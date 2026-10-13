Risk finansmanında yeni sayfa: Retention & aptive

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Bugün sigorta ve reasürans piyasalarında kapasite bol, rekabet güçlü. Mevcut risk­ler daha yüksek limitleri daha düşük fiyatla­ra bulmak mümkün.

FERMA Forum 2026’da risk yöneticilerinin taleplerinden çıkardığım mesaj çok netti:

“Madem kapasiteniz bu kadar bol, bize daha fazla yangın, daha fazla sorumluluk kapasitesi sunmak yerine, ihtiyaç duydu­ğumuz yeni riskler için kapasite verin!”

Geçtiğimiz haftalarda hasarsız zarar kav­ramından söz etmiştim. Kendi tesisinizde fiziksel hasar meydana gelmeden de ciddi ekonomik kayıplarla karşılaşabilirsiniz. Bir tedarikçinin üretimi durur, sizin fabrikanız çalışamaz. Doğal olaylar lojistik ağını kesin­tiye uğratır. İklim değişikliği faaliyetlerinizi etkiler. Hizmet aldığınız veri merkezindeki kesinti işinizi durdurabilir.

Riskler artık birbirinden bağımsız de­ğil. Bir noktada başlayan aksama, birbirine bağlı sistemler üzerinden büyük ekonomik kayıplara dönüşebiliyor. İşte FERMA’daki risk yöneticilerinin sözünü ettiği yeni kapa­site ihtiyacı bu alanlarda.

Sektörün çözümleri var ancak sınırlı. Kapsam ve limitler her zaman ihtiyacı kar­şılamıyor.

İşte risk yöneticilerini, CFO’ları ve yöne­tim kurullarını zorlayan mesele bu: Sigor­talanamayan riskler bilançoda nasıl taşı­nacak, nasıl finanse edilecek?

Sigortalamak mı, riski tutmak mı?

Retention, şirketin belirli risklerini sigor­taya devretmek yerine kendi üzerinde tutma­sı demek. Prim maliyetinden tasarruf ederken olası hasarın finansal sorumluluğunu da üstle­niyor.

Ancak Türkiye’de şirketler faaliyetleriyle il­gili sigorta primlerini belirli koşullarda gider yazabilirken, gelecekteki hasarlar için oluştur­dukları risk fonlarını kural olarak vergi matra­hından indiremiyor. Hasar gerçekleştiğinde gi­derleştirme ise zararın niteliğine bağlı.

Bir başka ifadeyle, şirket riskini sigorta­cıya devrettiğinde primin vergi avantajın­dan yararlanabiliyor; aynı riski kendi kay­naklarıyla finanse ettiğinde ise ayırdığı sermayenin vergisel yükünü taşımaya de­vam ediyor.

Captive: Kendi sigorta şirketin

Ülkemizde zaman zaman captive olarak ad­landırılan grup içi sigorta acentelerinden fark­lı olarak, burada sözünü ettiğimiz captive, şir­ketlerin veya grupların kendi risklerini sigor­talamak amacıyla kurdukları ayrı bir sigorta veya reasürans şirketi. Riski üstleniyor, prim topluyor, teknik karşılık oluşturuyor ve gerek­tiğinde reasürans satın alıyor.

Bermuda, Malta, İsviçre ve Singapur önem­li captive merkezleri arasında. Küresel sanayi devleri de kendi captive yapılarını kullanıyor. Üstelik modelin değeri yalnızca prim tasarru­fuyla sınırlı değil. Risk yönetimi, iş güvenli­ği ve siber güvenlik yatırımlarının ekonomik karşılığı grubun kendi sigorta yapısına yansı­dığında daha az hasar, daha iyi teknik sonuç­lar ve etkin sermaye kullanımı sağlanabiliyor. Captive, iyi risk yönetimini finansal olarak ödüllendiren bir mekanizmaya dönüşüyor.

Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gös­teren, finansal açıdan güçlü şirket grupla­rımız var. Bu grupların risk bütçelerini yal­nızca yıllık sigorta primlerinden ibaret mi düşünmeliyiz?

Captive modeliyle risklerin bir bölümü gru­bun kendi sermayesiyle finanse edilirken, bü­yük riskler reasürans ve alternatif risk transfe­ri araçlarıyla farklı sermaye kaynaklarına da­ğıtılabiliyor. Böylece şirketler yalnızca sigorta maliyetlerini değil, riskleri karşılamak için tahsis ettikleri sermayeyi de yönetebiliyor.

Mesele daha ucuz sigorta satın almak değil, risk finansmanını şirketin sermaye stratejisinin bir parçası haline getirmek.

Türkiye’de captive sigortacılığına özgü ayrı bir düzenleme bulunmuyor.

Dünyanın önemli captive merkezleri, si­gorta ve reasüransın yanında uluslarara­sı risk finansmanına da ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin de finansal gücü yüksek, ulus­lararası faaliyetleri bulunan büyük grupları var. Üstelik 7412 sayılı İstanbul Finans Mer­kezi Kanunu, finansal hizmet ihracatına yö­nelik önemli teşvikler içeriyor.

İstanbul'u uluslararası finans merkezi yapmayı hedefliyorsak, risk finansmanını neden bu vizyonun dışında bırakalım?