Riskler kayıt dışılığı; kayıt dışılık riski yükseltiyor…
Kayıtlı üreticilerin, pandemi nedeniyle, “kayıt dışı üreticilerin” dahi veremeyeceği fiyatlara düştüğü ifade ediliyor…
Kayıt dışı üreticilerin, pandemide de kayıt altındaki üreticilere zarar vermeye devam ettiği de…
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Vergi/prim ödemekten kaçınan;
Belgesiz çalışan/çalıştıran/ üreten/ürettiren kesimdir kayıt dışılığa zemin hazırlayan…
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O kesimin;
Yastık altında ve/veya yurtdışında sakladığı, sisteme sokmadığı kazancıdır “kayıt dışı” olan…
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Kayıt dışılık:
Verimsizliğin/haksız rekabetin dolayısıyla “ekonomik çarpıklığın”;
Ve dolayısıyla,
Büyümek/kalkınmak/refah için değil de “yatırımı yüzdürebilmek için borçlanmanın” ve borçlanmada yüksek maliyetin nedenidir…
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Rant, geliştirmekten/üretmekten daha fazla kazandırıyorsa…
Doğrudan vergi toplanamıyorsa…
Bu nedenlerle dolaylı vergilere (KDV, ÖTV…) yükleniliyorsa…
Bağış/bahşiş/prim/rüşvet kültürü yeşeriyorsa…
Kayıt dışılığı azaltmak mümkün olmuyor.
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Bu yapıda…
“Kayıt dışılığı azaltarak, vergi gelirlerini artıracağız” fikri ve uygulamalarının da…
Kayıt dışılığı azaltmadığını, verimliliği ve vergi gelirlerini artırmadığını deneyimlerimiz gösteriyor…
VELHASIL…
Yapısal ve birbirini tetikleyen bu sorunlarımızın çözümü için…
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“Kayıt dışılığı azaltarak, devlet harcamaları için ek kaynak yaratacağız” şeklinde değil; “Vergileri düşürerek, verimliliği/ rekabeti artıracağız” şeklinde düşünmeliyiz…
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“Kayıt dışı tutulan likidi (para, altın…) ekonomiye kazandırırsak, risklerimiz düşecek” şeklinde değil; “İç/dış riskleri düşürürsek, kayıt dışı tutulan likidin yanı sıra, kayıtlı yabancı da ekonomide yerini alır ” şeklinde düşünmeliyiz…