Rezerv yerine konulunca dolarizasyon çözülmeye başlar

Enflasyon rakamını eğip büker, olanı biteni manipüle edersen, ortada güven kalmaz ve liradan kaçış, kaçınılmaz son olur. Hele ki dövize erişim imkânı varsa, mevduatın dolarlaşır, eline geçen lirayla dolara koşarsın.

Şu anda olan biten bu; insanlar, 234,7 milyar $’ı bankalarda tutuyor. Lira değil, dolar, lira değil euro, lira değil altın, lira değil borsa… Neden? Çünkü Merkez’in dahi rezervinin hesabı verilemediği ortamda, herkes kendi gemisini kurtarma gayretine düşecektir.

Peki, bu dolarizasyon tersine çevrilebilir mi? Yani döviz tevdiat hesapları çözülebilir mi? Eğer şartları sağlanırsa, neden olmasın? Ancak başlangıç şartı; öncelikle rezervin yerine konulmasıdır. 128 milyar $ olarak kafalara nakşedilen kaynağın açık ve net olarak Merkez’e iadesidir.

Halk biliyor ki Merkez’in rezervi (kefen parası) dahi uçurulmuş. Elinde dolar varsa satmadığı gibi, paraya ihtiyacı olunca gider bankadan yüksek faizli lira kredisi alır ve yine de dolarına dokunmaz.

Haksız da denilemez… Bilir ki enflasyonuyla oynanmış ekonomide güveneceği para, ne yazık ki ABD’nin, AB’nin parasıdır, kendi parası değil… Merkez dahi rezervi için dolar alma gayretindeyken, vatandaş neden dövizini bozdursun ki… Sadece Merkez değil, herkes “kefen parası” derdinde iken üstelik…

MERKEZ REZERV İLE HALKI İKNA EDEBİLİR

Kişilerin bencilleşmesi toplumları çökertir. Merkez’in, ancak rezervini yerine koyarak kişilerin bencilleşmesine karşı güven oluşturabilir. Yastık altına gitti, döviz dengelemek için satıldı gibi açıklamalar, halkı ikna etmek şöyle dursun, “dolar al” tavsiyesine dönüşecektir. Merkez’e mesaj; “söyleme, yap. Yaptığını göster…” sonra halktan dolar bozmasını iste…