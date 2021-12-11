Risk algısı ve yönetimi

Sezgin ERÖZBAĞ

Ekonomist, İç Denetçi

Risk kelimesi Fransızca kökenli bir kavram olup, “risque” kelimesinden gelmektedir. Sözlük anlamı bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı olup, sektörlere göre de farklı algılanış şekli ve tanımı bulunmaktadır.

Örneklendirecek olursak;

- Sigortacılık alanında; yitirme tehlikesinin varlığı, yitirme ihtimali, belirsizlik, gerçek sonucun beklenen sonuçtan farklı olması ihtimali, beklenen durumdan başka herhangi bir durumun ortaya çıkması ihtimali,

- Bankacılık alanında; verilen bir kredinin veya girişilen bir taahhüdün tahsilinde ya da yerine getirilmesinde başarısızlık ihtimali,

Finans alanında; işletmenin finansal yönüyle ilgili planlanan veya beklenen herhangi bir durumun meydana gelmesinde ortaya çıkan sapma ihtimali,

olarak tanımlanmaktadır.

Kamu İdarelerinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte iç kontrolün bir sistem, iç denetimin de önemli bir aktör olması nedeniyle risk kavramının farkındalığı artmış, stratejik planlama ve faaliyetler ile yapılan denetimlerde üzerinde odaklanılan bir husus olmuştur.

Söz konusu kanunun mimarı olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılan tanımlamada risk; amaç ve hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek olaylar olarak belirtilmiştir.

Dikkat edilirse riskle ilgili tüm tanımlamalarda; tehlike, belirsizlik, amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkileme gibi olumsuzluk çağrıştıran ifadeler öne çıkmaktadır.

Bunun yanında risk bazen fırsatları da içerir. Şayet risk yönetiminde başarı sağlanırsa önemli kazançlarda elde edilebilir. Nitekim organizasyonlarda risk yönetiminin rolü konusunda son yıllarda çok büyük değişiklikler gözlemlenmiş ve risk yönetimi çok önemli hale gelmiştir. Öyle ki günümüzde başarılı organizasyonların belirsizlik ortamından kaçınma yollarını arama çabası yerine risklerden fırsatlar elde etmeye odaklanmakta olduklarını görmekteyiz.

Dolayısıyla yönetici pozisyonunda olanların en önemli görevlerinden biri karşılaşabilecekleri riskleri iyi yönetebilmek olmalıdır. Risklerin iyi yönetilmediği organizasyonların ne kadar ciddi sonuçlara katlanmak zorunda kaldıkları, kriz yönetmekle boğuştukları, hatta iş dünyasında bazı büyük şirketlerin iflas ettikleri bir vakadır.

Kurum veya işletmelerin karşılaşabilecekleri risklerin çeşitli sebepleri vardır. Bunlar arasında metotsuzluk ve plansızlık, zaman ve yönetici baskısı, çevresel etkiler öne çıkan hususlardır. Bu organizasyonlarca mutlaka sistemli bir şekilde analizler yapılarak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlanarak değerlendirilmeli, alınacak önlemler belirlenmelidir.

Bu kapsamda risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıda yer alan temel soruların cevabı aranmalıdır.

- Kurumsal risk yönetimi mekanizmaları oluşturulmuş mudur?

- Kurumsal risk iştahını da içerecek şekilde risk stratejisi belirlenmiş ve personele duyurulmuş mudur?

- Stratejik/operasyonel planla, programla/projeyle belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek olası olaylar tespit edilmiş midir?

- Tespit edilen olaylar sonucu oluşabilecek riskler belirlenmiş ve bunların olası etkileri değerlendirilmiş midir?

- Tespit edilen risklere fayda-maliyet analizi çerçevesinde gerekli cevaplar oluşturulmuş mudur?

- Risk cevaplarına ilişkin bir eylem planı hazırlanmış mıdır?

- Risk yönetimi sistemi ve tespit edilen riskler belli aralıklarla gözden geçirilmekte midir?

Sonuç olarak; risk yönetimi yapılmaz ise maliyeti ve sonuçları daha ağır olan krizi yönetmek zorunda kalınabilir. Risk yönetimini sadece kurumsal bazda değil yaşamın her alanında bir kültür haline getirmek gerekir. Yolda yürümenin bile bir riski olduğu unutulmamalıdır.