş bir süitten oluşuyor. Ayrıca biri baş tarafta özel dalma havuzuna, diğeri ise kıç bölümde jakuziye sahip iki ayrı açık yaşam alanı, maksimum mahremiyet ve kesintisiz deniz manzarası sunuyor.

Misafirler için hazırlanan beş lüks kabin, uzun seyirlerde üst düzey konfor sağlarken, mürettebat alanları da yüksek hizmet standardını destekleyecek şekilde tasarlandı.

Kinda II, yalnızca konaklama ve yaşam alanlarıyla değil, sunduğu yaşam deneyimiyle de öne çıkıyor. Tam donanımlı spa alanı ve geniş güneşlenme güvertelerinin yanı sıra, garajında yaklaşık 7 metrelik tender bot, jet ski’ler ve çeşitli su sporları ekipmanları bulunuyor. Baş güvertede yer alan touch-and-go helikopter pisti ise ulaşımı daha pratik hale getiriyor. Özellikle bu seviyede bir süperyatta adaptasyonların tercih sebepleri arasında yer alıyor.

İki adet Caterpillar 3512 motorla donatılan Kinda II, 16 knot azami hıza ulaşırken 12 knot seyir hızında uzun menzilli ve konforlu yolculuklar sunuyor.

İlk kez Monaco'da sergilenecek

Baglietto’nun yeni T60 platformu, resmi tanıtımından önce büyük ilgi gördü ve seriden üç sipariş şimdiden kesinleşti. Kinda II’nin uluslararası tanıtımı ise eylül ayında düzenlenecek Monaco Yacht Show’da gerçekleştirilecek. Yeni amiral gemisi, hem boyutları hem de sunduğu lüks yaşam anlayışıyla fuarın en dikkat çeken yatlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Mavi lüksün yeni gözdeleri: Deniz oyuncakları

Denizde lüks ve eğlence anlayışı çabuk değiştiriyor. Son dönemde teknelerin adeta “olmazsa olmazı” haline gelen deniz oyuncakları, her geçen gün artan çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Bir dönemin vazgeçilmezi olan jet-ski’ler; pek çok bölgede tehlikeli bulunması ve Göcek gibi lokasyonlardaki yasa göre belirli mesafe sınırlandırmaları getirilmesi sebebiyle yerini yavaş yavaş denizin üstünde süzülen foil’lere bırakıyor.

Öte yandan popülaritesi çığ gibi büyüyen SUP paddle’lar (Ayakta kürek sörfü) pazarında her yıl yeni markalar boy gösteriyor. Gelişen teknolojinin yanı sıra üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de denize olan ilgi de katlanarak artıyor. Öte yandan büyük tekneler ve katamaranlardaki geniş kullanım alanları, deniz oyuncaklarının çeşitlenmesine ve kullanımının yaygınlaşmasına imkan tanıyor.

Elektrikli oyuncaklarda güvenlik alarmı

Genişleyen bu pazarda, özellikle bataryalı ve elektrik destekli oyuncakların ideal koşullarda saklanması ve korunması hayati önem taşıyor. Taşınabilir lityum iyonlu deniz oyuncaklarının son üç yılda belirgin bir popülerlik kazandığını belirten Avart Luxury Toys Kurucusu Gökhan Doboğlu, güvenlik süreçlerine dair kritik uyarılarda bulunuyor. Piyasada bu tip oyuncakların satışını yapan çok sayıda firma olduğuna değinen Doboğlu, şu detaya dikkat çekiyor: “Satıcı firmaların, ürünü tedarik ettiği üreticiden pillerin ısıya dayanıklılık testlerinin yapıldığına dair belgeyi muhakkak alması gerekiyor. Bu belge, pilin taşıdığı riskin en alt seviyeye indirildiğini kanıtlayan en temel dokümandır.”

Kullanıcılar için 4 hayati kural

Kullanıcı kanadında da ciddi bir bilinçlenmeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Doboğlu, Lityum iyonlu bataryaların güvenli kullanımı için şu kuralların altını çiziyor:

1. Aşırı şarjdan kaçının:

Piller, belirlenen şarj sürelerinden daha uzun süre prizde bırakılmamalı.

2. Darbelerden koruyun:

Çıkarılabilir bataryaların her türlü fiziksel darbeden uzak tutulması gerekiyor.

3. İzolasyonu korumaya özen gösterin:

Fabrikasyon izolasyonun kesinlikle bozulmaması şart.

4. Tamir riskine girmeyin:

Oksijen ile teması kesilmiş lityum iyon bataryaların tamir edilip aynı izolasyon seviyesine ulaştırılması mümkün değil. Fabrika çıkış eski haline dönemeyen bu pillerin tamir ettirilmesi çok büyük risk taşıyor.