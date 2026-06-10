Risk alarak kazanılan pazarlar, kalıcı pazarlarımız oluyorsa…

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Dün, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Ser­dar Karagöz ve Ekonomi Direktörü Ser­hat Akkan’ın ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi Bakanı Mu­hammed Eş-Şaar’ın katılımıyla Gaziantep’te gerçekleştirilen “Suriye ile ekonomik ilişki­ler” toplantısındaki “üretici katılımı”, konuş­malar ve iki bakanın koyduğu 10 milyar dolar­lık ticaret hedefi:

2006 yılında, Gaziantep’te şahitlik ettiğim gelişmeleri hatırlattı…

İnternetten “o dönemde yaşanılanları özetlediğim yazıma” ulaştım…

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Tarih: 26 Haziran 2006/Dünya Gazetesi…

“…Bir girişimcimiz, bombaların yağmur gibi yağdığı günlerde Irak’a ‘X’ markalı sal­ça ihracatı gerçekleştiriyor…

Ürünü göndermekle kalmıyor, dağıtım işi­ni de kendi gidip organize ediyor; toptancılar­la, market sahipleriyle, bakkallarla tanışıyor…

Ürünün talep oluşturduktan sonra Irak’ta da üretime başlıyor…

Şimdi Irak’ta ve Türkiye’de 200 bin tonun üzerinde salça üretimi (Sadece Irak pazarı için) gerçekleştiriyor…”

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“Sonuç mu?

Kendileri mal satacak diye Irak’a girme­mizi istemeyen ve bunun için elinden gele­ni yapan uluslararası firmalar dahi, bugün Irak’a salça satamıyor…

Nedeni, Irak’ta salçanın markası: ‘X’

Yağda da durum aynı…

Bisküvide de…

Çikolatada da…

Makarnada da…

Çayda da…

Müteahhitlikte de…

Bizim duymadığımız, görmediğimiz, tatma­dığımız ama bizim markalarımız, Irak pazarı­nın tek hâkimi…”

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Aynı yazıda:

“…2006 yılının Mayıs ayında Gazian­tep’te yapılan Bağdat Fuarı’na katılmış ve birkaç Iraklı işadamıyla sohbet etme im­kânı bulmuştum.

Erbil ve Zaho’da ün yapmış restoranlara sahip bir Iraklı dostumuz yemeklerinin ka­litesinden ve lezzetinden bahsetmiş, işin sırrını sorunca, “Yemeklerimizde ‘hakiki yağ’ kullanıyoruz…” demişti..Hakiki yağın ne anlama geldiği yönündeki soru işaret­lerini ise “Z Yağı. Gaziantep’ten alıyoruz. Irak’ta büyük restoranlar hep bu marka yağ kullanır…” cevabıyla gidermişti…”

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“…Birçok üründeki benzer hikâyeler, di­ğer ülkelerde de aynı yolu denememiz ay­nı yolu deneyenlerimizi desteklememiz, hatta denemeye çekinenleri de yönlendir­memiz gerekliliğini/zorunluluğunu ortaya koyuyor…”

VELHASIL

Pazar kazanabilmek önemli…

Kazandığın pazarları korumak, “yeni pazar nedeniyle artırdığın kapasitenin atıl kalma­ması” için çok daha önemli…

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Ürerim/arz açığı sonucunda oluşan döviz açığı, cari açık, yüksek borçlanma gibi sorun­ların çözümü için:

Üreticiyi, “yeni ve karlı pazarlar bulma” ko­nusunda yönlendirmek, desteklemek önemli…

Bugün mü?

Kazanılan/kazanılacak pazarlarda, varlığı sürdürebilmek için, verilecek “siyasi destek”, “diplomatik gitişimler.” çok daha önemli…

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Suriye için dün, iki bakanın koyduğu 10 mil­yar dolarlık hedef de, diğer hedefler de, bu yol­la yakalanıp, aşılabilir…