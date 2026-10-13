Risk finansmanında yeni sayfa: Retention & aptive
Bugün sigorta ve reasürans piyasalarında kapasite bol, rekabet güçlü. Mevcut riskler daha yüksek limitleri daha düşük fiyatlara bulmak mümkün.
FERMA Forum 2026’da risk yöneticilerinin taleplerinden çıkardığım mesaj çok netti:
“Madem kapasiteniz bu kadar bol, bize daha fazla yangın, daha fazla sorumluluk kapasitesi sunmak yerine, ihtiyaç duyduğumuz yeni riskler için kapasite verin!”
Geçtiğimiz haftalarda hasarsız zarar kavramından söz etmiştim. Kendi tesisinizde fiziksel hasar meydana gelmeden de ciddi ekonomik kayıplarla karşılaşabilirsiniz. Bir tedarikçinin üretimi durur, sizin fabrikanız çalışamaz. Doğal olaylar lojistik ağını kesintiye uğratır. İklim değişikliği faaliyetlerinizi etkiler. Hizmet aldığınız veri merkezindeki kesinti işinizi durdurabilir.
Riskler artık birbirinden bağımsız değil. Bir noktada başlayan aksama, birbirine bağlı sistemler üzerinden büyük ekonomik kayıplara dönüşebiliyor. İşte FERMA’daki risk yöneticilerinin sözünü ettiği yeni kapasite ihtiyacı bu alanlarda.
Sektörün çözümleri var ancak sınırlı. Kapsam ve limitler her zaman ihtiyacı karşılamıyor.
İşte risk yöneticilerini, CFO’ları ve yönetim kurullarını zorlayan mesele bu: Sigortalanamayan riskler bilançoda nasıl taşınacak, nasıl finanse edilecek?
Sigortalamak mı, riski tutmak mı?
Retention, şirketin belirli risklerini sigortaya devretmek yerine kendi üzerinde tutması demek. Prim maliyetinden tasarruf ederken olası hasarın finansal sorumluluğunu da üstleniyor.
Ancak Türkiye’de şirketler faaliyetleriyle ilgili sigorta primlerini belirli koşullarda gider yazabilirken, gelecekteki hasarlar için oluşturdukları risk fonlarını kural olarak vergi matrahından indiremiyor. Hasar gerçekleştiğinde giderleştirme ise zararın niteliğine bağlı.
Bir başka ifadeyle, şirket riskini sigortacıya devrettiğinde primin vergi avantajından yararlanabiliyor; aynı riski kendi kaynaklarıyla finanse ettiğinde ise ayırdığı sermayenin vergisel yükünü taşımaya devam ediyor.
Captive: Kendi sigorta şirketin
Ülkemizde zaman zaman captive olarak adlandırılan grup içi sigorta acentelerinden farklı olarak, burada sözünü ettiğimiz captive, şirketlerin veya grupların kendi risklerini sigortalamak amacıyla kurdukları ayrı bir sigorta veya reasürans şirketi. Riski üstleniyor, prim topluyor, teknik karşılık oluşturuyor ve gerektiğinde reasürans satın alıyor.
Bermuda, Malta, İsviçre ve Singapur önemli captive merkezleri arasında. Küresel sanayi devleri de kendi captive yapılarını kullanıyor. Üstelik modelin değeri yalnızca prim tasarrufuyla sınırlı değil. Risk yönetimi, iş güvenliği ve siber güvenlik yatırımlarının ekonomik karşılığı grubun kendi sigorta yapısına yansıdığında daha az hasar, daha iyi teknik sonuçlar ve etkin sermaye kullanımı sağlanabiliyor. Captive, iyi risk yönetimini finansal olarak ödüllendiren bir mekanizmaya dönüşüyor.
Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren, finansal açıdan güçlü şirket gruplarımız var. Bu grupların risk bütçelerini yalnızca yıllık sigorta primlerinden ibaret mi düşünmeliyiz?
Captive modeliyle risklerin bir bölümü grubun kendi sermayesiyle finanse edilirken, büyük riskler reasürans ve alternatif risk transferi araçlarıyla farklı sermaye kaynaklarına dağıtılabiliyor. Böylece şirketler yalnızca sigorta maliyetlerini değil, riskleri karşılamak için tahsis ettikleri sermayeyi de yönetebiliyor.
Mesele daha ucuz sigorta satın almak değil, risk finansmanını şirketin sermaye stratejisinin bir parçası haline getirmek.
Türkiye’de captive sigortacılığına özgü ayrı bir düzenleme bulunmuyor.
Dünyanın önemli captive merkezleri, sigorta ve reasüransın yanında uluslararası risk finansmanına da ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin de finansal gücü yüksek, uluslararası faaliyetleri bulunan büyük grupları var. Üstelik 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu, finansal hizmet ihracatına yönelik önemli teşvikler içeriyor.
İstanbul'u uluslararası finans merkezi yapmayı hedefliyorsak, risk finansmanını neden bu vizyonun dışında bırakalım?
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