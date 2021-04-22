Rezerv meselesinden çıkarılacak dersler

Krizlerden kısa vadede genelde üç yolla çıkılmaya çalışılır. Para politikası kullanılır, maliye politikasına başvurulur ve dışarıdan kaynak girişi sağlanır. Birçok ülke koronavirüs krizine karşı yanıt olarak aşağı yukarı bu üç yola başvurdu. Para politikası aktif olarak kullanıldı, faizler düşürüldü ve bankalara likidite sağlandı; mali önlemler ve destekler devreye sokuldu; dış finansman sorunu olanlar ise uluslararası piyasalardan ya da uluslararası kuruluşlardan kaynak sağlamaya çalıştılar.

Ancak bizde biraz daha farklı ve karmaşık bir yöntem kullanıldı. Neden bu yola başvurulduğu ise anlaşılamadı, çünkü anlaşılabilir değildi. Para ve maliye politikası kullanıldı, piyasalar likit tutulmaya çalışıldı. Ancak son açıklamalardan öğreniyoruz ki, Türkiye piyasalara döviz likiditesi sağlarken bunu Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirmek yerine önce Hazine ve oradan da kamu bankaları aracılığıyla yapmış. Normal şartlarda 2001 yılından bu yana Merkez Bankası bu tür operasyonları yapar ancak aracı kullanmazdı. Şeffaf ve çoğunlukla önceden açıklanmış yöntemlerle gerçekleştirirdi. Ve daha da önemlisi bir kur hedefinin olmadığını sürekli olarak vurgulardı. Çünkü döviz kurunun bir politika aracı olarak kullanılmadığı dalgalı kur rejimlerinde merkez bankaları, ne nominal ne de reel herhangi bir kur hedefi belirlemezler. Peki ne yaparlar? Eğer döviz kuru ekonomik temellerden belirgin şekilde sapmışsa, kurda oynaklık artmışsa, kurdan kaynaklı fiyat istikrarı ve finansal istikrara yönelik riskler oluşmuşsa herhangi bir hedef gözetmeksizin tedbir alırlar.

Ancak görüyoruz ki, geçen yılı ve hatta 2019’u farklı kılan tüm bu karmaşık operasyonların arkasında bir kur hedefinin olmasıydı. Görünen o ki, kamu bankaları geçen yıl 130 milyar dolar dolayında döviz sattılar çünkü onlara “dolar kuru 7 lirayı geçmesin” denilmişti. Bankalar bu dövizleri Hazine’den, Hazine de Merkez Bankası’ndan aldı. Rezervi hızla eriyen Merkez Bankası ise bu satışlar sürerken reeskont dönüşlerinin yanı sıra bankalarla yaptığı swaplarla rezervleri tutmaya çalıştı.

Bu karmaşık müdahale ve şapkadan çıkarılan tavşanlar bir şeye yaradı mı?

Bu hafta Mahfi Eğilmez’in “Kendime Yazılar” isimli bloğunda çok açık ve anlaşılır bir şekilde ifade ettiği gibi 1) Bir süre baskılamayı başarsa da sonunda kurdaki artışı engelleyemedi. 2) Bir süre faizleri baskılasa da faizlerin artmasını önleyemedi. 3) İşsizliğin artmasına ve reel ücretlerin gerilemesine engel olunamadı. 4) Rezervlerin erimesine ve Türkiye’nin risk primi ile dış borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açtı.

Türkiye’ye bedeli oldukça maliyetli olan bu başarısız deneyimden çıkarılacak bazı dersler var: