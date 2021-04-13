Restoranlarda aç/kapa gıda israfını da artırdı

Gıda israfını önlemek, artan gıdaları iyilik yapmak için değerlendirmek üzerine kurulu bir sosyal girişim modeli olan Fazla Gıda, pandemide yeni inovatif çözümleri devreye aldı. Bünyesinde mühendisler bulunan girişim için inovasyon çok da zor bir mesele değil. Fazla Gıda’nın Kurucu Ortağı Olcay Silahlı, dünyada böylesine büyük israfı önlemek için yaratıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Üstelik pandemi döneminde çeşitli nedenlerle israfın arttığının da altını çiziyor.

Olcay Silahlı’nın pandemide dikkat çektiği sorunlardan biri, kapanmalar nedeniyle en çok zarar gören sektörlerden olan yeme- içme ile ilgili. Silahlı’ya göre vakaların seyrine göre dönem dönem açılıp kapanan, kapasitenin altında müşteri kabul etmek zorunda kalan restoran ve kafelerdeki israf, salgında fark edilir şekilde artış gösterdi. “Restoranlar, ilk kapanmalar sırasında mevcut gıda stoklarını kullanamadılar. Standart satın alım ve üretim planlamalarının optimizasyonu hızlı şekilde gerçekleştirilemediği için kısa vadede restoranların gıda atığı arttı” diyen Silahlı, restoranların yeniden açılmasıyla da bu kez yeme-içme, paket servis ve gel–al hizmetlerinde siparişlerdeki belirsizlikler nedeniyle sorunlar yaşandığını vurguluyor. Silahlı, sektöre ilişkin gözlemlerini şöyle anlatıyor: “Yaptığımız saha çalışmalarında özellikle işletmelerin bu değişen koşullar ve anlık tüketici alışkanlıkları nedeniyle ellerinde üretim fazlası ürün kaldığını gözlemledik. Hemen restoranlar ile işbirliğine gidip, ellerinde kalan ürünleri online kanalda ön satışla elden çıkarmalarını sağlayan bir platform kurduk. Belirlenen saatlerde ürünler yarı fiyatına satılıyor. Hem atık oluşmuyor hem de insanlar daha uygun fiyatlarda gıdaya ulaşıyorlar.”

Hedef haziranda 500 restoran

Silahlı’nın belirtti modelde restoran “Bugün elimde şu kadar porsiyon yemek kalacak” diyor ve Fazla Gıda sistemine koyuyor. Kullanıcılara “Akşam 6 ila 8 arasında gel al” diyor. Tüketicilerin büyük ilgi gösterdikleri platforma şu anda 20 restoran üye olmuş durumda. Silahlı, bunun mayısa kadar 200, haziran sonuna kadar da 500’e ulaşmasını hedeflediklerini belirtiyor. Silahlı, “İlk hafta sisteme bin 500 kullanıcı geldi. Arz-talep dengesi bozulan restoranlar da sistemden memnun kaldı” diyor.

Aylık 1.1 milyon kişiye gıda bağışı yapıldı

Fazla Gıda’nın atık yönetimindeki önemli güçlerinden biri de bağış operasyonları. Kurucu Ortak Olcay Silahlı, pandeminin en çok etkisini gösterdiği dönemde sahada ihtiyaç sahiplerine sağlıklı gıda ulaştırmayı başardıklarını belirterek, aylık 1.1 milyon kişiye yiyecek götürdüklerini vurguluyor. Silahlı, “Bu dönemde ayrıca 300’ün üzerinde kuruma gıda bankacılığı eğitimi verdik. Bu vesileyle ülke genelinde 54 yeni gıda bankasının kurulmasına destek verirken, mevcut 48 gıda bankasının da kendini geliştirmesi için yol gösterdik. Bu dönemde gıda bankalarına başvuran ihtiyaç sahibi sayısı da yüzde 60 oranında arttı” diyor.

4 yılda 16 bin ton gıda kurtarıldı

Olcay Silahlı’nın verdiği bilgilere göre Fazla Gıda, kurulduğu 2017’den bu yana yürüttüğü operasyonlarla 16 bin ton gıdanın kurtarılmasını sağladı. Silahlı, geçirilen dört yılı şöyle değerlendiriyor: “Kurtardığımız bu gıdanın 3 bin 675 tonu bağış operasyonlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşırken, bin 50 tonunu yeniden satış modülümüz ile ekonomiye geri kazandırdık. Kurtarılan gıdanın 3 bin 325 tonu hayvan yemi üretiminde değerlendirildi. 7 bin 950 tonu da biogas tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürüldü. Ayrıca 36 şehirde gerçekleştirilen 35 binden fazla gıda kurtarma operasyonları sayesinde 53 bin ton karbon emisyonu oluşumunun önüne geçtik.”

‘Tek seferde 4 yılı katlayacak yatırım geliyor’

Melek yatırımcılardan ilgi gören Fazla Gıda, dört yılda 1.3 milyon dolarlık yatırım aldı. Şu anda yeni bir yatırım turunun içinde olduklarını belirten Olcay Silahlı, gelecekten umutlu: “İlk iki yatırımcımız Amerika’dandı. Şu anda bir Alman bir de yerli yatırımcı ile görüşüyoruz. Henüz bitmedi ama dört yılın tamamını ikiye katlayacak bir miktarla sonuçlanabilir. Mayısta bitecek bu turdan büyüyerek çıkacağız. Çalışan sayımızı da ikiye katlayacağız.”