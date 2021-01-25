Restoranların açılma kararı bugün netlik kazanacak

Çalışmalarına bir ay ara veren TBMM 26 Ocak Salı günü yeniden çalışmalarına başlayacak. Ekonomi ağırlıklı bir gündemle çalışmalarına başlayacak olan Meclis’te 27 Ocak Çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu’nun 2019 Yılı Mali Tabloları Ve Faaliyetleri İle İlgili Denetim Raporları görüşülecek. 26 Ocak Salı günü Dışişleri Komisyonunda İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ele alınacak. Daha sonra Genel Kurul’a inecek anlaşmanın Meclis onay süreci tamamlanacak. Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta, uluslararası sözleşmeler, Aden Körfezi tezkeresi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Yasa teklifi ile teknoloji geliştirme bölgelerindeki teşviklerin süresi uzatılırken, iş yapma kolaylığının artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda bir dizi düzenleme de yer alıyor. İmza sirkülerinin kaldırılması, elektronik ortamda şirket kuruluşuna ilişkin mevzuat altyapısının oluşturulması, ihalelere itiraz ve şikayetlerle ilgili belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi teklifin yasalaşması ile birlikte uygulamaya geçecek.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu iki ayrı toplantı yapacak. 26 Ocak Salı günü toplanacak komisyon sosyal mecralarda son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. 28 Ocak Perşembe günü ise Komisyona Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sunum yapacak. Dijital Mecralar Komisyonu 13 Ocak’ta Whatsapp'ın gizlilik politikasını değiştirme ve sözleşme onayı istemesiyle ilgili olarak bir çalışma toplantısı yapmış ve Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu, mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanlarını komisyona davet ederek dinleme kararı almıştı. Meclisin açılmasıyla birlikte siyasi partiler yılın ilk grup toplantılarını yapacak. CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları toplantıları 26 Ocak Salı günü yapılacak. 27Aralık Çarşamba günü AK Parti Grubu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

LOKANTA, KAFE VE RESTORANLARIN GÖZÜ KABİNE TOPLANTISINDA

Koronavirüs kapsamında uygulanan kısıtlamalar bugün yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemini oluşturacak. Restoran, lokanta ve kafelerin HES kodu uygulaması ile açılması konusunda esnaf ve işletme sahiplerinden gelen talepler kabine toplantısında ele alınacak. Bu konuda açıklama toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.