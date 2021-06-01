Risk üzerine

Risk nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK) risk sözcüğünün kökenini Fransızca olarak belirtmiş ve karşılığını da “Zarara uğrama tehlikesi” olarak belirtmiş.

Başka bir ifade ile yapılan iş, atılan adım, girişim gibi yapılan herhangi bir şeyde kayıp yaşama olasılığı var ise onu "Risk” taşıyan veya zarara uğrama tehlikesi olan diye tanımlamak pekâlâ mümkündür.

Risk taşımayan bir şey var mıdır?

Bu soruya cevap olarak eski bir özdeyişi hatırlatmak isterim " Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz."

Bu cevap çerçevesinde de “Risk taşımayan hiçbir şey yok diyebilir miyiz?”

Her ne kadar tartışmalara yol açabilecek bir cevap olsa da bence “Diyebiliriz.”

O zaman da “Eyvah ne yapalım” diyerek panik havasına mı girelim?

Elbette hayır…

Panik havasına girmeyelim amma hayatımıza ve işimize biraz düşünce kırıntısı katalım derim.

Riskleri sıfıra indirgemek olası mıdır?

Bence böyle bir olasılık yoktur.

O zaman önümüze çıkması en olası riskleri düşünüp ona göre tedbir almak daha iyi olmaz mı?

İhracat işine baktığımızda da işin içerisinde irili ufaklı risklerin olduğunu görüyoruz.

Çoğu zaman şaka havasında sorduğum soru “İhracatta peşin ödeme şeklini önerdiğimiz teklifin riski nedir?" sorusudur.

Buna karşılık cevap olarak bana da yöneltilen soru da “Peşin ödemenin ne riski olabilir ki” olmaktadır.

Sizin teklif ettiğiniz ürünün eşdeğerini veya aynısını teklif eden başka birisi, bu müşteriyi finansal açıdan daha rahat ettirecek başka bir ödeme şeklini kullanarak teklifte bulunabilir.

Bu da sizin peşin ödeme talep ettiğiniz olası müşterinizin, başka bir ihracatçıya gitmesine neden olabilecektir.

Bu bir risk değil midir?

Tedbiri nedir?

Başka ödeme şekillerini kullanarak teklif verebilme olasılıklarını incelemeli ve farklı seçeneklerinin size getirebileceği riskleri hesap ederek önerilerde bulunmayı düşünmelisiniz.

Vesaik mukabili ödeme şekli kullanarak verdiğiniz teklifin, ihraç malının paranız ödenmeden müşteriye verilmeyeceği güvencesi sizi elbette rahatlatacaktır.

Düşüncesi güzel de müşteriniz “Yağmur yağdı böyle oldu” bahanesi ile bankaya giderek, vesaik mukabili olarak yollanan malların belgelerini çekmemesi olasılığı var mı yok mu?

Bu olasılık bir risk değil midir?

Malların mülkiyeti halâ sizin, isterseniz geri getirebilirsiniz.

İsterseniz başkasına da satabilirsiniz…

Böylesi bir durumda oluşabilecek zararı nasıl karşılayacağız?

Benim önerim, müşterinin işten vazgeçme olasılığını en aza indirebilecek ve/veya vesaikin bankadan alınmaması durumunda ihracatçının masraflarını karşılayabilecek miktarda ön ödeme alınarak, vesaik mukabili işlem yapılmasıdır.

Akreditifli ihracat, ithalat işlemlerinin güvenilirliğinden hep söz edilir…

İthalatta gelecek malın sipariş edilen olmaması akreditif işlemlerinin kusuru mudur?

Gözetim raporu masrafından kaçınma kararı kimindir?

İhracat akreditifine verilen vesaik karşılığında rezerv konulması da mı akreditifli işlemlerin kusurudur?

Akreditife uygun belge hazırlanılmamasının nedenine bir bakın ne göreceksiniz…

Küçük bedelli ihracat işlemlerinde akreditifli ödeme şekli kullanılması sonucunda, banka masraflarının fazla çıkması nedeniyle para kazanılamaması veya zarar edilmesi de mi akreditif işlemlerine atfedilecek bir kusurdur.

Teklifinize son şeklini vermeden bankanıza danışarak olası masraflar hakkında bilgi alarak teklifinizi şekillendirmenin neresi kusurdur?

Risk yoksa para kazanılmaz derler de yönetemeyeceğiniz riski almaya kalkışırsanız para kaybedeceğiniz kuşkusuzdur.