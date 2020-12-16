Restoran sayısı 550’yi buldu, 120 çalışanına patronluk kapısını açtı

DOMİNO’S Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga’yla Dünya’nın YouTube kanalındaki sohbette buluştuğumuzda 2017 yılı temmuz ayı başlarındaki yazımın başlığını anımsadım:

• Domino’s Eurasia’yı büyüttü, Londra’da halka “premium” açtı...

Seymur Tarı’nın önderliğindeki Turkven, 2010 yılında o günlerde 100 şubesi bulunan Domino’s Türkiye’nin yüzde 100’ünü almış, başına Aslan Saranga’yı getirmişti.

Zamanla Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan’daki operasyonları devralınınca Domino’s Eurasia çatısı oluşturulmuştu.

2017 yılında DP Eurasia Group’a bağlı 4 ülkedeki restoran sayısı 480’i Türkiye’de olmak üzere 570’e ulaşıp, cirosu 700 milyon liraya dayanınca Turkven kararını vermişti:

- DP Eurasia’yı Londra Borsası’nda halka açalım.

DP Eurasia, 2017 yılı temmuz ayı başında 374 milyon dolarlık toplam değer üzerinden London Stock Exchange’te“premium listing”e kote edilerek halka açılmıştı.

DP Eurasia’nın 2020’de ulaştığı büyüklüğü Aslan Saranga’ya sordum, anlattı:

- 550’si Türkiye’de olmak üzere 4 ülkedeki restoran sayımız 770’i buldu. 1.1 milyar lirası Türkiye’den olmak üzere 2020’yi 1.5 milyar liralık ciroyla kapatmayı öngörüyoruz.

COVID-19 sürecindeki durumu değerlendirdi:

- 2020’ye yüzde 20-25 ciro artışıyla başlamıştık. COVID-19 süreciyle birlikte mart-mayıs döneminde ciro kayıplarımız oldu. Haziran ayından son kapanma günlerine kadar yeniden büyüme temposu yakaladık. 2020’yi yüzde 25 ciro büyümesiyle geride bırakacağız.

Bu dönemde 13 restoranı kapattıklarını belirtip, açılışlara dikkat çekti:

- Restoran açılış tempomuz COVID-19’a rağmen iyi bir seyir izledi. 2020’de 35 yeni restoran açmış olacağız.

Bu noktada istihdamın altını çizdi:

- Türkiye’de 7 bin 500’den fazla çalışanımızla istihdama önemli katkımız var. Çoğu kurye olmak üzere yeni işe alımlarımız 1000 kişiyi bulacak.

Online satışlar üzerinde durdu:

- Bizim işimizin temelinde evlere servis var. Kendi kurye ekibimizle zaten yoğun şekilde evlere servis gerçekleştiriyorduk. Pandemi ile birlikte internet üzerinden siparişler yüzde 70-75’lere çıktı.

Türkiye’deki şubelerinin yüzde 80’ini franchisee’lerin oluşturduğunu kaydetti:

- Bu özelliğimizle Türkiye’de en fazla franchise’ı olan uluslararası restoran grubuyuz.

Ardından ekledi:

- Domino’s olarak girişimci ruhumuzu koruyan bir markayız. Öyle ki, bugüne kadar yüzlerce çalışanımızı franchise’ımız olmaları için teşvik ettik.

Domino’s çalışanları arasından kaç franchise çıktığını merak ettim, aktardı:

- Domino’s’ta kuryelik dahil farklı birimlerde yetişmiş arkadaşlarımıza ait şube sayımız 120’yi buldu. Çalışma arkadaşlarımızın girişimcilik tarafındaki yetkinliklerini geliştirmelerine destek vererek birer yatırımcı olmalarını sağladık.

Bunun üzerine bir Domino’s restoran açmanın maliyetini öğrenmek istedim, paylaştı:

- 700 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişiyor. Restoranlarımız genellikle 3-4 yılda yatırım bedelinin geri dönüşünü sağlayabiliyor.

Franchisee’lerin başarısının temeline vurgu yaptı:

- En önemlisi, insanın işinin başında durmasıdır.

120’sinin eski Domino’s çalışanının “sınıf atlaması”, şirkette “patronluk kapısı”nın açık olduğunu gösteriyor...

Ciroya dayalı kira ‘mücbir sebep' listesine girsin

DESA Deri CEO’su Burak Çelet, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ile yaptığımız sohbeti içeren yazım üzerine bir mesaj gönderdi:

- Aralık ayının başından beri perakende sektörünün mağazalarda sayaçlarla yaptıkları ölçümlere göre müşteri sayısı kümülatifte yüzde 79 düşmüş durumda.

Bu bilginin ardından sürdürdü:

- Sadece yabancılar değil, bazı yerli AVM sahipleri perakende sektörünün cüzi kira indirimleriyle bu dönemi atlatabileceğini düşünüyor. Oysa sektördeki mağazaların bir bölümü bırakın kirayı, personel ve elektrik giderlerini bile karşılayamıyor.

Devletin dövize endeksli kiraların TL’ye çevrilmesi benzeri bir yöntemle işe el atması gerektiğini savundu:

- Ciroya dayalı kira formülü “mücbir sebep" listesine girmeli.

Ardından ekledi:

- Mağaza kapatmaları sırasında kira sözleşmelerinde yer alan cezai şartların da kaldırılması gerekiyor.

AVM’ler için de şu öneriyi ortaya koydu:

- AVM yatırımcıların kredi borçlarının ertelenmesi için destek verilmeli ki onlar da markaların, perakende sektörünün taleplerini karşılayabilsin.

7 milyon bilim insanı arasında ilk yüzde 2'de NKU Rektörü de var

ÖZCANLAR Köfte’nin patronu, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan’ın sosyal medyadaki paylaşımı dikkatimi çekti:

- Duymayanlar için belirteyim; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKU) Rektörümüz Prof. Mümin Şahin, Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Özcan, mesajını şöyle noktaladı:

- Tekirdağımız ve ülkemiz adına gurur duyduk Hocam...

Ardından konuyla ilgili Tekirdağ çıkışlı haberlere baktım:

- Stanford Üniversitesinden Prof. John ioannidis ve ekibi tarafından “Plos Biology" dergisinde yayınlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde Tekirdağ NKU Rektörü Prof. Mümin Şahin de yer aldı.

Listenin nasıl hazırlandığını okudum:

- Liste hazırlanırken 22 temel alan ve 176 alt bilim dalında dünyada 7 milyon bilim insanıyla ilgili bilgiler belirlenen kriterlere göre tarandı.

Listeyi hazırlayan ekip, şu kriterler üzerinde durdu:

- Bilim insanlarının yayın sayıları, atıf sayıları, yazar sıralamaları.

Çalışmada “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” diye tanımlanan bölüm şöyle saptandı:

- Dünyadaki 7 milyon bilim insanından 160 bini ilk yüzde 2'lik dilimi oluşturdu.

Çalışma için incelenen 7 milyon bilim insanının sadece 2019 yılındaki “bilimsel etki değerleri“nin hesaplandığı vurgulandı:

- 160 bin kişilik ilk yüzde 2'lik dilimde Türkiye'den 857bilim insanı yer aldı.

Tekirdağ’daki haber siteleri, listeyle ilgili şu yorumu yaptı:

- Tekirdağ NKU Rektörü Prof. Mümin Şahin'in makine mühendisliği alanında bu listede yer alması, üniversitede ve kentte sevinç yarattı.